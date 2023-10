Nos fonds répondent aux objectifs du scénario de développement durable de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Accord de Paris en matière de changement des températures. De plus, les obligations comprises dans notre portefeuille socialement responsable sont certifiées par la Climate Bonds Initiative.

Plusieurs portefeuilles dits socialement responsables placent votre argent dans les entreprises « les moins pires ». Nous allons encore plus loin en éliminant la tranche des 25 % qui émettent le plus de carbone dans chaque industrie. De plus, chaque entreprise dans notre fonds compte au moins 25 % de femmes, ou au moins trois, à son conseil d'administration.

Diversifié et bâti pour la croissance

Nos propres FNB (WSRI et WSRD) sont analysés en fonction de leur impact social et environnemental, tout en demeurant aussi diversifiés que possible. Et pour vous prémunir contre le risque, le fonds Wealthsimple d'obligations vertes (WSBG) rassemble des obligations qui soutiennent diverses initiatives écologiques partout dans le monde.