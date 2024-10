Compte sur marge ou compte au comptant?

Pour investir sur les marchés, vous avez le choix entre deux comptes non enregistrés : sur marge ou au comptant. Ils présentent plusieurs différences en ce qui concerne les exigences d’approvisionnement, les avantages et inconvénients, ainsi que les profils de risque. Prenez le temps de bien comprendre ces nuances avant d’arrêter votre choix sur le compte qui convient le mieux à votre situation.

Qu’est-ce qu’un compte au comptant?

Les comptes au comptant sont des comptes de courtage, tout simplement. Ils vous permettent d’acheter et de vendre des titres avec votre propre argent.

En règle générale, les comptes au comptant peuvent contenir des actions, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds communs de placement, des titres à revenu fixe et plus encore. Cependant, la gamme complète de produits admissibles dépend de votre maison de courtage. Par exemple, même si les organismes de réglementation permettent de négocier des fonds communs de placement sur un compte au comptant, il est possible que votre maison de courtage ne le permette pas. Un compte au comptant ne permet pas la négociation sur marge, les ventes à découvert et les stratégies complexes sur options.

Qu’est-ce qu’un compte sur marge?

Un compte sur marge est un compte de placement qui vous permet d’emprunter des fonds à votre maison de courtage. En contrepartie, vous lui donnez le contenu de votre compte en garantie et versez des intérêts sur le montant que vous empruntez. Le montant de votre emprunt est représenté par un solde en espèces débiteur (négatif). La marge amplifie votre pouvoir d’achat : vous pouvez donc investir plus d’argent que ce que vous détenez réellement et ainsi augmenter vos rendements potentiels. En revanche, la négociation sur marge peut aussi amplifier vos pertes, et vous risquez de perdre plus que votre placement initial.

Lorsque vous achetez des actions ou d’autres placements sur marge, vous payez une partie du prix d’achat, et votre maison de courtage vous prête la différence. Le montant que votre maison de courtage peut vous prêter dépend de son exigence de marge. L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) fixe des exigences minimales pour chaque type de titre achetable sur marge. Votre maison de courtage peut fixer des exigences de marge différentes, à condition qu’elles soient supérieures aux minimums fixés par l’OCRI.

La négociation sur marge augmente votre pouvoir d’achat. Vous pouvez donc profiter des occasions sur le marché dès qu’elles se présentent. De plus, lorsque vous détenez un compte sur marge, vous pouvez retirer des fonds garantis par vos actifs jusqu’à concurrence de votre marge disponible. C’est le même principe qu’une marge de crédit garantie, dont la sûreté serait la valeur de vos titres. C’est ce qui en fait une solution pratique et peu coûteuse pour emprunter de l’argent. En prime, le montant du retrait n’est pas imposable, et les intérêts que vous payez sont déductibles d’impôt.

En plus de vous donner accès aux produits de placement traditionnels, les comptes sur marge vous permettent d’utiliser des stratégies plus sophistiquées, comme la négociation d’options complexes ou la vente à découvert.

Cela dit, la négociation sur marge comporte plus de risques. Si la valeur de votre placement diminue, vos pertes sont amplifiées, et vous risquez de perdre plus d’argent que votre placement initial.

Vous pouvez également faire l’objet d’un appel de marge. En d’autres termes, votre maison de courtage peut exiger que vous approvisionniez votre compte sur marge. Les appels de marge se produisent lorsque vous avez acheté des titres sur marge et que la valeur de votre compte tombe en dessous de la marge de maintien (c’est-à-dire le pouvoir d’achat minimum que vous devez maintenir dans votre compte en tout temps). Lorsque cela se produit, vous devez ramener le solde de votre compte au seuil minimum dans un délai déterminé. Pour ce faire, vous pouvez vendre des titres ou transférer de l’argent vers votre compte. Si vous ne répondez pas à l’appel de marge ou s’il existe des circonstances atténuantes, votre maison de courtage peut vendre vos titres.

Pour obtenir un compte sur marge, vous devez présenter une demande et démontrer que vous avez la capacité de rembourser les montants empruntés.

Principales différences entre un compte sur marge et un compte au comptant

Supposons que vous disposiez de 3 000 $ à investir dans une action prometteuse qui, selon vous, va bientôt prendre de la valeur.

Scénario 1 – Le cours de l’action augmente

Dans un compte sur marge : Si vous placez les 3 000 $ dans un titre dont l’exigence de marge est de 50 %, vous disposez d’un pouvoir d’achat total de 6 000 $, ce qui vous permet d’acheter jusqu’à 6 000 $ de ce titre. Si le cours de l’action augmente de 5 %, vous obtiendrez un rendement de 300 $. Après avoir vendu les actions et remboursé l’argent que vous avez emprunté, vous obtiendrez un montant net de 300 $, moins les intérêts à payer sur l’emprunt.

Dans un compte au comptant : Vous ne pouvez pas emprunter les 3 000 $ supplémentaires auprès de la maison de courtage, et vous ne pouvez investir que le montant initial de 3 000 $. Votre profit net serait donc de 150 $.

Scénario 2 – Le cours de l’action diminue

Dans un compte sur marge : Si le cours de l’action diminue de 5 %, la valeur de votre placement tombe à 5 700 $. Si vous vendez votre placement, vous rembourserez votre emprunt (3 000 $), et il vous restera 2 700 $, ce qui représente une perte de 300 $ plus les intérêts à payer sur l’emprunt. De plus, si vous n’avez pas d’autres fonds dans votre compte, vous ferez l’objet d’un appel de marge.

Dans un compte au comptant : La valeur de votre placement tombera à 2 850 $, et votre perte serait de 150 $.

Facteurs à considérer pour choisir votre type de compte

Votre décision entre ouvrir un compte sur marge et un compte au comptant dépend de vos habitudes d’investissement. Pour prendre une décision, vous devriez tenir compte de votre expérience en matière de placement, de votre tolérance au risque et de vos rentrées et sorties de fonds.