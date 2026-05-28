Si vous suivez un peu l’actualité financière, vous avez probablement déjà vu passer le terme PAPE. Il n’est pas question ici du souverain pontife, mais bien de sociétés qui font leur entrée en bourse – et qui, elles aussi, font parfois les grands titres. De quoi s’agit-il exactement, et qu’est-ce que ça change pour vous? Dans cet article, on vous explique ce qu’est un PAPE, comment ça fonctionne et ce qu’il faut savoir avant d’acheter les actions d’une société fraîchement entrée en bourse.

Qu’est-ce qu’un PAPE?

PAPE est l’acronyme de premier appel public à l’épargne. C’est le processus par lequel une société fermée vend des actions au public pour la première fois et devient une société ouverte. Autrement dit, un PAPE permet à une société de passer du statut de société fermée – dont les actions sont généralement détenues par des fondateur·rices, des employé·es et des investisseur·euses privé·es – à celui de société ouverte, dont les actions peuvent être achetées et vendues sur une bourse comme la Bourse de Toronto ou la Bourse de New York.

Voici quelques termes utiles à connaître :

Société fermée : société détenue par des fondateur·rices, des employé·es et des investisseur·euses privé·es; ses actions ne sont pas offertes au grand public.

Société ouverte : société dont les actions sont cotées en bourse et peuvent être achetées et vendues par le public.

Faire son entrée en bourse : expression courante qui désigne le moment où une société réalise un PAPE et où ses actions commencent à se négocier en bourse.

L’idée est assez simple : un PAPE marque le moment où les actions d’une société deviennent accessibles aux investisseur·euses individuel·les pour la première fois.

Les grandes étapes d’un PAPE

Le processus de PAPE s’étend généralement sur plusieurs mois et mobilise plusieurs parties. Voici comment il se déroule, de la préparation jusqu’au premier jour de négociation en bourse.

1. Choix des placeurs et des conseillers

La société fait appel à des banques d’investissement, appelées placeurs, pour l’accompagner tout au long du processus de PAPE. Les placeurs l’aident à évaluer sa valeur, à préparer les documents nécessaires et à organiser la vente de ses actions aux investisseur·euses. Le placeur chef de file réunit généralement un groupe de banques et de courtiers en valeurs mobilières, appelé syndicat de placement, qui se charge de placer les actions auprès des acheteur·euses.

2. Dépôt des documents réglementaires

Avant que les actions puissent être vendues, la société doit déposer un prospectus : un document détaillé qui présente ses résultats financiers, son modèle d’affaires, son équipe de direction et les risques associés à l’investissement.

Au Canada, le prospectus est déposé dans SEDAR+, le système officiel de dépôt et de recherche de documents publics liés aux valeurs mobilières. Il est ensuite transmis aux autorités provinciales et territoriales compétentes, regroupées au sein des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Aux États-Unis, les sociétés déposent une déclaration d’enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le prospectus est la principale source d’information pour évaluer une société avant son PAPE, et il peut être consulté par le public.

3. Fixation du prix du PAPE

Les placeurs évaluent la demande des investisseur·euses et la valeur de la société afin de déterminer le prix initial des actions. Ce processus s’appelle la constitution d’un livre d’ordres : les placeurs recueillent les offres d’investisseurs institutionnels pour mesurer la demande et évaluer les prix possibles. Une fourchette de prix provisoire est ensuite établie, puis resserrée à mesure que la demande se précise. Le prix définitif du PAPE est fixé tout juste avant le début de la négociation. Il faut savoir que le cours d’ouverture le jour de l’entrée en bourse peut différer du prix du PAPE, selon la demande sur le marché.

4. Entrée en bourse

Le jour de l’entrée en bourse, les actions commencent à se négocier sur une bourse comme la Bourse de Toronto ou la Bourse de New York. Elles deviennent alors accessibles sur le marché secondaire, où les investisseur·euses peuvent acheter et vendre des titres. C’est généralement à ce moment-là que les particuliers peuvent les acheter. Le cours de l’action est déterminé par l’offre et la demande : il peut donc ouvrir au-dessus ou en dessous du prix du PAPE.

Pourquoi les sociétés font-elles leur entrée en bourse?

Une société ne fait pas son entrée en bourse par hasard. Comprendre ses motivations peut vous aider à mieux évaluer le placement. Voici les principales raisons qui peuvent motiver une société à réaliser un PAPE.

Mobiliser des capitaux pour financer sa croissance

La plupart des sociétés réalisent un premier appel public à l’épargne pour recueillir des fonds auprès du public investisseur. Le produit du placement peut servir à financer l’expansion vers de nouveaux marchés, la recherche et le développement, l’embauche ou le remboursement de dettes existantes. Contrairement aux rondes de financement privé, un appel public à l’épargne donne accès à un bassin de capitaux beaucoup plus vaste.

