Comment épargner pour acheter une maison

Par les temps qui courent, acheter sa maison de rêve semble relever… du rêve, justement. Les prix sont vertigineux, tout comme les taux d’intérêt qui font gonfler les paiements mensuels. Selon des données récentes (en anglais seulement), l’abordabilité (une mesure du salaire médian des ménages par rapport au prix médian des demeures) est à son plus bas en 40 ans.

Voilà qui est pour le moins déprimant. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles.

Premièrement, être propriétaire d’une maison n’est pas une situation qui convient à tout le monde. Si vous considérez une maison pour bâtir votre patrimoine, louer un appartement et investir l’argent qui aurait servi à votre mise de fonds peut donner de meilleurs résultats.

Deuxièmement, aussi insurmontable cette tâche semble-t-elle, c’est bel et bien possible d’épargner pour une maison. Si vous êtes vraiment déterminé.e à changer le dosseret de la cuisine sans devoir demander à la proprio, avec une bonne stratégie d’épargne, vous pouvez y arriver. Voici les points auxquels réfléchir d’abord.

Quel est votre budget?

L’une des plus grosses erreurs que les gens font est de confondre combien la banque peut vous prêter et combien vous pouvez vous permettre. Si vous achetez une maison en fonction du montant que vous pouvez emprunter, vous risquez de vous en mordre les doigts. Tout votre argent servira à payer la maison.

Voici une manière simple d’estimer votre budget :

Revenu mensuel total du ménage (après impôts)

- dépenses fixes (épicerie, électricité, etc.)

- dépenses discrétionnaires (soupers au resto, consommation quotidienne de Bubbly, etc.)

- l'argent que vous devez épargner pour vos objectifs (un éventuel mariage, des dépenses universitaires, votre retraite, etc.)

________________

= Votre budget

Ce qui reste après avoir soustrait ces éléments est le maximum que vous pouvez dépenser pour le paiement de l’hypothèque, les taxes municipales, les assurances et les frais d’entretien. Si ce n’est pas assez pour acheter la maison que vous voulez, vous devez trouver une autre maison ou attendre un moment plus propice pour faire cet achat.

Si votre budget est simplement insuffisant, vous devez soit épargner davantage pour votre mise de fonds, de manière à réduire le montant de votre emprunt, ou faire des compromis sur la taille ou la localisation de la maison que vous achèterez. Le plus souvent, ce sera une combinaison des deux : réduire vos coûts tout en augmentant le montant à votre disposition, et évaluer où cela vous mène.

Une autre règle d’or : vous ne devriez pas consacrer plus de 40 % de vos revenus mensuels avant impôt au paiement de vos dettes (hypothèque, carte de crédit, prêt étudiant, etc.). Si vous dépassez cela, vous risquez d’avoir du mal à faire vos paiements mensuels et à obtenir une hypothèque concurrentielle.

Combien devez-vous épargner pour acheter une maison?

La mise de fonds minimale dépend du prix de la propriété que vous souhaitez acheter. Si le prix est inférieur ou égal à 500 000 $, vous devez verser un acompte de 5 %. Si le prix si situe entre 500 000 $ et 1 million de dollars, vous devrez verser 5 % sur les premiers 500 000 $, puis 10 % sur le montant restant. Ainsi, si vous voulez acheter une maison qui coûte 600 000 $, votre acompte sera de 35 000 $ (5 % des premiers 500 000 $ = 25 000 $ + 10 % des derniers 100 000 $ = 10 000 $). Vous envisagez d’acheter une maison qui coûte plus d’un million de dollars? Vous aurez besoin d’au moins 20 %.

Même si la maison que vous convoitez n’exige pas un acompte de 20 %, il y a des avantages indéniables à pouvoir réunir ce montant. Tout d’abord, vous n’aurez probablement pas à souscrire d’assurance hypothécaire. De plus, une mise de fonds de 20 % vous protège davantage contre les baisses de prix de l’immobilier, en vous donnant une plus grande marge de manœuvre pour réduire la probabilité que le solde de votre prêt hypothécaire dépasse la valeur de votre bien immobilier.

Maintenant que vous avez un objectif en tête…

C’est le moment d’épargner

Voici quelques stratégies intéressantes, dans le désordre.

