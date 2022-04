La majeure partie des contributions seront investies dans des gestionnaires de capital-risque et d'actions de croissance, et seront consacrées en priorité aux entreprises de technologie et de soins de santé.

En ce qui concerne le capital-risque, votre argent sera investi tout au long du cycle de vie de l'entreprise : phase d'amorçage, phase initiale et phase d'expansion. Nous prévoyons que la majeure partie du capital sera investie dans trois gestionnaires ayant fait leurs preuves au fil des années : Andreessen Horowitz, Accel Partners et Kleiner Perkins. Les fonds Accolade sous-jacents seront répartis entre une dizaine de gestionnaires de risque au total.

Le capital de croissance sera investi dans deux types d'entreprises. Les premières sont des sociétés du secteur du développement de logiciels dirigées par leurs fondateurs, financées par leurs propres moyens, qui sont rentables ou sur le point de l'être. Ces entreprises ont besoin de capital pour se développer et atteindre leur plein potentiel. Il s'agit généralement de placements minoritaires. Les secondes sont des entreprises ayant élaboré des modèles d'affaires solides dans des secteurs d'activité fragmentés.

Ces entreprises peuvent se développer grâce à des acquisitions complémentaires visant à augmenter leur taille, ainsi qu’à des améliorations opérationnelles, avec des gestionnaires de fonds privés qui prennent le contrôle de ces entreprises.