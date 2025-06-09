Régime de participation différée aux bénéfices
Faites fructifier le fonds de retraite de votre personnel de manière flexible tout en gardant le contrôle et en profitant d'avantages fiscaux mutuels.
Une foule d'avantages pour votre équipe
Moins d'impôt à payer
Toutes les cotisations fructifient à l'abri de l'impôt pour les membres de votre équipe et sont déductibles d'impôt pour votre entreprise.
Financé par les bénéfices de votre entreprise
En tant qu'employeur, vous prenez l'initiative d'approvisionner les comptes des membres de votre personnel, plutôt que l'inverse. (Oui, ça vous donne le droit de vous péter les bretelles!)
Tout le monde y gagne
Offrez un incitatif financier non négligeable qui récompense les personnes les plus talentueuses pour leur rendement tout en les incitant à demeurer au sein de votre entreprise.
Le RPDB en chiffres
16 905 $
Le montant maximum qu'un employeur peut cotiser à un RPDB individuel cette année. Le plafond de cotisation est de 18 % du revenu de l'employé ou de 50 % du plafond annuel des cotisations déterminées (CD) de l'ARC, selon le montant le moins élevé.
2 ans
La période d'acquisition de droits maximale qui peut être appliquée à un RPDB. Vous pouvez proposer une période plus courte ou, si vous sentez un élan de générosité, ne pas imposer de période d'attente. Si un.e salarié.e quitte l'entreprise avant la fin de la période d'acquisition des droits, tous les fonds sont restitués à l'entreprise.
65
Âge généralement fixé par les employeurs pour autoriser les retraits d'un RPDB. Vous pouvez également autoriser les retraits avec des options de retraite anticipée ou de reconnaissance des étapes de la carrière.
Vous êtes aux commandes
Vous pouvez cotiser autant que vous le souhaitez (jusqu'à la limite permise) et quand vous le voulez : annuellement, trimestriellement, mensuellement ou de manière ponctuelle. Il n'y a jamais d'obligation de cotiser, sauf si votre entreprise le décide.
QUI A INTÉRÊT À OUVRIR UN RPDB?
Les RPDB s'adressent aux employeurs qui souhaitent disposer d'un moyen souple et direct de financer les objectifs de retraite de leur personnel.
Partagez le succès des années rentables tout en choisissant le moment et la façon de verser les fonds et en décidant qui en bénéficiera.
Comparez les comptes de fonds de retraite
Le REER collectif et le RPDB sont tous deux conçus pour aider vos effectifs à épargner en vue de la retraite. Tous les plafonds sont les mêmes que les plafonds personnels.
attribut
REER collectif
RPDB
|Objectif de l’épargne
|Retraite
|Retraite
|Admissibilité
|18-71 ans
|18 ans ou plus
|Plafond de cotisation annuel
|18 % du revenu de l'année précédente ou jusqu'à 32 490 $
|Montant le moins élevé entre 18 % du revenu de l'année précédente ou 50 % du plafond des CD de l'ARC
|Impact fiscal des cotisations
|Déductibles d'impôt
|Déduites du plafond de cotisation au REER de l'année suivante
|Impact fiscal des retraits
|Imposables (sauf exceptions)
|Imposables (sauf exceptions)
|Date limite de cotisation
|60 jours après le 31 décembre
|Aucune date limite ou restriction
|Prestations gouvernementales
|Les retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales, selon le revenu
|Les retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales basées sur le revenu
|Conditions de retrait
|Doit être converti en FRR à 71 ans
|Doit généralement être converti en FRR à 71 ans, mais l'employeur peut permettre une date de retrait anticipée
Pourquoi choisir Wealthsimple?
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Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.
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La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.
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Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne
Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.
REER collectif
Régime enregistré d'épargne-retraite collectif
Un compte de retraite fiscalement avantageux
Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $
Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait
CELI collectif
Compte d'épargne libre d'impôt collectif
Un compte flexible pour faire des placements et épargner sans impôt sur les gains
Cotisez jusqu'à 109 000 $ tout au long de votre vie
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