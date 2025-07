Comparé aux taux de marge standard de la clientèle de trois des cinq plus grandes banques du Canada avec un solde débiteur sur marge inférieur à 100 000 $ en date du 8 juillet 2025. Le taux du compte sur marge réel varie selon le solde débiteur sur marge réel auprès des institutions financières, lequel se situe entre 6,20 % et 7,00 % pour le CAD et entre 9,00 % et 9,10 % pour l'USD. Le taux facturé par Wealthsimple correspond au taux préférentiel (TP) -0,5 % pour la clientèle Génération, au TP +0 % pour la clientèle Avantage et au TP +0,5 % pour la clientèle Essentiel. Le taux préférentiel du compte sur marge de Wealthsimple est de 4,95 % pour le CAD et de 7,5 % pour l'USD en date du 8 juillet 2025. Sous réserve de modifications. Taux annualisés, calculés quotidiennement, facturés mensuellement. Tous les placements comportent des risques. Consultez wsim.co/marginaccount pour plus de détails.