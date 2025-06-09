Des services bancaires pour les nouveaux arrivants
Ouvrir un compte, bâtir sa cote de crédit et faire fructifier ses avoirs – un guide pour vous accompagner de votre première journée au Canada jusqu’à vos objectifs financiers à long terme.
On ne peut pas simplifier le processus d’immigration. Vos finances, oui.
Si vous avez la résidence permanente, un permis de travail, un permis d’études ou encore le statut d’étudiant·e international·e, Wealthsimple est faite pour vous. Aucun historique de crédit canadien requis.
Vos finances au Canada
Le système financier canadien est stable, bien encadré et assez facile à apprivoiser une fois qu’on en connaît les bases. Voici un aperçu de ce qui vous attend.
Compte chèques
Votre compte quotidien pour vos dépenses, vos paiements de facture et le dépôt de votre paie. C’est votre base d’opérations.
Compte épargne
Un endroit où mettre de l’argent de côté et le faire fructifier au fil du temps. Parfait pour vos projets ou comme fonds d’urgence.
Dépôt direct
Une façon de recevoir des paiements comme votre salaire directement dans votre compte. La plupart des employeurs au Canada y ont recours.
Virement InteracMD
Le moyen d’envoyer des fonds d’une personne à l’autre au Canada. Rapide, sécurisé et compatible avec la plupart des comptes canadiens.
Numéro d’assurance sociale
Ou NAS. Un numéro à 9 chiffres émis par le gouvernement du Canada. Vous en aurez besoin pour travailler légalement au Canada et ouvrir certains types de comptes, comme un CELI ou un REER. Faites-en la demande sur Service Canada.
Ouvrir un compte au Canada
C’est plus simple qu’on pourrait penser. La plupart des gens qui s’installent au Canada n’ont besoin que de deux pièces d’identité : une preuve d’adresse et une pièce d’identité avec photo. Aucun historique de crédit n’est requis. Vous pouvez même ouvrir un compte avant votre arrivée, question de partir du bon pied.
Bâtir sa cote de crédit quand on s’installe au Canada
Les prêteurs canadiens n’ont pas accès à votre historique de crédit à l’extérieur du Canada. Mais en bâtir un ici est plus simple qu’il n’y paraît.
Carte de crédit avec garantie
Votre limite est fixée par un dépôt.
Utilisation responsable
Payez à temps, à chaque fois.
Produits de démarrage
Conçus pour bâtir votre cote de crédit.
Trois comptes à connaître: CELI, CELIAPP, REER
Le Canada offre des comptes d’épargne à l’abri de l’impôt particulièrement avantageux. Si vous venez d’arriver, savoir lequel ouvrir en premier peut tout changer.
REER
CELI
CELIAPP
|À quoi ça sert
|Épargne-retraite à imposition différée et déductible
|Croissance à l’abri de l’impôt
|Épargne pour une première propriété
|Quand l’ouvrir
|Dès votre arrivée. Il faut détenir un NAS et résider au Canada.
|Dès votre arrivée. Il faut avoir 18 ou plus, détenir un NAS et résider au Canada.
|Dès votre arrivée. Il faut avoir 18 ou plus, détenir un NAS, résider au Canada et ne pas avoir été propriétaire au Canada.
|Quand commencer à cotiser
|L’année suivant votre première année de revenus au Canada
|Immédiatement
|Immédiatement
Investir quand on s’installe au Canada
Commencer à investir ici est plus accessible qu’on pourrait le croire. Et vous n’avez pas besoin d’un gros capital pour vous y mettre.
Deux grandes options s’offrent à vous : le portefeuille géré, où des spécialistes s’occupent des placements pour vous, et la gestion autonome, où vous choisissez et achetez vous-même vos FNB et actions.
Au-delà du mode de gestion, le type de compte dans lequel vous détenez vos placements a aussi son importance. Les comptes enregistrés offrent des avantages fiscaux, tandis que les comptes non enregistrés vous donnent plus de flexibilité, sans limite de cotisation.
Repartez à zéro
Zéro frais mensuels, et zéro historique de crédit requis. Juste un compte quotidien en ligne, prêt pour votre vie ici.
Les réponses à vos questions sur les services bancaires au Canada
Comment les nouveaux arrivants peuvent-ils ouvrir un compte chèques au Canada?
Comment les nouveaux arrivants peuvent-ils ouvrir un compte chèques au Canada?
Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Wealthsimple, vous pouvez généralement le faire en ligne en quelques minutes. Vous aurez besoin d’un passeport valide et de vos documents d’immigration. Aucun historique de crédit n’est requis.
Quels documents sont nécessaires pour ouvrir un compte chèques comme immigrant au Canada?
Quels documents sont nécessaires pour ouvrir un compte chèques comme immigrant au Canada?
Dans la plupart des cas, un passeport valide et vos documents d’immigration suffisent. Pas besoin d’adresse canadienne ni d’historique de crédit. Consultez notre guide complet pour la liste des documents acceptés.
Quelle est la meilleure institution financière pour les services bancaires aux personnes immigrantes au Canada?
Quelle est la meilleure institution financière pour les services bancaires aux personnes immigrantes au Canada?
Nous avons peut-être un parti pris, mais nous croyons que Wealthsimple est fait pour la vraie vie au Canada, y compris quand on vient d’immigrer. Pas de frais mensuels et aucun historique de crédit requis. Vous pouvez même ouvrir un compte avant d’atterrir. À vous de voir!
Peut-on ouvrir un compte chèques canadien avant d’arriver au Canada?
Peut-on ouvrir un compte chèques canadien avant d’arriver au Canada?
Oui. Vous pouvez ouvrir un compte en ligne avant votre arrivée, pour que tout soit prêt pour partir du bon pied.
A-t-on besoin d’un historique de crédit pour ouvrir un compte chèques quand on s’installe au Canada?
A-t-on besoin d’un historique de crédit pour ouvrir un compte chèques quand on s’installe au Canada?
Non. Vous n’avez pas besoin d’un historique de crédit canadien pour ouvrir un compte chèques. Votre passeport et vos documents d’immigration suffisent.
Peut-on ouvrir un CELI quand on immigre au Canada?
Peut-on ouvrir un CELI quand on immigre au Canada?
Oui, vous pouvez ouvrir un CELI si vous avez 18 ans ou plus, résidez à temps plein au Canada et détenez un numéro d’assurance sociale (NAS) valide. L’année où vous établissez votre résidence au Canada, vos droits de cotisations commencent à s’accumuler.
Quelle est la différence entre un CELI et un REER pour une personne immigrante?
Quelle est la différence entre un CELI et un REER pour une personne immigrante?
Le CELI vous permet d’épargner et d’investir à l’abri de l’impôt, et vos droits de cotisation s’accumulent dès l’année où vous établissez votre résidence au Canada. Le REER, lui, est un compte d’épargne-retraite dont les cotisations sont déductibles d’impôt, mais vos droits de cotisation sont basés sur le revenu gagné l’année d’imposition précédente. Quand on vient d’arriver au Canada, le CELI est souvent le point de départ le plus simple, mais à vous de déterminer ce qui convient le mieux à votre situation.
Quand une personne nouvellement arrivée au Canada peut-elle cotiser à un REER?
Quand une personne nouvellement arrivée au Canada peut-elle cotiser à un REER?
Vous pouvez cotiser à un REER dès que vous avez gagné un revenu au Canada et produit une déclaration de revenus. Vos droits de cotisation correspondent à 18 % de votre revenu de l’année précédente, jusqu’à concurrence de la limite annuelle. La plupart des gens deviennent admissibles dès leur deuxième année de déclaration de revenus au Canada.