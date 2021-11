2021 Calculateur D'impôt Sur Le Revenu au Manitoba

Ces calculs sont approximatifs et incluent les crédits d’impôt non remboursables suivants: le montant personnel de base, les cotisations au RPC ou au RRQ et les cotisations au régime québécois d'assurance parentale et l'assurance-emploi et le montant canadien pour emploi. Le revenu après impôt est votre revenu total net d'impôt fédéral et provincial et des retenues sur la paie. Taux en vigueur le 28 avril 2020.