prime estivale

Une prime de 2 % pour le compte sur marge
Obtenez une prime de 2 % sur les transferts admissibles de compte sur marge, ou 1 % sur presque tous les autres comptes. Vous avez jusqu'au 5 septembre pour vous inscrire. Lire les conditions.
Obtenez une prime de 2 % avec le compte sur marge
Transférez votre compte sur marge existant chez Wealthsimple et obtenez une prime de 2 % sur votre solde, tant que vous transférez au moins 25 000 $ et détenez au moins 10 000 $ en solde de marge.
Obtenez une prime de 1 % sur les autres comptes
Transférez un minimum de 25 000 $ dans tout autre compte admissible et recevez une prime de 1 %. Vous profiterez aussi de notre compte chèques à intérêts élevés, des opérations sur actions et FNB sans commission et plus encore.
Payez 0 % d'intérêt sur votre marge
Sur jusqu'à 10 000 $ de solde de marge pendant votre premier mois après avoir transféré, ouvert ou converti un compte sur marge. Et même après le premier mois, nos taux d'intérêt de compte sur marge sont moins élevés que ceux de toutes les banques canadiennes.
Faisons quelques calculs pour découvrir votre prime
Gagne 1 %
Vous obtenez 250 $ sur 12 mois
À titre d'illustration seulement. Le montant réel de la prime sera calculé en fonction du montant transféré de comptes admissibles, moins les retraits effectués au cours de la période d'approvisionnement de la personne participante. Lire les conditions.
Transfert rapide et 100 % gratuit
Téléchargez l'appli ou inscrivez-vous en ligne, puis configurez les transferts de compte désirés. Transférez au moins 25 000 $ et nous vous rembourserons tous les frais de transferts facturés par l'autre institution. Vous transférez plus de 100 000 $? Nous vous mettrons en contact avec un·e spécialiste attitré·e pour vous aider. Lire les conditions. Des conditions s'appliquent.
Étape 1 : Inscription
Remplissez le formulaire d'inscription d’ici le 5 septembre pour être admissible.
Étape 2 : Transfert
Lancez un ou plusieurs transferts dans les 30 jours suivant votre inscription.
Étape 3 : Paiement
Tant que vous maintenez votre solde, votre prime sera versée sur 12 mois.
N'attendez pas que l'été soit fini
Inscrivez-vous et lancez un transfert d'ici le 5 septembre, et on vous offre une prime en argent.
FAQ
Tout d’abord, que vous fassiez déjà affaire avec nous ou non, vous devez vous inscrire à l’offre.
Ensuite, vous devez transférer au moins 25 000 $ à Wealthsimple dans les 30 jours suivant votre inscription. Vous pouvez choisir n’importe quel compte de placement : Placements autonomes, Placements gérés ou Crypto. Si vous remplissez les critères d’admissibilité, vous recevrez une prime de 1 %!
Ce n’est pas tout. Si vous transférez un compte non enregistré avec un solde débiteur sur marge d’au moins 10 000 $, vous recevrez une prime de 2 % sur la valeur de l’avoir net du compte (à condition qu’il ait été créé lui aussi avant le 5 août 2025).
Pour couronner le tout, vous pouvez également profiter d’une remise sur les frais d’intérêt de marge sur une tranche de solde de marge maximale de 10 000 $ dans un compte admissible pendant un mois après votre première utilisation du de la marge. Nous vous rembourserons les intérêts le 5 octobre 2025 ou un mois après le provisionnement du compte sur marge, selon la dernière des deux éventualités.
N’oubliez pas : pour profiter de tout cela, vous devez absolument vous inscrire!
Ouvrez l’application Wealthsimple et appuyez sur 🎁 en haut à droite. Vous pourrez voir les offres actuelles et le statut de votre inscription.
Nous confirmerons votre inscription en vous envoyant un courriel ou une carte dans le Centre de récompenses.
Veuillez noter que les transferts en attente, les dépôts directs et les recommandations réussies peuvent prendre 24 heures pour apparaître dans l’application.
Non, cette offre ne peut être jumelée avec la plupart de nos autres offres ou codes promotionnels. Voici toutefois quelques exceptions : l’offre de remise en argent pour la clientèle hypothécaire de Wealthsimple et de Pine, la promotion « Invitez des ami.es à Wealthsimple », l’incitatif au dépôt direct, la super prime supplémentaire de recommandation, le défi Récompenses progressives d’invitation Wealthsimple et l’incitatif au dépôt direct – compte chèques Wealthsimple.
Pour plus de clarté, précisons qu’un même dépôt net ne peut servir à profiter de deux promotions distinctes.
Il s’agit essentiellement d’un emprunt qui vous permet d’acheter plus d’actifs (comme des actions, des FNB ou des cryptoactifs) sans vous limiter à l’argent dont vous disposez. Cet emprunt est garanti par les actifs de votre portefeuille. Vous pouvez également vous en servir comme marge de crédit ordinaire afin d’accéder à des liquidités supplémentaires, et ce, à un taux d’intérêt plus bas que celui des banques canadiennes.
