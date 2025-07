Faire un budget : pourquoi et comment

Apprendre à gérer ses finances personnelles, c’est comme apprendre une nouvelle compétence : ça demande du temps, de la pratique et de la patience. Et souvent, la première étape, c’est de constater les erreurs déjà faites : dettes accumulées, épargne négligée ou prime de fin d’année dépensée sur une voiture flambant neuve (pas forcément essentielles).

Une fois ce constat posé, il faut reprendre le contrôle, en partant de la base. Et cette base, c’est le budget. Comme on ne lit pas Guerre et Paix sans connaître l’alphabet, on ne bâtit pas sa liberté financière sans apprendre à budgéter.

Si vous n’avez jamais vraiment plongé dans vos chiffres, vous ne savez peut-être pas par où commencer. Dans cet article, nous verrons pourquoi faire un budget, les principales méthodes possibles et comment choisir celle qui vous convient le mieux.

Comment votre santé financière se mesure-t-elle à la moyenne canadienne? Nous avons sondé 2 500 personnes en leur posant des questions indiscrètes sur leur salaire, leur niveau d’endettement et le coût de leur loyer ou hypothèque. Ensuite, nous avons fait plein de tableaux et graphiques pour vous aider à vous situer par rapport à la moyenne. En savoir plus.

Qu’est-ce qu’un budget?

Faire un budget, c’est établir un plan pour suivre vos dépenses et les répartir par catégories. C’est en quelque sorte la carte routière de vos finances : elle vous indique la direction à suivre et les limites à ne pas dépasser.

Ne pas budgéter, c’est risquer de dépenser plus que son revenu, de s’endetter et de négliger ses objectifs d’épargne – comme rembourser une dette, épargner pour la retraite ou acheter une maison. Il est crucial de savoir où va notre argent.

Stratégies et conseils pour établir un budget

Chaque budget est unique. Il reflète un mode de vie, des choix, des besoins. Ce qui fonctionne pour votre meilleur·e ami·e ne fonctionnera pas nécessairement pour vous.

La règle du 50‑30‑20

Popularisée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren (oui, cette Elizabeth Warren) dans son livre All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, publié en 2006, la règle du 50‑30‑20 est une stratégie conçue pour aider les débutant·es à se familiariser avec la gestion de leur budget.

Elle répartit les dépenses en trois grandes catégories :

50 % pour les besoins essentiels : logement, nourriture, factures incontournables. En limitant les indispensables à 50 % de votre revenu net, vous vous donnez un atout précieux : la flexibilité. Vous gardez le contrôle, explique Warren. Vous pouvez faire face à un imprévu (une panne de voiture, une fuite de toiture) sans vous endetter.

30 % pour les envies : voyages, sorties au resto, tasse Stanley, bidet, peu importe. S’accorder quelques plaisirs rend le budget plus viable. N’importe qui peut vivre de galettes de riz – pendant une journée, dit Warren. Mais l’idée, c’est d’avoir un budget qu’on peut suivre toute sa vie.

20 % pour les objectifs financiers : soit le remboursement des dettes, l’épargne et la retraite (idéalement dans cet ordre).

D’autres méthodes nécessitent de diviser les dépenses en une dizaine de sous-catégories, voire plus, ce qui peut sembler intimidant pour les débutant·es en budgétisation.

La règle du 50‑30‑20, elle, garde les choses simples. Il est facile de savoir où classer chaque dépense : le paiement hypothécaire? Besoins essentiels. Une virée magasinage? Envies. Un prêt étudiant? Objectifs financiers. Rappelez-vous qu’il s’agit d’un repère, pas d’une règle rigide. Impossible de mettre de côté 20 % de votre revenu? Entre 6 % et 12 %, c’est déjà très bien.

Mais cette méthode a aussi ses limites. Elle ne permet pas de suivre les détails à la loupe, comme les dépenses d’épicerie, par exemple, puisque tout est regroupé dans la catégorie des « besoins ». Sans un portrait clair de ses habitudes, il est plus difficile de faire des changements importants.

La méthode des enveloppes

Mise de l’avant par le spécialiste en finances personnelles Dave Ramsey, figure bien connue des médias, la méthode des enveloppes est l’une des approches les plus populaires pour gérer un budget. Elle consiste à répartir ses dépenses en catégories, puis à attribuer à chacune une enveloppe d’argent comptant.

Commencez par dresser la liste de vos grandes catégories de dépenses, puis allouez un montant précis à chacune, en vous basant sur vos habitudes actuelles et vos prévisions. Par exemple, si vous dépensez en moyenne 500 $ par mois en épicerie et pensez pouvoir réduire un peu, fixez une limite de 450 $.

Ensuite, déterminez les catégories qui peuvent effectivement être payées en argent comptant. Il est peu probable que vous régliez votre loyer ou vos factures Internet avec des billets, mais pour l’épicerie, l’essence ou les restos, cette méthode fonctionne très bien.

Chaque enveloppe agit comme une barrière claire : une fois qu’elle est vide, le budget de cette catégorie est épuisé.

Vous pouvez utiliser de simples enveloppes ou opter pour un petit porte-documents accordéon à glisser dans votre sac. L’important est de les remplir en début de mois, puis de vous y tenir.

La méthode Payez-vous d’abord

Certaines personnes détestent faire un budget, peu importe la formule. Les tableurs les rebutent, les applications les ennuient, et les enveloppes pleines de billets? Très peu pour elles. Mais elles savent aussi qu’il faut un minimum d’organisation. Elles cherchent donc une méthode simple, sans rigidité, qui leur permette d’atteindre leurs objectifs sans trop se casser la tête.

C’est là qu’entre en jeu la méthode « Payez-vous d’abord ». Il s’agit de mettre en place des virements automatiques vers différents comptes d’épargne selon vos priorités – un fonds d’urgence, un compte pour les réparations de voiture, un budget vacances, etc. L’épargne-retraite est aussi incluse, que ce soit par vous-même ou par l’intermédiaire d’un programme offert par votre employeur.

Une fois ces montants transférés, dépensez ce qui reste dans votre compte chèques comme bon vous semble : restos, magasinage, une tournée pour les ami·es. Tant que le solde reste positif, tout est permis.

Cette méthode n’a pas la cote auprès des spécialistes en finances personnelles, car elle n’offre aucun suivi réel de vos dépenses. Certes, les factures sont payées et vous mettez un peu d’argent de côté pour la retraite. Mais rien ne vous prépare à une dépense majeure imprévue. Et le jour où une conduite d’égout éclate, mieux vaut avoir une réserve.