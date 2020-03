C'est quoi les comptes personnels?

La première chose à savoir, c’est que les institutions financières doivent enregistrer certains comptes – les CELI, REER, REEE – auprès du gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que le gouvernement réglemente ces comptes. Les montants d’argent que vous y placez ou que vous en retirez sont limités, et les autorités fiscales veulent s’assurer que tout le monde respecte ces limites. Donc, avec un compte non enregistré (personnel), vous n’avez pas à tout rapporter aux autorités gouvernementales.

Votre compte chèque n'est pas enregistré. Votre compte d’épargne non plus (à moins que ce ne soit un CELI). Votre portefeuille d’actions? Il n’est pas enregistré non plus, sauf s’il est dans un REER ou un REEE.

Les comptes non enregistrés, aussi appelé comptes imposables, sont les plus faciles à ouvrir. Certaines banques vous permettent même de le faire en ligne en cinq minutes, moyennant quelques clics. Retirer de l’argent de ce type de compte est également simple et facile. Acheter une paire de chaussures avec les sous de votre REEE est compliqué, voire insensé. Le faire avec l’argent de votre compte chèque est d'une facilité déconcertante.

Les comptes non enregistrés présentent aussi l’avantage de contenir le montant d’argent que vous voulez. Un extra 100 000 $ qui traîne? Hop! Dans le compte non enregistré. Contrairement aux comptes enregistrés, le gouvernement ne vous facturera pas une pénalité astronomique pour ne pas avoir suivi les règles.

Attention: Il n’y a pas possibilité d’économie d’impôt ni de report d'impôt dans un compte non enregistré. Tous les intérêts, dividendes et gains en capitaux sont immédiatement imposables – à un taux moindre que celui sur votre revenu, mais tout de même plus élevé que le 0 % d’impôt sur les intérêts que rapporte un CELI.

Parce que le retrait est si facile, les comptes personnels ne sont pas à l'épreuve des magasineurs compulsifs comme l'est un REER. Les comptes personnels ne sont pas un choix judicieux pour servir de votre compte de retraite principal.