C'est quoi la rééquilibrage du portefeuille?

Chaque investisseur est différent. Certains sont jeunes; d'autres, plus âgés. Certains épargnent pour leur retraite; d'autres veulent leur argent à portée de main pour acheter une maison. Certains ont une très haute tolérance au risque, alors que d'autres préfèrent de loin l'excitation de regarder leur intérêt composé s'accumuler dans un compte d'épargne. Lorsque les épargnants planifient leur stratégie d'investissement, ils doivent tenir compte de ces facteurs pour décider où placer leur argent, c'est-à-dire comment répartir leurs actifs. Mais la répartition des actifs exige de l'entretien. Il faut parfois modifier cette répartition en déplaçant des montants. C'est ce qui s'appelle le rééquilibrage du portefeuile.

Le rééquilibrage de votre portefeuille devrait se faire tout au long de votre vie d'investisseur. Certains rééquilibrages servent à s'assurer que vous maintenez la répartition initialement choisie. D'autres auront lieu parce que vos objectifs changent au fil des années. Par exemple, vous voudrez prendre moins de risques avec votre argent à l'approche de votre retraite. À mesure que bouge la répartition de vos actifs, il importe de rééquilibrer votre portefeuille.

Quels sont les avantages? Rééquilibrer votre portefeuille contrôle le risque. Parfois, simplement maintenir un niveau de risque demande de prendre certaines mesures. Prenons l'exemple de notre ami Jean-Prudent L'Investisseur. JP a décidé qu'il voulait investir 35 % de son argent dans des actions étrangères et 40 % dans des obligations canadiennes très conservatrices. (JP n'aime pas le risque, nous respectons ça.) Un an plus tard, en raison de changements à la valeur de ses actifs, la moitié de son argent est à l'extérieur du Canada et seuls 30 % se retrouvent dans des obligations. Pour maintenir le niveau de risque avec lequel il est confortable, JP devra rééquilibrer son portefeuille en vendant certaines de ses actions étrangères et en réaffectant cet argent dans des obligations.

Le rééquilibrage du portefeuille demande de laisser les émotions de côté. Lorsqu'un portefeuille fructifie, il est difficile à vendre (JP n'aurait peut-être pas voulu vendre ses actions étrangères en hausse, quoiqu'il devrait!), mais lorsqu'un portefeuille est en baisse, il est tout aussi difficile à acheter. En «forçant» les investisseurs à vendre et à acheter à un moment prédéterminé, le rééquilibrage du portefeuille permet d'écarter les émotions du processus.

À quoi faut-il porter attention? Le rééquilibrage du portefeuille n'est pas sans défaut. Premièrement, pour ceux qui détestent les mathématiques, calculer des pourcentages et ajuster les soldes pour refléter ces résultats n'est pas exactement une journée à La Ronde. Si vous vous reconnaissez, il est peut-être préférable d'embaucher quelqu'un ou de faire appel à une firme qui rééquilibre automatiquement votre portefeuille pour vous.

Pour les gens avec un portefeuille plus modeste, les coûts d'achat et de vente d'actions et d'obligations chaque année peuvent devenir proportionnellement élevés. Si la différence entre la répartition de vos actifs et vos objectifs de répartition est mince (par exemple, si 39 % de votre argent est dans des actions plutôt que 40 %), ça pourrait ne pas valoir la peine et le coût de rééquilibrer.