Offrir des liquidités aux actionnaires

Avant un PAPE, les actions d’une société fermée sont peu liquides : les fondateur·rices, les employé·es de la première heure et les investisseur·euses privé·es ne peuvent pas facilement vendre leur part. L’entrée en bourse permet à ces actionnaires initiaux de vendre une partie ou la totalité de leurs actions et de diversifier leurs avoirs. C’est une motivation importante pour les sociétés de capital de risque et les investisseur·euses providentiels qui ont financé la société à ses débuts.

Renforcer la crédibilité de la marque

L’entrée en bourse accroît la visibilité d’une société et peut renforcer sa légitimité perçue. Les sociétés ouvertes sont assujetties à des obligations d’information continue, ce qui peut aider à gagner la confiance de la clientèle, des partenaires et des prêteurs. Cette visibilité peut aussi aider une société à attirer des talents grâce à des programmes de rémunération fondée sur des actions.

Qui participe à un PAPE?

Un PAPE fait intervenir plusieurs acteurs clés, en plus de la société elle-même. Voici le rôle de chacun.

Banques d’investissement et placeurs

Les banques d’investissement pilotent l’opération du début à la fin. Elles évaluent la société, établissent la fourchette de prix, présentent les actions à des investisseurs institutionnels et gèrent le placement. Le placeur principal coordonne un syndicat de placement composé d’autres banques et de courtiers en valeurs mobilières afin d’assurer une large distribution.

Conseillers juridiques et financiers

Les avocat·es effectuent une vérification au préalable, soit un examen approfondi de la société, et veillent au respect des exigences réglementaires. Les comptables et les auditeur·rices vérifient les états financiers de la société et les préparent en vue de leur communication au public. Ensemble, ces spécialistes participent à la préparation du prospectus et des autres documents exigés.

Autorités en valeurs mobilières

Au Canada, les autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières examinent le prospectus. Elles doivent délivrer le visa nécessaire avant que le PAPE puisse aller de l’avant. Aux États-Unis, ce rôle revient à la SEC. Ces autorités protègent les investisseur·euses en veillant à ce que les sociétés communiquent de l’information exacte et complète avant de vendre leurs actions au public.

Comment le prix des actions d’un PAPE est-il déterminé?

Le prix du PAPE ne sort pas de nulle part : il découle d’un processus structuré qui vise à concilier les objectifs de la société et la demande des investisseur·euses. Voici comment ça se passe dans la plupart des PAPE :

Constitution d’un livre d’ordres : les placeurs recueillent les offres d’investisseur·euses institutionnels pour évaluer la demande et les prix envisagés.

Fourchette de prix : une fourchette provisoire est établie en fonction de la valeur de la société et de l’intérêt initial des investisseur·euses, puis resserrée à mesure que la demande se précise.

Prix définitif du PAPE : fixé tout juste avant le début de la négociation, il reflète ce que les grands investisseurs sont prêts à payer. Il peut différer du cours d’ouverture le jour de l’entrée en bourse.

Il faut savoir que le prix définitif du PAPE reflète ce que les investisseurs institutionnels sont prêts à payer, et pas nécessairement la « vraie » valeur de la société. La plupart des investisseur·euses individuel·les n’ont pas accès aux actions au prix du PAPE. Ils les achètent plutôt sur le marché secondaire une fois la négociation commencée, souvent à un prix différent selon la demande.

Les sociétés ne font pas toutes leur entrée en bourse de cette façon. Les fonds d’investissement à capital fixe et les sociétés d’acquisition à vocation spécifique, ou SAVS, sont généralement lancés à un prix fixe établi à l’avance, plutôt qu’à un prix déterminé par la constitution d’un livre d’ordres. Il n’y a pas encore d’entreprise en exploitation à évaluer : un fonds d’investissement à capital fixe est essentiellement une réserve de liquidités destinée à être investie dans un portefeuille de titres, tandis qu’une SAVS est une réserve de liquidités constituée pour acquérir une société fermée plus tard. Le prix d’offre reflète donc la taille de cette réserve, et non l’évaluation d’une entreprise sous-jacente par le marché. Une fois la négociation commencée, le cours peut évoluer au-dessus ou en dessous de ce prix fixe selon ce que les investisseur·euses pensent du gestionnaire, de la stratégie ou, dans le cas d’une SAVS, de la société qui sera éventuellement acquise.

Avantages d’investir dans des actions de PAPE

Investir dans des actions de PAPE peut être intéressant pour plusieurs raisons. Voici ce qui attire les investisseur·euses vers les sociétés récemment cotées en bourse.

