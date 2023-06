Comment Négocier des Options

Négocier des options revient à négocier des actifs dont le prix est fondé sur le cours d’une action. Les options vous permettent de faire un pronostic sur l’évolution du cours d’une action sur une période donnée.

Si vous consultez ce site Web depuis quelque temps, vous avez sans doute une bonne connaissance des produits dans lesquels vous pouvez investir, par exemple les actions, les fonds communs de placement, l’immobilier et les obligations. Après avoir lu cet article, vous pourrez ajouter les options à cette liste.

Qu’est-ce qu’une option? C’est un produit dérivé d’une action. Essentiellement, une option est un contrat en vertu duquel son ou sa propriétaire peut acheter ou vendre une action à un certain prix, à une certaine date ou au cours d’une certaine période. Ainsi, une option vous permet d’acheter ou de vendre des actions – généralement 100 à la fois – à une date précise. Cependant, une option n’est pas une action en soi, en ce sens qu’elle ne vous confère aucun droit de propriété sur la sociét é et aucun avantage tel que le versement de dividendes. Bref, c’est un produit qui vous permet de faire un pronostic sur la direction que prendra le cours de l’action sous-jacente.

Par conséquent, c’est le cours de l’action qui détermine la valeur de l’option. Le plus souvent, les options sont données aux employés en guise d’avantages sociaux; vous en avez peut-être profité ou entendu parler. Dans ce contexte, les employés ne se voient pas attribuer des options au sens de « choix », mais bien au sens d’« actifs ». Si l’entreprise est en bonne santé, les options sur ses actions représentent un avantage social des plus intéressants.

Pour acheter et négocier des options, vous devrez passer par une maison de courtage, comme vous le feriez pour des actions.

Prévoir des facteurs tels que le prix, les hausses et les baisses

Si les options sont considérées comme des produits très risqués, c’est principalement parce que leur négociation repose en grande partie sur la spéculation. En effet, négocier des options revient à spéculer sur la hausse ou la baisse du cours de l’action sous-jacente, auquel cas vous choisirez entre deux types d’options. Si vous allez avec l’option d’achat, vous misez sur la hausse du cours de l’action et vous choisissez d’acheter l’action à un prix élevé à une date future déterminée. En revanche, si vous allez avec l’option de vente, vous misez sur la baisse du cours de l’action et vous choisissez de vendre l’action à un prix donné au cours d’une période donnée.

Garder le « prix de levée » à l’esprit

Selon le cas, le prix d’une option doit passer au-dessus ou en dessous d’un certain prix au cours d’une certaine période ou à une certaine date. Ainsi, pour les options d’achat, vous voulez que le prix de l’action dépasse le prix de levée (ou prix d’exercice) avant la fin de la période du contrat, alors que pour les options de vente, vous voulez que le prix de l’action soit inférieur au prix de levée. Sinon, vous ne réaliserez aucun profit sur l’opération.

Supposons que vous surveillez une action de l’indice S&P 500 qui se négocie actuellement à 100 $. Comme vous pensez que l’action pourrait atteindre 150 $ à une date ultérieure, vous achetez une option d’achat à un prix de levée inférieur à 150 $ – disons 120 $ par action. Votre option est valable pendant six mois, ce qui vous permet d’acheter des actions à 120 $, et ce, même si le cours de l’action dépassait ce seuil. C’est ce qui vous permet d’acheter l’action en dessous du prix du marché, puis de la revendre à profit. Et c’est ainsi que les négociateurs et négociatrices font de l’argent.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce type d’opération est extrêmement risqué. En effet, si l’action ne dépasse jamais le prix de levée, vous pourriez perdre de l’argent. C’est pourquoi la négociation d’options n’est généralement conseillée qu’aux personnes expérimentées, qui ont le temps et l’énergie nécessaires pour suivre l’évolution du marché.

Si les options sont si risquées, pourquoi les gens les achètent-ils? Parce qu’ils veulent maximiser leurs profits – à condition d’avoir beaucoup d’expérience – ou tester la solidité de nouvelles entreprises. Supposons que la Société X fait son entrée sur le marché. Vous croyez qu’elle va élargir ses activités rapidement, mais vous n’en avez pas la certitude à 100 %. Vous achetez donc une option d’achat valable pour une période de six mois. Si le cours de l’action dépasse votre prix de levée pendant cette période, vous aurez acheté des actions prisées en payant moins cher que le prix du marché. En revanche, si la société déclare faillite, vos pertes se limitent au prix d’achat de l’option.

Ressources pour apprendre à négocier des options

Malgré les risques, les options constituent des choix intéressants pour ceux et celles qui souhaitent ajouter de nouveaux actifs à leur portefeuille ou diversifier leurs stratégies de placement. Les options présentent un potentiel de rendement élevé et constituent une solution abordable pour acheter de nouvelles actions dans une société en croissance (ou pour limiter les pertes si le cours d’une action commence à chuter). Cela dit, la négociation d’options n’est pas à la portée des novices, d’où l’importance de bien se renseigner.

Voici quelques pistes pour en savoir plus :

