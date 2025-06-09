Bientôt : comptes pour enfants et ados
Vous avez le contrôle, eux, l’indépendance et leur propre carte. Inscrivez-vous pour être au courant dès la sortie des comptes pour enfants et ados.
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FAQ
Quand les comptes pour enfants et ados seront-ils disponibles?
Quand les comptes pour enfants et ados seront-ils disponibles?
Bientôt! Les comptes pour enfants et ados seront disponibles à l’automne 2026, juste à temps pour la rentrée. Inscrivez-vous pour faire partie des premières personnes informées.
Qui peut ouvrir un compte pour enfants et ados?
Qui peut ouvrir un compte pour enfants et ados?
Vous, si vous faites partie de la clientèle Wealthsimple et êtes tuteur ou tutrice légale d’un enfant de moins de 18 ans. Et si vous n’êtes pas client·e Wealthsimple, vous pouvez vous inscrire en quelques minutes!
Les comptes pour enfants et ados seront-ils offerts au Québec ?
Les comptes pour enfants et ados seront-ils offerts au Québec ?
La réponse courte : oui. La réponse plus longue : en raison de restrictions juridiques et réglementaires en vigueur dans la province, le lancement du compte pour enfants et ados sera retardé au Québec. Mais nous travaillons à pouvoir l’offrir et nous vous tiendrons au courant dès qu’il le sera.