Investir tôt dans des sociétés en croissance

Les PAPE vous donnent la possibilité d’acheter des actions d’une société au début de son parcours sur les marchés publics. Certaines des sociétés les plus connues aujourd’hui, notamment dans les secteurs de la technologie et du commerce de détail, ont elles aussi fait leurs débuts en bourse. En investissant tôt, vous pourriez profiter de leur croissance à long terme si elles obtiennent de bons résultats par la suite.

Possibilité de rendements importants

Certaines actions de PAPE ont enregistré de fortes hausses dans les jours, les mois ou les années qui ont suivi leur entrée en bourse. Cela dit, les données historiques montrent que les rendements des PAPE varient beaucoup d’une année à l’autre : certaines années sont très favorables, d’autres beaucoup moins. Les rendements passés des actions de PAPE ne garantissent pas les rendements futurs.

Possibilités de diversification du portefeuille

Ajouter des actions de PAPE à un portefeuille peut vous exposer à des secteurs, des industries ou des sociétés qui ne sont pas encore représentés dans vos placements. Les sociétés récemment cotées en bourse appartiennent souvent à des secteurs à forte croissance, comme la technologie, la santé ou les énergies propres. Cela dit, la diversification au moyen de PAPE comporte ses propres risques, qu’il vaut mieux comprendre avant d’investir.

Risques des placements dans des PAPE

Investir dans des PAPE comporte aussi des risques. Il est donc important de les évaluer avec autant de soin que les rendements possibles.

Peu d’antécédents financiers publics

Les sociétés récemment cotées en bourse ont peu ou pas d’historique financier public, ce qui peut rendre difficile l’évaluation de leur valeur réelle ou de leur rendement futur. Contrairement aux sociétés ouvertes bien établies, les actions de PAPE ne s’appuient pas sur des années de rapports trimestriels, de suivi par les analystes et de données de marché. Vous devrez donc vous fier en grande partie au prospectus, qui est préparé par la société et ses conseillers.

Volatilité du cours après l’entrée en bourse

Les actions de PAPE connaissent souvent d’importantes fluctuations dans les jours et les semaines qui suivent leurs débuts en bourse, le temps que le marché trouve son équilibre. Les premières séances de négociation peuvent être influencées par l’engouement, la couverture médiatique et les achats spéculatifs, plutôt que par les fondamentaux de la société. Le cours peut chuter fortement une fois l’enthousiasme initial dissipé, surtout si le PAPE était surévalué par rapport à la demande.

Périodes de blocage et ventes par les initié·es

Après un PAPE, les initié·es de la société (fondateur·rices, membres de la direction et employé·es de la première heure) ne peuvent généralement pas vendre leurs actions pendant une période déterminée, souvent de 90 jours à six mois. Cette restriction est appelée période de blocage. À son expiration, les initié·es peuvent vendre un grand volume d’actions, ce qui peut exercer une forte pression à la baisse sur le cours. Il est donc utile de surveiller les dates d’expiration des périodes de blocage lorsqu’on évalue s’il vaut mieux conserver des actions de PAPE.

Si vous voulez acheter des actions de PAPE au Canada, voici comment ça se passe en pratique. Il faut d’abord savoir que la plupart des investisseur·euses individuel·les n’ont pas accès aux actions au prix du PAPE : les attributions vont généralement d’abord aux investisseur·euses institutionnels. La plupart des investisseur·euses du Canada les achètent plutôt sur le marché secondaire, une fois la négociation commencée le jour de l’entrée en bourse. Et c’est tout à fait normal.

1. Ouvrir un compte de courtage

Pour acheter des actions, y compris des actions de PAPE nouvellement cotées, vous devez avoir un compte auprès d’une plateforme de courtage qui donne accès aux bourses canadiennes et américaines. Si vous comptez acheter des actions dès le premier jour de négociation, assurez-vous que votre compte est approvisionné et prêt avant la date d’entrée en bourse.

2. Se renseigner sur les PAPE à venir

Consultez la page des nouvelles inscriptions de la Bourse de Toronto ou des sources d’actualité financière réputées pour suivre les annonces de PAPE à venir. Lisez le prospectus de la société pour comprendre son modèle d’affaires, sa situation financière et les risques. Portez attention à la date d’entrée en bourse prévue, à la fourchette de prix du PAPE et au nombre d’actions offertes.

3. Passer un ordre au début de la négociation

La plupart des investisseur·euses individuel·les achètent des actions de PAPE sur le marché secondaire, une fois la négociation commencée, et non au prix du PAPE. Le cours d’ouverture le jour de l’entrée en bourse peut être supérieur au prix du PAPE si la demande est forte, ou inférieur si l’intérêt est plus faible.

