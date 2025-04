Une réalité parfois frustrante avec l’épargne, c’est qu’il existe généralement une solution idéale pour les objectifs à court terme (un compte qui permet de retirer facilement, aussi souvent qu’on le veut) et une autre pour les objectifs à long terme (laisser l’argent fructifier tranquillement pendant des années). Deux logiques opposées. Et si une seule solution existait pour les deux?

C’est là que le CELI entre en scène. Dans un compte d’épargne libre d’impôt, tous les revenus – intérêts, FNB, obligations, actions – sont exempts d’impôt. Et surtout, le CELI est vraiment flexible : vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez, sans pénalité ni mauvaises surprises fiscales. C’est un compte aussi pratique pour vos projets à court terme (un mariage, une nouvelle voiture) que pour vos objectifs à long terme, comme la retraite.

Quand est-il judicieux de retirer de l’argent de votre CELI?

We’re not here to judge — whatever your reasons are, sometimes it makes sense to withdraw funds from your TFSA. Maybe it’s a Quelles que soient vos raisons, il arrive qu’un retrait du CELI s’impose. Nous ne sommes pas là pour juger : selon la situation, ça peut même être la décision la plus avisée. Parfois, c’est pour une dépense planifiée, une croisière pour souligner un grand anniversaire, par exemple. D’autres fois, c’est un imprévu qui exige un accès rapide à vos économies. Dans tous les cas, votre CELI est là pour vous, un peu comme cet ami qui vient toujours vous chercher à l’aéroport.

Il est souvent plus avantageux de retirer de l’argent de votre CELI que d’autres comptes d’épargne enregistrés. Vos retraits ne sont jamais imposés et vous pouvez ainsi retarder ceux de votre REER (qui, eux, le sont). Pour les personnes à la retraite, il y a aussi un plus : l’argent retiré du CELI n’a aucun impact sur certaines prestations, comme la Sécurité de la vieillesse.

Quelles sont les règles pour retirer de l’argent d’un CELI?

Il y a très peu de règles concernant les retraits d’un CELI. En général, vous pouvez retirer ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans pénalité.

Le gouvernement limite le montant que vous pouvez déposer chaque année dans un CELI, mais pas celui que vous pouvez retirer. Vos droits de cotisation s’accumulent automatiquement d’une année à l’autre : chaque montant versé utilise une partie de vos droits pour l’année en cours. Lorsque vous retirez de l’argent, vous ne perdez pas ces droits : la somme retirée s’ajoute à vos droits de cotisation… mais seulement à partir de l’année suivante. Et si vous n’utilisez pas toute votre marge de cotisation annuelle, le solde inutilisé se reporte lui aussi automatiquement à l’année suivante.

Prenons un exemple : vous avez cotisé le maximum à votre CELI chaque année sans jamais retirer d’argent. Cette année, votre voiture rend l’âme et vous retirez 10 000 $ pour en acheter une nouvelle. Vos droits de cotisation pour l’année en cours ne changent pas : vous ne pouvez pas « rajouter » ces 10 000 $ avant l’an prochain. Une fois l’argent retiré, il faut attendre l’année suivante pour pouvoir le remettre, sinon vous risquez de dépasser la limite permise. Imaginons que la limite de cotisation annuelle soit fixée à 7 000 $ : à partir du 1er janvier de l’année suivante, vos droits de cotisation passent à 17 000 $ (soit 7 000 $ pour la nouvelle année, plus les 10 000 $ retirés l’an dernier).

Bon à savoir : vous accumulez des droits de cotisation au CELI chaque année dès vos 18 ans, même si vous ne produisez pas de déclaration de revenus ou n’ouvrez pas tout de suite de CELI.

En résumé, vos droits de cotisation au CELI sont composés de :

votre plafond annuel de cotisation,

tous les droits inutilisés des années précédentes,

tous les montants retirés du CELI au cours des années précédentes.

Pour connaître vos droits de cotisation, consultez votre dossier sur le site de l’ARC ou adressez-vous à l’institution financière où vous détenez votre CELI.

Quelle est la limite de retrait d’un CELI?

Il n’y a pas de limite de retrait avec un CELI. Oui, vous pouvez retirer ce que vous voulez, quand vous le voulez : la seule vraie limite, c’est le solde de votre compte!

Petit rappel : vous ne pouvez pas dépasser votre plafond de cotisation annuel pour « remettre » des fonds retirés plus tôt dans l’année. C’est une erreur fréquente avec le CELI et elle peut coûter cher en pénalités.

Chaque année, vous repartez avec un nouveau plafond de cotisation. Au fil des mois, seules les sommes que vous déposez dans votre CELI viennent réduire ce plafond. Les retraits, eux, n’augmentent pas votre marge pour l’année en cours : il faut patienter jusqu’à l’an prochain pour pouvoir redéposer ces montants sans dépasser la limite.

Quels sont les frais et pénalités de retrait d’un CELI?

Contrairement aux REER ou à d’autres comptes à avantages fiscaux, l’ARC n’impose aucune pénalité lorsque vous retirez de l’argent de votre CELI. Les seuls frais possibles? Ceux de votre institution financière : certaines banques facturent des frais pour retirer ou transférer votre CELI vers un autre établissement.

La seule vraie pénalité s’applique si vous dépassez votre plafond de cotisation. Dans ce cas, l’ARC vous impose 1 % de pénalité par mois, calculée sur le montant excédentaire le plus élevé atteint pendant le mois même si vous retirez une partie de cet excédent en cours de route.

Par exemple, si vous vous trompez dans vos calculs et versez 500 $ de trop, vous devrez payer 1 % de ce montant, soit 5 $ par mois, tant que l’excédent demeure dans le compte (en supposant qu’aucun autre dépôt ou retrait n’est effectué durant l’année). Bref, mieux vaut éviter de dépasser la limite : et si ça vous arrive, retirez l’excédent dès que possible.

Même si le CELI convient très bien à l’épargne à court terme, c’est en le laissant travailler sur le long terme que vous profiterez vraiment de tous ses avantages. Plus vos placements restent longtemps dans le compte, plus les avantages fiscaux sont importants. C’est d’ailleurs un excellent endroit pour placer vos investissements les plus performants, puisque les revenus générés dans votre CELI ne sont pas imposés au moment du retrait.

Autre astuce : il peut être judicieux de réserver vos retraits de CELI pour les années où votre taux d’imposition est plus élevé. Comme les montants retirés ne sont pas imposables, ils n’auront aucun impact sur votre facture fiscale, contrairement aux retraits d’un REER.