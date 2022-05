Commençons par la base : un rendement est un montant d'argent gagné ou perdu sur un investissement. Les rendements annuels sont généralement indiqués en pourcentage sur vos relevés. Disons que vous commencez l'année avec 100 $ et terminez l'année avec 110 $. Cela signifierait que vous avez un rendement de 10 %.

Chez Wealthsimple, nous calculons votre progrès selon trois facteurs : le rendement simple, le rendement pondéré en fonction du temps et le rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars. Au cours des dernières années, la norme dans l'industrie canadienne était de présenter les rendements en fonction du temps. Toutefois, depuis janvier 2017, toutes les firmes d'investissement sont obligées de fournir leurs rendements pondérés en fonction de la valeur en dollars (nous calculons déjà les deux, donc il n'y a pas de changement pour nous).

Le rendement simple : Un rendement simple est un calcul de base de votre bénéfice net divisé par vos dépôts nets. C'est le calcul le plus facile à comprendre, mais peut ne pas bien refléter ce qui s'est réellement passé dans votre compte au fil du temps. Ce calcul suppose que tous vos dépôts ont été ajoutés à votre compte le premier jour où le compte a été approvisionné. Aussi, un rendement simple ne réussira pas à capturer une image fidèle de votre situation dans les circonstances où vous avez eu des rendements positifs, mais avez retiré plus d'argent que vous en avez déposé.

Le rendement pondéré en fonction du temps : Le rendement pondéré en fonction du temps est simplement la performance d'un compte sur une certaine période de temps. Si vous avez commencé l'année avec 100 $ dans votre compte, que vous n'y avez pas touché et que vous finissez l'année avec 110 $, vous avez alors un retour pondéré de 10 %. Le hic est que le retour pondéré en fonction du temps ne tiendra pas compte des dépôts et des retraits que vous pourriez effectuer au cours de l'année. Ainsi, même si le rendement pondéré en fonction du temps est utile pour comparer le rendement des différents investissements ou des gestionnaires de fonds, il ne vous aidera pas à comprendre combien d'argent vous avez réellement gagné ou perdu. Ce taux de rendement est également influencé par les taux de change des devises étrangères et les frais de gestion.

Le rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars : Le rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars tient compte des dépôts et des retraits que vous effectuez et reflète l'argent que vous avez réellement gagné ou perdu au cours de l'année. Si vous effectuez un dépôt important et que le marché connaît une croissance, cela influencera votre rendement pondéré en fonction de l'argent (et vice-versa). Tout comme le rendement pondéré en fonction du temps, ce taux de rendement est également influencé par les taux de change des devises étrangères et les frais de gestion.