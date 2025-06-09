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Compte collectif non enregistré

Un compte de placement et d'épargne polyvalent, sans limite de contributions.

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Un coffre-fort avec des pièces d'or empilées

Le compte collectif non enregistré, en bref

Contributions illimitées

Les membres peuvent déposer et faire fructifier autant d'argent qu'ils le veulent. Il n'y a pas de limite sur un compte non enregistré!

Pour tous les objectifs

Sans date d'expiration, les comptes non enregistrés offrent à vos employé·es la flexibilité pour investir à court ou long terme, peu importe leurs objectifs.

Plus d'espace pour épargner

Un compte non enregistré donne aux membres du régime la possibilité de continuer à faire fructifier leur épargne une fois que leurs REER et CELI sont maximisés.

À qui s'adresse le compte collectif non enregistré?

Il s'agit d'une option flexible pour les employé·es ayant déjà utilisé tous leurs droits de cotisation à un CELI et un REER. Notez simplement qu'il n'offre pas d'avantage fiscal.

Une foule d'avantages pour votre équipe

En savoir plus

Épargnes illimitées

Sans solde minimal, ni limite de contribution, ni règles sur les reports, ce compte permet à ses membres de garder autant d'argent qu'ils et elles le veulent.

Pas de restrictions sur les retraits

Comme il n'y a pas de limites sur le montant gardé dans le compte ou sur son utilisation, les membres peuvent en retirer le montant voulu au moment voulu.

Pourquoi choisir Wealthsimple?

Gestion de régime simplifiée

Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.

Savoir de spécialistes

De nos portefeuilles personnalisés et gérés par notre équipe-conseil au soutien attentionné et accessible en tout temps, votre équipe et vous recevez les meilleurs services qui soient.

Plus d'épargnes

La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.

Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple
Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple

Transférez sans difficulté votre régime collectif

Vous avez déjà un régime de groupe ailleurs? Nous vous aiderons tout au long du processus de transfert et, dans la plupart des cas, rembourserons les frais qui en découlent.

Contacter notre équipe

Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne

Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.

CELIAPP collectif

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété collectif

Un compte à l'abri de l'impôt pour épargner en vue de l'achat d'une maison

  • 1

    Cotisez jusqu'à 8 000 $ par année

  • 2

    Réduisez votre impôt annuel

REER collectif

Régime enregistré d'épargne-retraite collectif

Un compte de retraite fiscalement avantageux

  • 1

    Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $

  • 2

    Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait

CELI collectif

Compte d'épargne libre d'impôt collectif

Un compte flexible pour faire des placements et épargner sans impôt sur les gains

  • 1

    Cotisez jusqu'à 109 000 $ tout au long de votre vie

  • 2

    Effectuez des retraits quand bon vous semble, sans pénalités fiscales

Offrez plus de façons d'épargner à votre équipe

Parlez-nous un peu de votre entreprise et nous vous contacterons pour vous aider avec la suite!

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