Compte collectif non enregistré
Un compte de placement et d'épargne polyvalent, sans limite de contributions.
Le compte collectif non enregistré, en bref
Contributions illimitées
Les membres peuvent déposer et faire fructifier autant d'argent qu'ils le veulent. Il n'y a pas de limite sur un compte non enregistré!
Pour tous les objectifs
Sans date d'expiration, les comptes non enregistrés offrent à vos employé·es la flexibilité pour investir à court ou long terme, peu importe leurs objectifs.
Plus d'espace pour épargner
Un compte non enregistré donne aux membres du régime la possibilité de continuer à faire fructifier leur épargne une fois que leurs REER et CELI sont maximisés.
À qui s'adresse le compte collectif non enregistré?
Il s'agit d'une option flexible pour les employé·es ayant déjà utilisé tous leurs droits de cotisation à un CELI et un REER. Notez simplement qu'il n'offre pas d'avantage fiscal.
Une foule d'avantages pour votre équipe
Épargnes illimitées
Sans solde minimal, ni limite de contribution, ni règles sur les reports, ce compte permet à ses membres de garder autant d'argent qu'ils et elles le veulent.
Pas de restrictions sur les retraits
Comme il n'y a pas de limites sur le montant gardé dans le compte ou sur son utilisation, les membres peuvent en retirer le montant voulu au moment voulu.
Pourquoi choisir Wealthsimple?
Gestion de régime simplifiée
Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.
Savoir de spécialistes
De nos portefeuilles personnalisés et gérés par notre équipe-conseil au soutien attentionné et accessible en tout temps, votre équipe et vous recevez les meilleurs services qui soient.
Plus d'épargnes
La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.
Transférez sans difficulté votre régime collectif
Vous avez déjà un régime de groupe ailleurs? Nous vous aiderons tout au long du processus de transfert et, dans la plupart des cas, rembourserons les frais qui en découlent.
Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne
Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.
CELIAPP collectif
Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété collectif
Un compte à l'abri de l'impôt pour épargner en vue de l'achat d'une maison
Cotisez jusqu'à 8 000 $ par année
Réduisez votre impôt annuel
REER collectif
Régime enregistré d'épargne-retraite collectif
Un compte de retraite fiscalement avantageux
Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $
Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait
Offrez plus de façons d'épargner à votre équipe
Parlez-nous un peu de votre entreprise et nous vous contacterons pour vous aider avec la suite!