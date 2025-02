Utiliser un compte sur marge pour emprunter de l’argent

Rapidité et commodité. Si votre compte sur marge est en règle, vous trouverez peut-être plus rapide et plus simple d’accéder à un prêt sur marge qu’à un prêt traditionnel ou une marge de crédit. Généralement, vous n’avez aucun formulaire supplémentaire à remplir, aucune vérification de solvabilité à laquelle vous soumettre, ni aucune approbation nécessaire.