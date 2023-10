Portefeuille Halal

Notre fonds est certifié et évalué deux fois par année par une comité de chercheur·euses de l'islam. Cette évaluation mène à l'émission d'un certificat approuvant la structure du FNB, qui est révisé et signé par un comité de spécialistes de la charia. Ce certificat (ou fatwa) confirme que notre FNB répond aux exigences de la charia.

Vos placements demeureront conformes

Nous effectuons des examens trimestriels afin de retirer les entreprises qui ne sont plus conformes à la charia et d'en ajouter de nouvelles qui le sont. Deux fois par année, notre fonds est évalué par une tierce partie qui s'assure de sa conformité et corrige toute transaction non conforme. Les informations de purification des dividendes sont calculées par une tierce partie et publiées chaque trimestre.