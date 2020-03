C'est quoi un FERR au profit de l'époux ou du conjoint de fait?

Andrew Goldman écrit depuis 20 ans et fait des placements depuis 10 ans. Il écrit présentement sur les finances personnelles et l’investissement pour Wealthsimple. Auparavant, certains de ses articles ont été publiés dans The New York Times Magazine, Bloomberg Businessweek, New York Magazine et Wired. Il a également fait des apparitions à la télévision, notamment dans le Today show, sur les ondes de NBC, ainsi qu’à Fox News. Andrew possède un baccalauréat en arts (Anglais) de l’Université du Texas. Il vit à Westport, au Connecticut, avec son épouse, Robin, leur deux garçons et un Bedlington terrier. Dans ses temps libres, il anime le podcast The Originals.