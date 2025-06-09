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Régime enregistré d'épargne-retraite collectif

Une manière plus sensée d'aider votre équipe à épargner pour l'avenir.

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Un coffre-fort avec des pièces d'or empilées

Une foule d'avantages pour votre équipe

Moins d'impôt à payer

Tout montant d'argent cotisé au REER de vos employé·es sera déduit de leur revenu annuel, leur offrant un joli rabais sur leur impôt, voire même un remboursement.

Une longueur d'avance pour l'avenir

Plus tôt votre équipe commence à cotiser à un REER, plus son épargne aura de temps pour fructifier. Ça veut dire plus d'argent pour les objectifs à long terme ou la retraite.

De la flexibilité pour leurs projets

Les membres de votre personnel peuvent retirer jusqu'à 60 000 $ de leur REER en vertu du régime d'accession à la propriété, ou juqu'à 10 000 $ pour le régime d'encouragement à l'éducation permanente, et ce, sans incidence fiscale.

Le REER collectif en chiffres

32 490 $

La cotisation annuelle maximale pour 2026. Tout montant inutilisé peut être reporté à l'année suivante, mais si les cotisations dépassent la limite de plus de 2 000 $, une pénalité mensuelle de 1 % sur l'excédent s'appliquera jusqu'au retrait des fonds en trop.

18 %

Le pourcentage du revenu de l'an dernier que les membres du régime peuvent cotiser à leur REER collectif, tant que cela ne dépasse pas la limite annuelle établie par le gouvernement.

18-71

L'âge d'admissibilité pour cotiser à un REER collectif. Une fois que la personne atteint 71 ans, elle doit convertir son REER collectif en FRR.

Report illimité

L'un des grands avantages du REER collectif? Tout droit de cotisation inutilisé se reporte d'année en année, sans limite de temps.

À QUI S'ADRESSE LE REER COLLECTIF?

En général, nous le recommandons à toute personne qui gagne plus de 50 000 $ par année et qui est à l'aise de placer de l'argent à long terme. Si vous offrez à votre équipe un programme de cotisation de contrepartie de l'employeur, elle aura tout intérêt à en profiter.

Comparez nos comptes d'épargne collectifs les plus populaires

Le REER et le CELI collectifs sont deux des comptes les plus utilisés pour épargner en prévision de grands projets de vie.

REER collectif

CELI collectif

Objectif de l’épargneRetraiteAchats importants ou retraite
Admissibilité18-71 ansÀ partir de 18 ans
Plafond de cotisation annuel18 % du revenu de l'année précédente ou jusqu'à 32 490 $7 000 $
Impact fiscal des cotisationsDéductibles d'impôtAucun
Impact fiscal des retraitsImposables (sauf exceptions)Revenus et retraits libres d'impôts
Date limite de cotisation60 jours après le 31 décembre31 décembre
Prestations gouvernementalesLes retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales, selon le revenuAucune incidence sur les autres prestations
Conditions de retraitDoit être converti en FRR à 71 ansAucune

Pourquoi choisir Wealthsimple?

Gestion de régime simplifiée

Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.

Savoir de spécialistes

De nos portefeuilles personnalisés et gérés par notre équipe-conseil au soutien attentionné et accessible en tout temps, votre équipe et vous recevez les meilleurs services qui soient.

Plus d'épargnes

La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.

Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple
Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple

Transférez sans difficulté votre régime collectif

Vous avez déjà un régime de groupe ailleurs? Nous vous aiderons tout au long du processus de transfert et, dans la plupart des cas, rembourserons les frais qui en découlent.

Contacter notre équipe

Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne

Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.

CELIAPP collectif

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété collectif

Un compte à l'abri de l'impôt pour épargner en vue de l'achat d'une maison

  • 1

    Cotisez jusqu'à 8 000 $ par année

  • 2

    Réduisez votre impôt annuel

CELI collectif

Compte d'épargne libre d'impôt collectif

Un compte flexible pour faire des placements et épargner sans impôt sur les gains

  • 1

    Cotisez jusqu'à 109 000 $ tout au long de votre vie

  • 2

    Effectuez des retraits quand bon vous semble, sans pénalités fiscales

Compte collectif non enregistré

Un compte de placement très flexible, mais sans avantages fiscaux

  • 1

    Pas de plafond de cotisation ni de règles particulières à respecter

  • 2

    Mettez la somme que vous voulez sur ce compte

Offrez plus de façons d'épargner à votre équipe

Parlez-nous un peu de votre entreprise et nous vous contacterons pour vous aider avec la suite!

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