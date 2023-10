Diversifié et bâti pour la croissance

Votre portefeuille est plus diversifié sur le plan géographique et investit dans des actions moins volatiles (ce qui tend à entraîner un rendement égal ou supérieur aux actions à haut risque), ainsi que des obligations gouvernementales plus risquées et de l'or. En étant plus diversifié, il traverse mieux les périodes de repli.