L’un des avantages d’un compte sur marge, c’est la possibilité d’acheter plus d’actifs et ainsi d’amplifier vos gains potentiels sans avoir à vendre ce que vous possédez déjà. Cette stratégie part du principe que vos gains compenseront largement les intérêts que vous paierez sur le prêt.
Le revers de la médaille : si vous encaissez une perte, celle-ci est amplifiée et vous devrez payer des intérêts sur un emprunt. Par conséquent, ce produit doit être utilisé avec précaution.
Si vous voulez en savoir plus, nous vous suggérons de lire les documents suivants :
- Qu’est-ce qu’une marge?
- Marges : terminologie et définitions
- Guide d’utilisation des comptes sur marge
Quelques précisions sur nos taux de marge : au 13 mars 2025, le taux préférentiel de Wealthsimple pour les comptes sur marge est de 4,95 % pour le dollar canadien et de 7,5 % pour le dollar américain. La clientèle Essentiel paie le taux préférentiel +0,5 %, la clientèle Avantage paie le taux préférentiel +0 %, et la clientèle Génération paie le taux préférentiel -0,5 %. Les taux peuvent changer. Les intérêts sont calculés quotidiennement et prélevés mensuellement.
Pour obtenir une prime de 1 %, il vous suffit de transférer un compte de placement admissible, comme un CELI, un REER, un REEE, un CRI, un CELIAPP ou un compte d’entreprise. Le montant minimum à transférer est de 25 000 $, mais il peut être réparti sur plusieurs comptes. Vous obtenez une prime de 2 % lorsque vous transférez un compte sur marge, à condition que votre solde de prêt sur marge existant soit d’au moins 10 000 $ en date du 5 août.
Qu’est-ce qui n’est pas admissible? Les dépôts en espèces, les virements télégraphiques, les opérations par Virement Interacᴹᴰ, les virements de fonds entre vos comptes Wealthsimple existants ou d’autres comptes ou encore les opérations par carte de débit Visa ou Mastercard sont exclus. De même, les comptes collectifs ne sont pas admissibles.
Pour plus d’informations sur nos types de comptes, consultez notre page dédiée aux comptes.
Au fait, si nous soupçonnons des virements frauduleux en provenance ou à destination de vos comptes Wealthsimple ou des tentatives de contourner le système, nous nous réservons le droit d’arrêter les paiements, de vous retirer de la promotion ou de fermer votre compte Wealthsimple.
Le montant provisionné net correspond à la somme des montants que vous avez transférés, moins vos retraits nets sur l’ensemble de vos comptes Wealthsimple pendant votre période de qualification. Vous pourrez consulter vos transferts qualifiants dans l’application, et nous vous ferons également un résumé à la fin de votre période de qualification.
Il y a une chose importante à noter : si vous retirez un montant supérieur à 10 % de ce que vous avez transféré aux fins de la promotion, nous réduirons votre prime du même pourcentage.
Pour obtenir tous les détails, consultez la FAQ complète.
Vous pouvez utiliser le calculateur de prime pour estimer la prime totale que vous recevrez sur chaque transfert.
La prime correspond à 2 % du solde de tout compte non enregistré transféré dont la valeur nette du prêt sur marge est de 10 000 $ ou plus, plus 1 % du solde de tout autre transfert institutionnel.
Si vous transférez un compte non enregistré dont le solde débiteur sur marge est inférieur à 10 000 $, la prime sera de 1 %.
Nous savons que cela fait beaucoup de chiffres. Au besoin, consultez nos exemples. (Vous verrez que ce n’est pas si compliqué!)
Non, ils doivent simplement être entamés dans les 30 jours suivant votre inscription et être reçus par Wealthsimple dans les 90 jours. Les délais de transfert de compte varient selon l’institution d’origine; consultez les estimations.
Les transferts entamés avant ou après la période de 30 jours ne seront pas pris en compte. Et au risque de nous répéter : vous devez vous inscrire avant toute chose!
La prime sera réglée en douze (12) versements mensuels égaux sur votre ou vos comptes chèques Wealthsimple à compter de la date à laquelle Wealthsimple aura reçu tous les fonds admissibles et dans les soixante (60) jours suivant la réception, par Wealthsimple, du montant provisionné net.
Aux fins de cette promotion, le provisionnement qualifiant maximum est de 2 000 000 $, ce qui signifie que votre prime ne peut dépasser 40 000 $ (2 000 000 $ * 2 %), en supposant que la totalité de votre transfert provenait d’un compte non enregistré affichant un solde débiteur sur marge de plus de 10 000 $.
Wealthsimple ne facture aucuns frais pour le transfert d’actifs. L’autre institution financière pourrait toutefois les facturer. Nous rembourserons automatiquement les frais de transfert sortant pour chaque compte d’une autre institution financière lorsque le transfert qualifiant est égal ou supérieur à 25 000 $ et est effectué en une seule opération. Voici quelques précisions à ce sujet.
Ils doivent rester pendant 1 ans après la fin de votre période promotionnelle.