Laissez le gouvernement vous aider

Il existe plusieurs comptes fiscalement avantageux que vous pouvez utiliser pour accumuler votre petit pécule un peu plus rapidement.

Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) vous permet d’accumuler jusqu’à 40 000 $ (jusqu’à un maximum de 8 000 $ par an) en vue de l’achat de votre première maison. Vous bénéficiez de deux avantages fiscaux importants : toute somme versée sur votre CELIAPP réduit votre revenu imposable pour l’année concernée, et les gains réalisés ne sont pas imposés lorsque vous effectuez un retrait, tant que vous utilisez votre argent pour acheter une première maison.

Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI ) ne réduit pas vos impôts sur l’argent cotisé, mais les gains que vous réalisez ne sont pas imposables, quel que soit l’usage que vous en faites, qu’il s’agisse d’une participation majoritaire dans la ferme d’alpagas de votre voisin ou d’une mise de fonds.

Le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est, comme son nom l’indique, destiné à la retraite. (Les cotisations réduisent votre revenu imposable de l’année où elles sont versées. Vous payez de l’impôt sur les retraits, mais la plupart des gens retireront pendant la retraite, lorsque leur revenu – et donc leur tranche d’imposition – est beaucoup plus faible.) Pourquoi parler d’un compte de retraite dans un article consacré à l’épargne pour une mise de fonds?

Grâce au régime d’accession à la propriété (RAP) , les personnes qui achètent pour la première fois peuvent retirer jusqu’à 60 000 $ de leur REER, sans impôt, pour leur mise de fonds. Vous avez ensuite 15 ans pour vous rembourser ce montant.

Maintenant que vous avez toutes ces belles options, il sera difficile de décider où cotiser en premier. Nous avons donc créé ce graphique simple (règle no. 11, page 7) pour vous aider.

Coupez les dépenses superflues

Oui, vous méritez un café à 9 $ chaque matin et un smoothie Hailey Bieber chez Erewhon (en anglais seulement) durant vos vacances à Los Angeles. Mais en avez-vous besoin? Pas vraiment. Vous pouvez vous faire du café à la maison, et pourquoi aller jusqu’à Los Angeles quand il y a un Jugo Juice dans tous les bons centres commerciaux? Si l’on prend le temps d’examiner tous les petits plaisirs que l’on se permet, on réalise qu’ils s’accumulent. Les réduire peut se traduire par de grandes économies – parfois des milliers de dollars au cours d’une année.

Réduisez le loyer

Le loyer est la plus grosse dépense mensuelle de la plupart d’entre nous. Si vous pouvez trouver une manière d’économiser sur votre chez-vous, vous vous rapprochez de votre future maison. Vous pourriez peut-être vivre dans plus petit, vivre en colocation ou déménager dans un quartier plus abordable (bien que moins excitant)? Sacrifier l’espace, l’intimité et la proximité de bars à vins nature peut être difficile au début, mais c’est temporaire. Considérez cela comme une étape sur le chemin du bonheur!

Faites vos achats quotidiens en argent comptant

Les gens ont tendance à être plus conscients de ce qu’ils dépensent s’ils paient comptant plutôt qu’avec une carte. (On a également tendance à les entendre venir de plus loin, à cause de toute la petite monnaie dans leurs poches…) Si vous accordez plus d'attention à vos dépenses, vous serez automatiquement plus prudent.e avec votre argent.

Mettez votre argent dans un compte d’épargne ou de placement…

Tirez le maximum de tout cet argent nouvellement épargné en le mettant dans un compte d’épargne (il existe beaucoup d’options de comptes à intérêt élevé) ou de placement.

Si vous avez besoin de votre argent dans les un à trois ans à venir, le compte d’épargne peut être une option intéressante, car il est moins volatil que des placements (il rapporte moins aussi). Si vous vous sentez à l’aise avec un peu plus de risques et que vous avez plusieurs années devant vous avant d’avoir besoin de votre argent, vous pouvez envisager d’investir plutôt que d’épargner. Si le marché boursier et de nombreux autres placements fluctuent dans le temps, les études (en anglais seulement) démontrent tout de même que, historiquement, ils ont progressé (de manière significative) au fil du temps.

