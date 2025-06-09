Compte d'épargne libre d'impôt collectif
Le compte idéal où épargner pour de grands projets à plus court terme.
Une foule d'avantages pour votre équipe
Des épargnes à l'abri de l'impôt
Les gains du régime ne sont pas imposables. Tous les profits reviennent à votre équipe.
Retraits illimités
L'argent peut être retiré en tout temps, sans complication, et les montants des retraits peuvent être re-cotisés l'année suivante.
Une flexibilité totale
Bon pour une maison, des études ou tout projet de vie, petit ou grand. Il n'y a aucune restriction sur l'utilisation des fonds.
Le CELI collectif en chiffres
109 000 $
Le montant total qu'une personne peut cotiser à un CELI collectif (tant qu'elle avait 18 ans ou plus et résidait au Canada en 2009). Le gouvernement augmente la limite annuelle chaque année.
7 000 $
La cotisation annuelle maximale pour 2026. Tout montant non cotisé peut être reporté à l'année suivante, mais une pénalité mensuelle de 1 % s'applique sur les cotisations excédentaires, jusqu'à ce que vous retiriez les fonds en trop.
18 +
L'âge d'admissibilité pour cotiser à un CELI collectif. Contrairement à d'autres comptes de placement, le CELI collectif n'aura jamais à être converti.
Reports illimités
Si un·e participant·e au compte n'utilise pas tous ses droits de cotisation, ces derniers s'accumulent d'année en année, indéfiniment.
À qui s'adresse le CELI collectif?
Nous le recommendons à toute personne dont les objectifs d'épargne l'amèneront à retirer l'argent avant sa retraite. Le CELI collectif peut tout de même être une option pour la retraite, particulièrement pour les gens qui gagnent moins de 50 000 $ par année.
Comparez nos comptes d'épargne collectifs les plus populaires
Le REER et le CELI collectifs sont deux des comptes les plus utilisés pour épargner en prévision des grands projets de vie.
attribut
CELI collectif
REER collectif
|Objectif de l’épargne
|Achats importants ou retraite
|Retraite
|Admissibilité
|À partir de 18 ans
|18-71 ans
|Plafond de cotisation annuel
|7 000 $
|18 % du revenu de l'année précédente ou jusqu'à 32 490 $
|Impact fiscal des cotisations
|Aucun
|Déductibles d'impôt
|Impact fiscal des retraits
|Revenus et retraits libres d'impôts
|Imposables (sauf exceptions)
|Date limite de cotisation
|31 décembre
|60 jours après le 31 décembre
|Prestations gouvernementales
|Aucune incidence sur les autres prestations
|Les retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales, selon le revenu
|Conditions de retrait
|Aucune
|Doit être converti en FRR à 71 ans
Pourquoi choisir Wealthsimple?
Gestion de régime simplifiée
Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.
Savoir de spécialistes
De nos portefeuilles personnalisés et gérés par notre équipe-conseil au soutien attentionné et accessible en tout temps, votre équipe et vous recevez les meilleurs services qui soient.
Plus d'épargnes
La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.
Transférez sans difficulté votre régime collectif
Vous avez déjà un régime de groupe ailleurs? Nous vous aiderons tout au long du processus de transfert et, dans la plupart des cas, rembourserons les frais qui en découlent.
Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne
Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.
CELIAPP collectif
Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété collectif
Un compte à l'abri de l'impôt pour épargner en vue de l'achat d'une maison
Cotisez jusqu'à 8 000 $ par année
Réduisez votre impôt annuel
REER collectif
Régime enregistré d'épargne-retraite collectif
Un compte de retraite fiscalement avantageux
Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $
Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait
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