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Régime de participation différée aux bénéfices

Faites fructifier le fonds de retraite de votre personnel de manière flexible tout en gardant le contrôle et en profitant d'avantages fiscaux mutuels.

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Un coffre-fort avec des pièces d'or empilées

Une foule d'avantages pour votre équipe

Moins d'impôt à payer

Toutes les cotisations fructifient à l'abri de l'impôt pour les membres de votre équipe et sont déductibles d'impôt pour votre entreprise.

Financé par les bénéfices de votre entreprise

En tant qu'employeur, vous prenez l'initiative d'approvisionner les comptes des membres de votre personnel, plutôt que l'inverse. (Oui, ça vous donne le droit de vous péter les bretelles!)

Tout le monde y gagne

Offrez un incitatif financier non négligeable qui récompense les personnes les plus talentueuses pour leur rendement tout en les incitant à demeurer au sein de votre entreprise.

Le RPDB en chiffres

16 905 $

Le montant maximum qu'un employeur peut cotiser à un RPDB individuel cette année. Le plafond de cotisation est de 18 % du revenu de l'employé ou de 50 % du plafond annuel des cotisations déterminées (CD) de l'ARC, selon le montant le moins élevé.

2 ans

La période d'acquisition de droits maximale qui peut être appliquée à un RPDB. Vous pouvez proposer une période plus courte ou, si vous sentez un élan de générosité, ne pas imposer de période d'attente. Si un.e salarié.e quitte l'entreprise avant la fin de la période d'acquisition des droits, tous les fonds sont restitués à l'entreprise.

65

Âge généralement fixé par les employeurs pour autoriser les retraits d'un RPDB. Vous pouvez également autoriser les retraits avec des options de retraite anticipée ou de reconnaissance des étapes de la carrière.

Vous êtes aux commandes

Vous pouvez cotiser autant que vous le souhaitez (jusqu'à la limite permise) et quand vous le voulez : annuellement, trimestriellement, mensuellement ou de manière ponctuelle. Il n'y a jamais d'obligation de cotiser, sauf si votre entreprise le décide.

QUI A INTÉRÊT À OUVRIR UN RPDB?

Les RPDB s'adressent aux employeurs qui souhaitent disposer d'un moyen souple et direct de financer les objectifs de retraite de leur personnel.

Partagez le succès des années rentables tout en choisissant le moment et la façon de verser les fonds et en décidant qui en bénéficiera.

Comparez les comptes de fonds de retraite

Le REER collectif et le RPDB sont tous deux conçus pour aider vos effectifs à épargner en vue de la retraite. Tous les plafonds sont les mêmes que les plafonds personnels.

REER collectif

RPDB

Objectif de l’épargneRetraiteRetraite
Admissibilité18-71 ans18 ans ou plus
Plafond de cotisation annuel18 % du revenu de l'année précédente ou jusqu'à 32 490 $Montant le moins élevé entre 18 % du revenu de l'année précédente ou 50 % du plafond des CD de l'ARC
Impact fiscal des cotisationsDéductibles d'impôtDéduites du plafond de cotisation au REER de l'année suivante
Impact fiscal des retraitsImposables (sauf exceptions)Imposables (sauf exceptions)
Date limite de cotisation60 jours après le 31 décembreAucune date limite ou restriction
Prestations gouvernementalesLes retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales, selon le revenuLes retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales basées sur le revenu
Conditions de retraitDoit être converti en FRR à 71 ansDoit généralement être converti en FRR à 71 ans, mais l'employeur peut permettre une date de retrait anticipée

Pourquoi choisir Wealthsimple?

Gestion de régime simplifiée

Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.

Savoir de spécialistes

De nos portefeuilles personnalisés et gérés par notre équipe-conseil au soutien attentionné et accessible en tout temps, votre équipe et vous recevez les meilleurs services qui soient.

Plus d'épargnes

La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.

Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple
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Transférez sans difficulté votre régime collectif

Vous avez déjà un régime de groupe ailleurs? Nous vous aiderons tout au long du processus de transfert et, dans la plupart des cas, rembourserons les frais qui en découlent.

Contacter notre équipe

Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne

Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.

REER collectif

Régime enregistré d'épargne-retraite collectif

Un compte de retraite fiscalement avantageux

  • 1

    Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $

  • 2

    Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait

CELI collectif

Compte d'épargne libre d'impôt collectif

Un compte flexible pour faire des placements et épargner sans impôt sur les gains

  • 1

    Cotisez jusqu'à 109 000 $ tout au long de votre vie

  • 2

    Effectuez des retraits quand bon vous semble, sans pénalités fiscales

Compte collectif non enregistré

Un compte de placement très flexible, mais sans avantages fiscaux

  • 1

    Pas de plafond de cotisation ni de règles particulières à respecter

  • 2

    Mettez la somme que vous voulez sur ce compte

Offrez plus de façons d'épargner à votre équipe

Parlez-nous un peu de votre entreprise et nous vous contacterons pour vous aider avec la suite!

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