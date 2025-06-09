1 % de prime sur les transferts, ça monte vite
Il suffit de s’inscrire et de transférer un compte de placement (ou deux, ou trois...) d’un total d’au moins 25 000 $ dans les 30 jours suivants. Sous conditions.
Fonctionnement
Il faut s’inscrire
C’est la première étape, dans l’appli ou sur le Web (ici!). Ensuite, vous avez 30 jours pour faire votre transfert de compte.
Les fonds transférés avant l’inscription ne sont pas comptabilisés, alors n’oubliez pas cette étape!
Et transférer 25 000 $
Ou plus. Ça n’a pas à être en un transfert, tant que le total des comptes donne au moins 25 000 $ et que vous lancez ces transferts dans les 30 jours suivant l’inscription.
Les transferts de compte dans la plupart des comptes Wealthsimple personnels ou d’entreprise sont admissibles. (Malheureusement, nous n’acceptons pas les comptes collectifs cette fois-ci.)
Pour obtenir 1 % de prime
Votre prime équivalant à 1 % de la valeur de votre transfert sera déposée en 24 versements mensuels égaux, dans votre compte chèques. (Des conditions s’appliquent.)
Vous n’avez pas de compte chèques Wealthsimple? Il vous en faudra un, alors ajoutez « ouvrir un compte » sur votre liste de choses à faire!
On rembourse les frais de transfert
En plus de cette prime, lorsque vous transférez un seul compte d’au moins 25 000 $, nous remboursons les frais de transfert facturés par votre institution. Sous conditions.
FAQ
Quels comptes sont admissibles?
Quels comptes sont admissibles?
Les comptes Courtage, Placements gérés et Crypto sont admissibles. Les dépôts en espèces ne sont pas admissibles; seuls les transferts provenant d’une autre institution de placement le sont.
Y a-t-il un montant minimum de transfert?
Y a-t-il un montant minimum de transfert?
Oui. Vous devez transférer au moins 25 000 $ au total pour être admissible. Les transferts peuvent être fractionnés entre plusieurs comptes tant que le total combiné atteint le minimum.
Qu’est-ce qui est considéré comme un transfert qualifiant?
Qu’est-ce qui est considéré comme un transfert qualifiant?
Les transferts d’une autre institution de placement (par exemple, un CELI existant auprès de TD, de RBC ou de Questrade) vers un compte Courtage, Placement gérés ou Crypto Wealthsimple sont admissibles. Le transfert doit être effectué dans les 30 jours suivant l’inscription.
Qu’est-ce qui ne l’est pas?
Qu’est-ce qui ne l’est pas?
Les dépôts en espèces, les Virements Interac, les dépôts à partir d’un compte chèques Wealthsimple, les transferts entre vos propres comptes Wealthsimple et les transferts de régimes collectifs ne sont pas admissibles.
De combien de temps je dispose pour effectuer le provisionnement après mon inscription?
De combien de temps je dispose pour effectuer le provisionnement après mon inscription?
Vous avez 30 jours à compter de l’inscription. Les transferts doivent être effectués dans cette fenêtre et reçus par Wealthsimple dans les 90 jours suivant la fin de cette période de qualification de 30 jours.
Comment la prime est-elle calculée?
Comment la prime est-elle calculée?
La prime est de 1 % de vos transferts qualifiants nets, c’est-à-dire votre montant total transféré moins les retraits et les soldes débiteurs sur marge transférés, jusqu’à un provisionnement qualifiant maximal de 2 000 000 $ ou une prime maximale de 20 000 $.
Quand le paiement aura-t-il lieu?
Quand le paiement aura-t-il lieu?
À compter du règlement de la totalité de votre provisionnement net et si vous êtes admissible, vous recevrez un avis vous demandant de choisir le compte où recevoir votre prime. Votre premier paiement sera effectué dans les 48 heures suivant cette sélection et le même jour de chaque mois ou presque durant la période de 24 mois.
Ai-je besoin d’un compte chèques?
Ai-je besoin d’un compte chèques?
Oui. Vous aurez besoin d’un compte chèques Wealthsimple en règle pour recevoir des versements. Si vous n’en avez pas au moment de l’émission d’un paiement, vous recevrez une notification vous invitant à en ouvrir un. Les primes non réclamées expireront si vous ne choisissez pas un compte dans les 30 jours suivant votre admissibilité.
Que se passe-t-il si je retire des fonds?
Que se passe-t-il si je retire des fonds?
Pendant votre période de détention des fonds, vous pourrez payer des factures, effectuer des opérations par prélèvement automatique (débit préautorisé), effectuer un retrait au moyen de vos comptes sur marge ou de votre marge de crédit sur portefeuille, et régler la facture de votre carte de crédit Wealthsimple sans que cela n’affecte votre montant disponible pour retrait.
Nous vous accorderons également une marge de manœuvre de 20 % que vous pourrez utiliser sans que cela ne réduise vos versements. Au-delà de cela, nous ne réduirons vos versements mensuels qu’à hauteur des fonds retirés de Wealthsimple.
Si vous effectuez des retraits et des transferts sortants qui dépassent votre montant disponible pour retrait, nous vous enverrons un courriel pour vous en informer. Ensuite, si votre solde requis n’est pas rétabli à la date de votre prochain versement, tous les versements futurs seront calculés au prorata du montant encore détenu sur vos comptes Wealthsimple. Passé ce délai, même si vous réapprovisionnez vos comptes Wealthsimple jusqu’à atteindre le montant initial requis, vos versements de prime ne reviendront pas à leur valeur initiale.
Les primes non versées pendant que votre solde était insuffisant ne seront pas accordées à nouveau. Si nous soupçonnons un comportement frauduleux, nous nous réservons le droit de récupérer les primes qui vous ont été versées précédemment.