Placer son argent est une bonne option si vous ne prévoyez pas acheter de maison à court terme. Vous serez alors en mesure de surfer les hauts et les bas du marché boursier et d’autres placements enclins à fluctuer. S’il n’y a rien de garanti avec les placements, les rendements sont généralement plus élevés (en anglais seulement).

Que vous choisissiez d’épargner ou de placer votre argent, ce qui est important est de commencer dès que possible, pour ensuite laisser l’intérêt composé travailler à votre place.

… et considérez ce compte comme hors d’accès

Si vous placez toutes ces économies durement gagnées dans le même compte que celui qui sert à payer le loyer et les factures, il risque d’en sortir beaucoup plus d’argent qu’il n’en restera, même si vous tentez de vous discipliner. Utilisez plutôt un compte d’épargne ou un compte de placement sur lequel vous verserez un montant mensuel fixe, plus tout ce que vous pouvez vous permettre, puis oubliez-le. Littéralement. Il n’existe même plus.

Ajoutez de grosses sommes à vos épargnes

Que vous receviez un retour d’impôt, une prime au travail ou un gros cadeau d’un parent généreux, mettez-le dans vos épargnes avant de céder à l’envie de le dépenser sur des dents en titanium ou une gyroroue . C’est plus dur de garder les yeux sur l’objectif avec un casque à visière.

Soignez votre cote de crédit

Il ne s’agit pas d’un plan d’épargne à proprement parler, mais vous vous remercierez au moment d’acheter une maison. Plus votre cote de crédit est élevée, plus vous avez de chances d’obtenir un taux d’intérêt inférieur sur votre prêt hypothécaire, ce qui vous permettra d'économiser beaucoup d’argent à long terme.

Supprimez les abonnements

Avez-vous vraiment besoin d’un exemplaire imprimé du New Yorker pour empiler à côté de votre lit sans le lire? Passez à l’abonnement numérique : vous pourrez l’ignorer tout aussi facilement, mais pour moins cher. Et avez-vous regardé quoi que ce soit sur Crave depuis la dernière saison de Le Lotus Blanc? Suspendez votre abonnement jusqu’à la sortie de la nouvelle saison.

Louez une chambre d’invité sur Airbnb

Vérifiez d’abord avec votre propriétaire, et installez une bonne serrure solide sur votre porte, juste au cas où.

Wow, vous êtes intense, vous. Mais nous avons beaucoup de respect pour votre courage et votre motivation. Si vous n’en pouvez absolument plus de louer, mais que vous n’avez pas d’argent pour une mise de fonds, vous devrez vous serrer la ceinture encore plus. Probablement plus que vous le pensez.

Si possible, débarrassez-vous de votre voiture

Pourriez-vous plutôt faire du covoiturage ou du vélo, ou utiliser les transports en commun? Que pensez-vous de… marcher sur de très longues distances? (Pensez-y, vous économiseriez aussi sur le gym!) Vendre votre auto vous ferait économiser sur les paiements, les assurances, l’essence et l’entretien – un énorme coup de pouce pour vos épargnes.

Trouvez un boulot d’appoint

Prenez des contrats à la pige, devenez conducteur.trice Uber ou ouvrez une boutique Etsy pour vendre vos vestes crochetées pour petits chiens. Quoi que ce soit pour augmenter vos revenus!

Ne partez pas en vacances

La publication Instagram de votre « ami.e » en Crète vous fait rêver, mais gardez votre objectif en tête! Et puis vous ne vivrez jamais en Crète! Pensez à la fierté que vous ressentirez en publiant vos futures photos sur les médias sociaux depuis l'intérieur de votre nouvelle maison.

Retournez vivre chez vos parents

Pas idéal, d’accord. Mais si vous avez un plan clair en tête et savez quand vous partirez, c’est assurément le chemin le plus rapide vers la propriété (et une thérapie). Votre loyer est probablement votre plus grosse dépense. L’éliminer placera votre épargne sur la voie rapide.

Prenez des placements à haut rendement et à faible risque

Pour les objectifs à court terme, pensez à mettre votre argent dans des placements à haut rendement et à faible risque, à l’abri des fluctuations du marché.