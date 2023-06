Managed Investing Fee Chart Disclaimer

Les comptes gérés sont offerts par Wealthsimple Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit dans chaque province et territoire du Canada.

Basé sur un portefeuille ayant un solde courant de 100 000 $ avec contributions annuelles de 10 000 $ durant 25 ans. Nous estimons le total des frais à 0,52 % pour Wealthsimple, et à 2 % pour les fonds communs. Le coût moyen des fonds communs d’action au Canada est de 2 %. Les frais réels peuvent varier. Le portefeuille classique de Wealthsimple entraîne des frais de gestion de 0,2 % à 0,5 %, en plus d’un RFG (ratio de frais de gestion) de 0,12 %, pour un coût total de 0,32 % à 0,65 %. Nous présumons aussi un rendement annuel de 8,23 %, un taux fondé sur notre projection actuelle de taux des espèces de 3,5 %, plus un rendement excédentaire de 4,73 % pour notre portefeuille de croissance classique. Cette hypothèse repose sur des ratios de Sharpe prospectifs pour chaque catégorie d’actifs et sur la volatilité historique du portefeuille. Toutes les données de rendement sont hypothétiques et offertes uniquement à des fins d’illustration. Les rendements ne sont pas indicateurs des taux de rendement attendus ou estimés.

Tout renseignement ou commentaire fourni l’est uniquement à des fins d’illustration et ne constitue pas une recommandation ou un conseil d’investissement. Tout investissement entraîne un risque. Pour en savoir plus sur nos produits, nos décisions d’investissement, notre grille tarifaire, les témoignages d’utilisateur.rice.s, nos promotions et plus, visitez wsim.co/disclaimers.