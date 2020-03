C'est quoi un robot-conseiller?

La réponse longue: un robot-conseiller est un service faisant appel à un logiciel hautement sophistiqué pour effectuer le travail d'un gestionnaire de patrimoine ou d'un conseiller en placements, des gens qui vous conseillent sur le type d'investissements que vous devriez faire et qui s'en occupent pour vous. Les robots-conseillers vous demandent habituellement de répondre à quelques questions pour déterminer votre niveau de tolérance au risque, puis, grâce à des algorithmes exclusifs, répartissent votre argent dans les investissements appropriés et font les modifications nécessaires à mesure que votre situation et le marché évoluent. Ils coûtent habituellement 1 % de moins en frais qu'un conseiller en placements professionnel.

Les robots-conseillers investissent principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB).

Quels sont les avantages? Il y en a deux. Le premier est l'économie sur les frais de gestion. Disons que vous possédez un joli pécule de 50 000 $. Un conseiller professionnel qui facture des frais de 1 % pour vous recommander un portefeuille vous coûtera 500 $ chaque année, que vous fassiez de l'argent ou que vous en perdiez. De plus, ses recommandations pourraient comprendre des fonds communs dispendieux (encore 2 % de moins pour vous!) et beaucoup de transactions d'actions, ce qui peut de nouveau gruger les revenus.

Les robots-conseillers investissent essentiellement dans des FNB abordables et ne coûtent que 0,50 %, ce qui coupe ces 500 $ de frais annuels de moitié. Si vous investissez de plus gros montants d'argent, ce 0,50 % diminue encore plus avec les conseillers robotisés.

Les robots-conseillers négocient souvent des frais de gestion annuels pour les FNB et offrent des transactions gratuites. Ces économies à elles seules seraient suffisantes pour compenser pour les maigres frais de gestion qu'ils facturent. De plus, ils exigent rarement un solde minimal, ce qui signifie qu'à peu près quiconque âgé de 18 ans ou plus peut épargner.

Un autre avantage est leur disponibilité et activité constantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puisque les compagnies fonctionnement entièrement en ligne, vous pouvez vous connecter, déposer des fonds, vérifier votre solde, retirer de l'argent – tout cela en pyjama.

Le rééquilibrage du portefeuille et les ventes à perte pour raisons fiscales – deux opérations fastidieuses et coûteuses avec des conseillers professionnels – peuvent aussi être effectués automatiquement par certains robots-conseillers.

Attention: Vos choix de placements pourraient être limités, selon le robot-conseiller utilisé. Chez Wealthsimple, pour nos portefeuilles, nous utilisons les catégories d'actifs suivantes: actions (canadiennes, américaines, européennes et marchés émergents), titres à revenu fixe et immobilier. Ces catégories représentent, selon nous, les meilleures sources à long terme de croissance, de revenu et de stabilité pour les investisseurs.

Malgré le nom, ce ne sont pas tous les robo-conseillers qui offrent des vrais conseils. Lorsque vous visiterez la succursale, vous ne recevrez pas des stylos ou bonbons gratuits. Pourquoi? Il n'y a pas de succursale, tout simplement. Chez Wealthsimple, nous croyons que les questions sur les finances personnelles méritent des réponses personnelles et professionnelles. Voilà pourquoi chaque client a accès à un gestionnaire de portefeuille professionnel qui peut répondre à vos questions sur l'investissement, vos objectifs financiers ou tout autre sujet ayant à la finance.