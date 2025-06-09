Régime enregistré d'épargne-retraite collectif
Une manière plus sensée d'aider votre équipe à épargner pour l'avenir.
Une foule d'avantages pour votre équipe
Moins d'impôt à payer
Tout montant d'argent cotisé au REER de vos employé·es sera déduit de leur revenu annuel, leur offrant un joli rabais sur leur impôt, voire même un remboursement.
Une longueur d'avance pour l'avenir
Plus tôt votre équipe commence à cotiser à un REER, plus son épargne aura de temps pour fructifier. Ça veut dire plus d'argent pour les objectifs à long terme ou la retraite.
De la flexibilité pour leurs projets
Les membres de votre personnel peuvent retirer jusqu'à 60 000 $ de leur REER en vertu du régime d'accession à la propriété, ou juqu'à 10 000 $ pour le régime d'encouragement à l'éducation permanente, et ce, sans incidence fiscale.
Le REER collectif en chiffres
32 490 $
La cotisation annuelle maximale pour 2026. Tout montant inutilisé peut être reporté à l'année suivante, mais si les cotisations dépassent la limite de plus de 2 000 $, une pénalité mensuelle de 1 % sur l'excédent s'appliquera jusqu'au retrait des fonds en trop.
18 %
Le pourcentage du revenu de l'an dernier que les membres du régime peuvent cotiser à leur REER collectif, tant que cela ne dépasse pas la limite annuelle établie par le gouvernement.
18-71
L'âge d'admissibilité pour cotiser à un REER collectif. Une fois que la personne atteint 71 ans, elle doit convertir son REER collectif en FRR.
Report illimité
L'un des grands avantages du REER collectif? Tout droit de cotisation inutilisé se reporte d'année en année, sans limite de temps.
À QUI S'ADRESSE LE REER COLLECTIF?
En général, nous le recommandons à toute personne qui gagne plus de 50 000 $ par année et qui est à l'aise de placer de l'argent à long terme. Si vous offrez à votre équipe un programme de cotisation de contrepartie de l'employeur, elle aura tout intérêt à en profiter.
Comparez nos comptes d'épargne collectifs les plus populaires
Le REER et le CELI collectifs sont deux des comptes les plus utilisés pour épargner en prévision de grands projets de vie.
attribut
REER collectif
CELI collectif
|Objectif de l’épargne
|Retraite
|Achats importants ou retraite
|Admissibilité
|18-71 ans
|À partir de 18 ans
|Plafond de cotisation annuel
|18 % du revenu de l'année précédente ou jusqu'à 32 490 $
|7 000 $
|Impact fiscal des cotisations
|Déductibles d'impôt
|Aucun
|Impact fiscal des retraits
|Imposables (sauf exceptions)
|Revenus et retraits libres d'impôts
|Date limite de cotisation
|60 jours après le 31 décembre
|31 décembre
|Prestations gouvernementales
|Les retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales, selon le revenu
|Aucune incidence sur les autres prestations
|Conditions de retrait
|Doit être converti en FRR à 71 ans
|Aucune
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