Liquidités : combien garder, quand investir

Les gens font toutes sortes de choses avec leur argent. Ils le dépensent, bien sûr. Paient leur loyer, leur voiture. S’offrent parfois des vacances pour aller voir le plus gros burrito du monde. Idéalement, ils investissent aussi une partie pour l’avenir. Le reste? Conservé à portée de main, dans un compte chèques ou un compte d’épargne (pas sous le matelas, s.v.p.), pour les imprévus et les dépenses immédiates.

Mais combien d’argent liquide faut-il vraiment garder? Un peu plus quand les marchés dégringolent, de peur qu’ils chutent encore plus? Ou au contraire, s’y accrocher quand tout semble surévalué? Est-ce à ce moment-là qu’on pose la tête sur un oreiller rempli de billets bruns?

À toutes ces questions, ou presque, la réponse est non. Mais à la question de départ – combien garder en liquidités –, on a une réponse.

Pourquoi les gens ❤️ le cash?

Si bien des gens gardent autant de liquidités, c’est souvent par crainte d’investir. Et c’est parfaitement compréhensible. Les marchés sont volatils : ils grimpent, ils plongent, et prédire ce qui va se passer, surtout à court terme, est pratiquement impossible. Mais si l’histoire des marchés nous a appris une chose, c’est qu'investir a, presque sans exception, toujours été l’option la plus judicieuse.

Quand a-t-on vraiment besoin de liquidités?

Les spécialistes recommandent de garder de trois à six mois de dépenses essentielles en liquidités, pour faire face aux imprévus. Une fois ce coussin bien garni, une question se pose : que faire du surplus? Si vous avez un projet à court terme, dans un an ou deux, par exemple, il peut être judicieux de garder cet argent dans un compte d’épargne, idéalement avec un bon taux d’intérêt. Mais si rien ne presse, pourquoi ne pas le faire travailler dans un portefeuille diversifié et laisser le temps faire son œuvre?

Quand avoir trop de liquidités finit par coûter cher

Beaucoup s’imaginent que garder leur argent dans un compte, plutôt que de l’investir, les met à l’abri des pertes. Mais ce n’est pas si simple. L’inflation fait fondre l’épargne petit à petit. Les intérêts peuvent atténuer les effets, mais bien souvent, les taux des comptes d’épargne ne suivent pas le rythme du coût de la vie.

Les marchés suivent, dans l’ensemble, une trajectoire ascendante, malgré les fluctuations à court terme. Pensez à la Bourse comme à un escalier qui monte lentement mais sûrement, porté par la croissance économique, l’innovation et les profits des entreprises. Oui, investir comporte des risques, surtout à court terme, où les marchés peuvent connaître de fortes variations. Mais plus l’horizon s’allonge, plus les soubresauts s’estompent. Et sur le long terme, la croissance des marchés a systématiquement surpassé l’inflation – ce qu’aucun compte d’épargne ne permet.

Et si votre argent faisait plus que dormir?

N’essayez pas de prédire le marché. Même les pros évitent de jouer à ce jeu-là, c’est pratiquement impossible. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler : votre niveau de confort. Voici quelques façons simples de faire fructifier votre argent :

1. Ayez un plan clair

Si vous êtes prêt·e à investir maintenant, parfait. Sinon, rien ne vous empêche d’attendre un contexte qui vous met plus à l’aise. La clé est d’avoir un plan et de s’y tenir. Cela vous évite de rester paralysé·e dans l’attente du moment parfait, qui, soyons honnêtes, ne viendra jamais. Pour vous aider, vous pouvez fixer un repère à l’avance, par exemple une variation de 5 % du marché. Décidez de vos règles du jeu, suivez-les, et gardez en tête qu’aucune stratégie n’est parfaite. Un petit rebond ne veut pas dire que les montagnes russes sont terminées. Mais sur le long terme, les marchés suivent toujours une tendance haussière. (On l’a déjà dit, non?)

2. Investissez sans y penser

Les virements programmés enlèvent toute la pression : la même somme est investie chaque mois, sans que vous ayez à y penser. Plus besoin de vous demander si c’est le bon moment. Vous investissez de façon régulière, à différents prix d’entrée, tout en avançant vers vos objectifs d’épargne – et en laissant l’émotion (et le stress) de côté. Cette approche a un nom : achat périodique par sommes fixes. Elle consiste à investir un montant défini à intervalles réguliers, peu importe le prix de l’actif au moment de l’achat.

Les liquidités méritent-elles leur mauvaise réputation?

Un peu, oui. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’argent liquide fait partie des actifs les plus risqués à long terme. Au cours du dernier siècle, son rendement réel a tourné autour de 0,3 %.

Certes, il y a eu quelques rares moments où l’argent liquide a été la catégorie d’actifs la plus performante. C’était le cas tout récemment, en 2022, mais aussi en 2018, en 1981 et en 1973. Historiquement, ces épisodes ont tendance à être courts.

Aucune catégorie d’actifs ne domine en permanence. Celle qui brille aujourd’hui risque fort de céder sa place demain. C’est pour cela qu’un portefeuille diversifié est essentiel : il vous protège contre les baisses propres à un actif, un secteur ou une région, et vous aide à garder le cap à long terme. La combinaison de la diversification et du temps reste l’un des moyens les plus sûrs pour faire croître vos placements.