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Compte d'épargne libre d'impôt collectif

Le compte idéal où épargner pour de grands projets à plus court terme.

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Un coffre-fort avec des pièces d'or empilées

Une foule d'avantages pour votre équipe

Des épargnes à l'abri de l'impôt

Les gains du régime ne sont pas imposables. Tous les profits reviennent à votre équipe.

Retraits illimités

L'argent peut être retiré en tout temps, sans complication, et les montants des retraits peuvent être re-cotisés l'année suivante.

Une flexibilité totale

Bon pour une maison, des études ou tout projet de vie, petit ou grand. Il n'y a aucune restriction sur l'utilisation des fonds.

Le CELI collectif en chiffres

109 000 $

Le montant total qu'une personne peut cotiser à un CELI collectif (tant qu'elle avait 18 ans ou plus et résidait au Canada en 2009). Le gouvernement augmente la limite annuelle chaque année.

7 000 $

La cotisation annuelle maximale pour 2026. Tout montant non cotisé peut être reporté à l'année suivante, mais une pénalité mensuelle de 1 % s'applique sur les cotisations excédentaires, jusqu'à ce que vous retiriez les fonds en trop.

18 +

L'âge d'admissibilité pour cotiser à un CELI collectif. Contrairement à d'autres comptes de placement, le CELI collectif n'aura jamais à être converti.

Reports illimités

Si un·e participant·e au compte n'utilise pas tous ses droits de cotisation, ces derniers s'accumulent d'année en année, indéfiniment.

À qui s'adresse le CELI collectif?

Nous le recommendons à toute personne dont les objectifs d'épargne l'amèneront à retirer l'argent avant sa retraite. Le CELI collectif peut tout de même être une option pour la retraite, particulièrement pour les gens qui gagnent moins de 50 000 $ par année.

Comparez nos comptes d'épargne collectifs les plus populaires

Le REER et le CELI collectifs sont deux des comptes les plus utilisés pour épargner en prévision des grands projets de vie.

CELI collectif

REER collectif

Objectif de l’épargneAchats importants ou retraiteRetraite
AdmissibilitéÀ partir de 18 ans18-71 ans
Plafond de cotisation annuel7 000 $18 % du revenu de l'année précédente ou jusqu'à 32 490 $
Impact fiscal des cotisationsAucunDéductibles d'impôt
Impact fiscal des retraitsRevenus et retraits libres d'impôtsImposables (sauf exceptions)
Date limite de cotisation31 décembre60 jours après le 31 décembre
Prestations gouvernementalesAucune incidence sur les autres prestationsLes retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales, selon le revenu
Conditions de retraitAucuneDoit être converti en FRR à 71 ans

Pourquoi choisir Wealthsimple?

Gestion de régime simplifiée

Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.

Savoir de spécialistes

De nos portefeuilles personnalisés et gérés par notre équipe-conseil au soutien attentionné et accessible en tout temps, votre équipe et vous recevez les meilleurs services qui soient.

Plus d'épargnes

La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.

Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple
Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple

Transférez sans difficulté votre régime collectif

Vous avez déjà un régime de groupe ailleurs? Nous vous aiderons tout au long du processus de transfert et, dans la plupart des cas, rembourserons les frais qui en découlent.

Contacter notre équipe

Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne

Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.

CELIAPP collectif

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété collectif

Un compte à l'abri de l'impôt pour épargner en vue de l'achat d'une maison

  • 1

    Cotisez jusqu'à 8 000 $ par année

  • 2

    Réduisez votre impôt annuel

REER collectif

Régime enregistré d'épargne-retraite collectif

Un compte de retraite fiscalement avantageux

  • 1

    Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $

  • 2

    Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait

Compte collectif non enregistré

Un compte de placement très flexible, mais sans avantages fiscaux

  • 1

    Pas de plafond de cotisation ni de règles particulières à respecter

  • 2

    Mettez la somme que vous voulez sur ce compte

Offrez plus de façons d'épargner à votre équipe

Parlez-nous un peu de votre entreprise et nous vous contacterons pour vous aider avec la suite!

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