Quelle est la date limite pour cotiser à un CELI en 2025?

La date limite pour cotiser à un CELI est le 31 décembre, mais comme les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés à l’année prochaine, rien ne vous empêche de rattraper votre retard si vous ratez l’échéance. Cela dit, les adeptes des clichés ne manqueront pas de vous dire que « le temps, c’est de l’argent ». (Dans le cas qui nous intéresse, c’est en raison de la composition des intérêts.)

Le plafond de cotisation annuel pour 2025 est établi à 7 000 $. Si vous résidez au Canada, que vous n’avez jamais cotisé à un CELI et que vous aviez au moins 18 ans en 2009 (l’année de lancement du CELI), cela veut dire qu’à la fin de 2025, vous disposez de droits de cotisation inutilisés de 102 000 $. Si vous avez déjà cotisé au CELI, vous pouvez vérifier votre plafond de cotisation au CELI auprès de l’ARC.

Pour profiter du CELI, un compte spécial et avantageux sur le plan fiscal, il ne suffit pas de connaître la date limite pour cotiser. Nous vous recommandons de vous renseigner sur ses caractéristiques extraordinaires, telles que la croissance à l’abri de l’impôt et des conditions extrêmement souples pour les dépôts et les retraits. Nous avons également un article pour vous aider à choisir le bon compte auquel cotiser entre le CELI, le REER ou le CELIAPP.

Le seul moyen de vous tromper avec un CELI, c’est de cotiser en trop. L’ARC prélèverait alors un impôt mensuel de 1 % sur vos cotisations excédentaires. Heureusement, il existe des solutions pour gérer les cotisations en trop.