4. Suivre vos placements

Les actions de PAPE peuvent être très volatiles dans les semaines et les mois qui suivent l’entrée en bourse. Il est donc important de suivre les nouvelles de la société et ses résultats. Surveillez aussi la date d’expiration de la période de blocage, puisque les ventes par les initié·es après cette période peuvent avoir une incidence sur le cours. Réévaluez régulièrement votre décision de placement : les raisons qui vous ont poussé à acheter les actions devraient rester valables au fil du temps.

Que se passe-t-il après l’entrée en bourse?

Une fois les confettis retombés, le vrai travail commence, autant pour la société que pour les investisseur·euses qui détiennent ses actions. Voici à quoi s’attendre.

Pourquoi les actions des initié·es sont bloquées

La période de blocage est une restriction contractuelle qui empêche les initié·es d’une société de vendre leurs actions pendant une période déterminée après le PAPE, généralement de 90 jours à six mois. Elle vise à éviter une vague de ventes par les initié·es tout de suite après l’entrée en bourse, ce qui pourrait déstabiliser le cours de l’action. Sa date d’expiration est indiquée dans le prospectus et peut avoir une incidence importante sur l’action; il vaut donc la peine d’en tenir compte dans vos recherches.

Volatilité des premières séances

Il est normal que les actions de PAPE connaissent d’importantes fluctuations pendant les premiers jours et les premières semaines de négociation. Le marché cherche encore le « bon » prix de l’action, et les premières séances sont souvent influencées autant par le sentiment des investisseur·euses et la spéculation que par les fondamentaux de la société. Si votre horizon de placement est court, cette période peut être particulièrement stressante.

Rendement à long terme

Le rendement des PAPE à long terme varie beaucoup. Certaines actions se négocient bien au-dessus de leur prix de PAPE des années plus tard; d’autres reculent et ne se redressent jamais. Il n’existe pas de tendance fiable qui permet de prédire si une action de PAPE surpassera le marché dans son ensemble au fil du temps. Les investisseur·euses à long terme devraient évaluer les actions de PAPE selon les mêmes critères que n’importe quelle autre action : les fondamentaux de l’entreprise, sa position concurrentielle et sa valorisation.

D’autres façons d’entrer en bourse

Le PAPE traditionnel n’est pas le seul moyen d’entrer en bourse. Voici deux autres méthodes à connaître.

Cotation directe

Lors d’une cotation directe, une société inscrit directement ses actions existantes à la cote d’une bourse, sans faire appel à des placeurs ni émettre de nouvelles actions. Comme aucune nouvelle action n’est créée, la société ne lève pas de nouveaux capitaux : l’objectif est surtout de permettre aux actionnaires existants de vendre leur participation sur le marché.

Sociétés d’acquisition à vocation spécifique

Une société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS), aussi appelée SPAC en anglais, est une coquille vide qui lève des fonds en réalisant son propre PAPE, dans le seul but d’acquérir une société fermée. Une fois que la SAVS a trouvé une société cible et fusionné avec elle, cette dernière devient effectivement cotée en bourse sans passer par le processus traditionnel de PAPE. Les SAVS offrent un accès plus rapide aux marchés publics, mais elles comportent aussi leurs propres risques et considérations réglementaires.

Méthode Fonctionnement Principale différence avec un PAPE Cotation directe CLa société inscrit ses actions existantes à la cote d’une bourse sans en émettre de nouvelles. NAucun placeur; aucune levée de nouveaux capitaux. SAVS Une coquille vide lève des fonds au moyen de son propre PAPE, puis fusionne avec une société fermée pour lui permettre d’entrer en bourse. Accès plus rapide aux marchés publics; contournement du processus traditionnel de PAPE.

Investir dans un PAPE, est-ce pour vous?

Il n’y a pas de réponse universelle. Investir dans un PAPE peut être stimulant : vous faites partie des premières personnes à acheter les actions d’une société qui arrive sur les marchés publics. Mais ce type de placement comporte des risques importants, différents de ceux des sociétés bien établies.

Avant d’investir dans un PAPE, tenez compte de votre tolérance au risque, de votre horizon de placement et de vos objectifs financiers globaux. Les actions de PAPE ont tendance à être plus volatiles que celles de sociétés établies, et leur historique financier limité signifie que vous disposez de moins d’information que pour une société cotée en bourse depuis plusieurs années.

Faites vos propres recherches. Lisez le prospectus. Renseignez-vous sur le modèle d’affaires de la société, sa position concurrentielle et la façon dont elle prévoit utiliser les capitaux levés. Si les fondamentaux sont solides et que le placement cadre avec votre stratégie globale, un PAPE peut valoir la peine d’être envisagé. Sinon, rien ne vous oblige à investir dès son entrée en bourse : les sociétés récemment cotées continuent de se négocier après leur premier jour en bourse, et vous pourrez toujours évaluer l’action quand vous disposerez de plus d’information.