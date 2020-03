Un compte d’entreprise est une expression fourre-tout pour désigner un compte bancaire dans lequel les entreprises déposent leur argent. On l’appelle aussi parfois « compte affaires ». Il peut être utilisé pour investir, pour épargner ou pour effectuer les opérations du quotidien. C’est un compte que tout.e propriétaire de compagnie devrait ouvrir, de sorte que, lorsqu’il.elle travaille, son argent travaille aussi.

Pensez-y un peu. Vous payez de l’impôt sur le revenu des sociétés lorsque vous retirez de l’argent gagné par votre entreprise. Mais qu’arrive-t-il si vous n’avez pas à le retirer? Ce serait dommage de simplement laisser votre argent dormir dans un compte bancaire qui reçoit des intérêts de 0,01 %. Heureusement, tout cela sera chose du passé, une fois que vous ouvrirez un compte de placements ou d’épargne d’entreprise.

Les avantages des comptes d’entreprise

Que retrouve-t-on dans la colonne « Pour »? Les comptes de placements et d’épargne d’affaires sont tout indiqués pour les entreprises qui gagnent plus d’argent qu’elles n’en ont immédiatement besoin, ou pour toute entreprise ayant des réserves financières. Ouvrir un compte de placements permet à votre entreprise de faire ce que toute personne sensée ferait avec un peu d’économies : les placer. Ainsi, elles fructifieront au lieu de stagner en ne rapportant pratiquement rien dans un compte bancaire.

Ces comptes sont particulièrement avantageux pour les entreprises qui connaissent de bonnes et de moins bonnes années. Pourquoi réaliser des profits quand vos affaires vont si bien? Vous pourriez plutôt attendre une année plus creuse alors que vous paieriez moins d’impôt!

Y a-t-il des choses importantes à savoir?

Oui. Lorsque vous êtes propriétaire d’entreprise, il y a des milliers de choses à savoir. Les impôts sont en tête de liste. Quiconque a déjà été dans les affaires ou sait ce qui a ultimement mené le célèbre gangster Al Capone en prison connaît l’importance des impôts sur le revenu des sociétés. Il faut les payer, certes. Mais les reporter le plus possible, dans la mesure où la loi le permet, devrait être l’objectif de tous les gens d’affaires. Et nous pouvons vous aider.

Dès que vous incorporez votre entreprise, vous devrez prendre d’importantes décisions qui se répercuteront tant sur votre rythme de vie actuel que sur votre retraite. Si votre entreprise génère plus de revenus que le montant nécessaire pour vous verser un salaire, vous devrez décider d’un montant à consacrer à votre REER et à votre CELI, et d’un montant à investir ou à épargner dans un compte d’entreprise. Quel salaire vous permettra de demeurer dans une tranche d’imposition optimale pour maximiser vos droits de cotisation à votre CELI? Devriez-vous utiliser vos dividendes de placements comme source de revenus?

Si ces questions vous donnent un tant soit peu mal à la tête, vous êtes le candidat parfait pour l’un de nos comptes d’entreprise. Wealthsimple emploie des experts qui ont consacré beaucoup trop de leur temps à réfléchir à tous les retournements de situations auxquels une petite entreprise peut faire face. Ils sont là pour vous offrir des conseils humains, gratuitement et à volonté, pour créer le plan le plus fiscalement avantageux pour vous et votre entreprise en plein essor. Tout comme avec tous les comptes Wealthsimple, les conseils sont gratuits pour tous, peu importe votre solde.

Je vous présente ici nos deux comptes affaires. Si vous aimez les deux et êtes incapable de décider lequel vous préférez, pourquoi choisir? Ouvrez-en deux! C’est gratuit. Mieux encore, communiquez avec nous et nous vous aiderons à choisir les meilleures options pour vous.

Placements pour entreprise

Vous disposez d’un peu de liquidités qui pourraient travailler pour vous? Investissez-les! Si vous traversez une année plus difficile, laissez le code fiscal jouer en votre faveur et retirez ces fonds à un taux d’imposition moindre! Répétez ces étapes autant de fois que vous le voulez, sans pénalité : il n’y a pas de frais sur les retraits. Vous pouvez investir dans l’un ou dans la totalité de ces titres : certificats de placements garantis (CPG), fonds communs, actions, obligations et FNB.

Et tandis que vous vous consacrez à vos affaires, nous nous occuperons de tout ce qui suit, gratuitement :

Réinvestissement des dividendes : nous remettons immédiatement au travail les dividendes d’actions, pour faire fructifier votre argent encore plus vite.

Rééquilibrage automatique : nous rééquilibrons votre portefeuille avec précision au gré des fluctuations du marché.

Accès facile : gérez vos comptes d’où vous voulez grâce à notre application et notre site Web primés.

Investissez et sauvez le monde : respectez les valeurs de votre entreprise avec un portefeuille socialement responsable.

Épargne pour entreprise

La destination idéale pour les fonds dont vous n’avez pas besoin dans l’immédiat, mais peut-être dans cinq minutes… Profitez d’un taux d’intérêt très intéressant et ne vous inquiétez pas de perdre l’accès à vos fonds.

Gagnez 2 % d’intérêt sur l’argent de votre entreprise : il n’y a pas de taux promotionnel d’ouverture, ni d’offre à durée limitée, ni de date d’expiration. Le taux affiché est le taux offert, point.

Ayez un accès rapide et facile à vos comptes : des transactions gratuites illimitées et jamais de frais de solde minimal. Après tout, c’est votre argent, et ce n’est pas nous qui essayerions de vous séparer!

Nous avons peut-être un parti pris, mais selon nous, Wealthsimple est le meilleur endroit pour votre compte d’entreprise. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour ouvrir un compte d’entreprise Wealthsimple!