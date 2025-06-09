Commencer à investir ici est plus accessible qu’on pourrait le croire. Et vous n’avez pas besoin d’un gros capital pour vous y mettre.

Deux grandes options s’offrent à vous : le portefeuille géré, où des spécialistes s’occupent des placements pour vous, et la gestion autonome, où vous choisissez et achetez vous-même vos FNB et actions.

Au-delà du mode de gestion, le type de compte dans lequel vous détenez vos placements a aussi son importance. Les comptes enregistrés offrent des avantages fiscaux, tandis que les comptes non enregistrés vous donnent plus de flexibilité, sans limite de cotisation.