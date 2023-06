Les six pires façons de négocier des options

La négociation d’options était autrefois réservée aux professionnelles et professionnels de la finance. Mais aujourd’hui, grâce à la simplification des plateformes, les marchés sont ouverts à tout le monde – même si vous ne portez pas de bretelles et que vous n’avez pas trois écrans d’ordinateur sur votre bureau. Lorsque vous négociez des options, vous ne faites pas qu’acheter ou vendre une action. Vous prenez une position très précise sur l’ampleur et le moment de l’évolution du cours, et vous pourriez économiser par rapport à l’achat pur et simple de l’action sous-jacente.

Le hic? Les options sont des produits complexes. Un nombre record de personnes se sont lancées dans la négociation d’options, et pourtant, elles sont nombreuses à ne pas s’y connaître. En fait, leur performance avec les options laisse beaucoup à désirer. Une étude a révélé qu’entre novembre 2019 et juin 2021, la clientèle non professionnelle a perdu 2,1 milliards de dollars américains en négociant des options. Nous voulons vous éviter une expérience aussi désastreuse. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des erreurs les plus courantes en matière de négociation d’options – pour que vous puissiez les éviter.

Erreur nº 1 : Oublier que vous pouvez tout perdreNous sommes nombreux à avoir l’habitude des actions

Nous sommes conscients qu’elles peuvent fluctuer légèrement comme les vagues sur le bord de la mer ou en dents de scie comme la lecture d’un polygraphe. Mais contrairement aux options, elles tombent rarement à zéro.Supposons que vous voulez acheter une option d’achat sur l’action de Meta. Pour les besoins de ce scénario, le cours actuel de $META est de 200 $, mais vous croyez qu’il va augmenter, maintenant que la société a décidé de ne pas tout miser sur le métavers. Vous achetez donc une option qui vous donne le droit d’acheter 100 actions de $META au prix de 220 $ chacune (ce qu’on appelle le prix de levée) dans deux mois, quel que soit le cours du marché. Si le cours de $META ne dépasse jamais 205 $, vous risquez de tout perdre… sauf si, avant l’échéance, vous avez vendu l’option à une personne qui croit que l’action va encore monter. Bref, comme c’est le cas pour les cryptomonnaies, vous ne devriez pas acheter d’options, sauf si vous acceptez le risque de perdre le capital investi.

Erreur nº 2 : Suivre la direction de l’action tout en négligeant l’ampleur des mouvements

Acheter des options, c’est comme faire le pari que vous allez gagner un match de basketball improvisé en trois manches. Même si vous remportez les deux premières manches, la partie adverse pourrait finir par gagner. Vous n’aimez pas les métaphores sur le basketball? Revenons à notre scénario avec Meta! Supposons que vous avez un bon pressentiment sur la société et que c’est la veille du jour où Mark Zuckerberg déclare que 2022 a été une « année d’efficacité ». Vous auriez pu acheter une option à un jour, qui vous aurait fait gagner de l’argent si l’action avait grimpé de 30 %. Après l’annonce du grand patron, le cours de $META a augmenté… de 23 %. Les actionnaires sont ravis, mais pas vous. Oui, l’action sous-jacente a fait un bond spectaculaire, mais pas assez pour rentabiliser votre opération. Résultat : votre option perd la totalité de sa valeur ou presque.

Erreur nº 3 : Ignorer que les options de courte durée augmentent le risque de tout perdre

Les options sont comme le lait : il faut les consommer avant une certaine date. Elle peut arriver dans six mois, dans deux semaines ou même dans quelques heures. La valeur de l’option fluctue tout au long de cette période. Toutefois, plus on se rapproche de la date l’échéance, plus on court le risque de voir la valeur de l’option tomber à néant. C’est ce qui rend les options zéro jour (qui arrivent à échéance le jour même de leur émission) si risquées.

Pour revenir au premier exemple sur Meta, vous détenez une option d’achat de deux mois sur $META au prix de levée de 220 $. Si le cours de l’action passe de 200 $ à 180 $ le lendemain de l’achat, la valeur de l’option risque de diminuer, mais pas énormément, car l’action a encore beaucoup de temps pour remonter. En revanche, s’il ne restait qu’un jour avant l’échéance, la valeur de l’option s’effondrerait, car il est presque impossible que l’action remonte en si peu de temps.

Erreur nº 4 : Acheter des options à court terme tout en ayant des attentes à long terme

Dans bien des cas, les options bon marché sont assorties de durées très courtes. Pour qu’elles atteignent leur prix de levée, il faut qu’un événement survienne rapidement. Par conséquent, ce sont des produits particulièrement risqués. Vous devriez les acheter uniquement si vous croyez qu’un événement bien précis influera sur le cours de l’action sous-jacente durant la période. Pour revenir au scénario de Meta, si vous achetez une option d’achat à un jour qui n’est profitable que si le cours de $META augmente de 30 % ou plus, vous devez avoir une très bonne raison de le faire. Vous achèteriez l’option non pas parce que M. Zuckerberg vous semble être un bon chef d’entreprise, mais parce que des indices vous portent à croire qu’il annoncera bientôt de vastes coupes de personnel pour économiser de l’argent.

Plus vos prédictions sont vagues, plus vous devriez vous en tenir à des options à long terme – pour leur donner le temps de se concrétiser.

Erreur nº 5 : Penser que vous trouverez toujours quelqu’un pour acheter votre option

Toutes les options sont possibles – même les plus farfelues. Vous croyez que le cours de l’action de Meta va passer de 200 $ à 400 $ en l’espace de deux jours? Vous savez que $META n’a jamais atteint le cap des 400 $, même au plus fort de l’essor des sociétés technologiques pendant la pandémie. Par ailleurs, le cours de l’action n’a jamais doublé en deux jours. Qu’à cela ne tienne : c’est votre pressentiment et quelqu’un, quelque part, est prêt à vous vendre une option en conséquence. Mais avant de l’acheter, vous devez réaliser une chose : vous aurez beaucoup de mal à revendre cette option. Comme elle est très peu en demande, vous devrez vous contenter d’un prix très bas – et encore faut-il trouver quelqu’un qui voudra vous l’acheter.

Erreur nº 6 : Laisser une option expirer parce que vous n’avez pas le nécessaire pour l’exercer

La plupart des épargnants et épargnantes vendent leurs options avant leur échéance. Ils effectuent une opération d’ouverture, puis une opération de liquidation et dépendamment de la valeur de l’option à ce moment-là, ils vont gagner ou perdre de l’argent. Ils peuvent également conserver l’option jusqu’à l’échéance, puis acheter l’action au prix fixé.

Pour reprendre l’exemple de Meta ci-dessus, si vous achetez 100 actions de $META à 220 $ chacune (autrement dit, si vous exercez ou levez l’option), vous devez disposer de 22 000 $. Oui, vous pourriez vendre les actions tout de suite après et réaliser un profit de 20 $ par action (moins les frais), mais seulement si vous avez suffisamment d’argent pour les acheter.

Si vous êtes toujours propriétaire de l’option au moment de son échéance et que vous ne disposez pas des fonds nécessaires pour l’exercer, vous êtes dans le pétrin : vous n’empochez aucun profit et, pire encore, vous perdez l’argent que vous avez déboursé pour acheter l’option. Par conséquent, portez une attention particulière à l’échéance de l’option, tout particulièrement si elle est de courte durée – le cas le plus extrême étant les options zéro jour dont il était question plus tôt. Vous éviterez ainsi les situations crève-cœur, qui peuvent survenir parce que vous avez eu raison, mais que vous avez tout de même perdu votre mise.