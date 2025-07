Comment épargner pour vos vacances

Mettre de l’argent de côté pour un voyage, ce n’est pas si différent que d’épargner pour un gros achat, comme une voiture, un mariage ou une première maison. L’idée, c’est d’avoir un peu de discipline dès maintenant pour partir l’esprit tranquille. Et cette discipline commence par le principe le plus simple (mais pas forcément le plus facile) de toute bonne stratégie d’épargne : dépenser un peu moins que ce que vous gagnez.

Est-ce que vous avez ce qu’il faut pour épargner en vue de vos prochaines vacances? Évidemment. Un peu de rigueur financière peut vous mener loin.

1. Prenez du recul

Épargner pour des vacances demande un petit arrêt sur image. Analysez vos dépenses mensuelles dans leur ensemble : relevés de compte, factures de carte de crédit et vos reçus d’épicerie. Tout y passe! Et pour nos lecteur·ices du 19e siècle, ressortez ce reçu écrit à la main du magasin général. L’essentiel, c’est de comprendre à la fois le portrait global et vos petites habitudes de consommation qui passent sous le radar. C’est ce qui va vous permettre de commencer dès maintenant à adopter de bons réflexes pour épargner.

2. Ciblez les dépenses à réduire

En scrutant vos relevés, vous tomberez sans doute sur des trucs dont vous pourriez facilement vous passer : abonnements qui se renouvellent automatiquement, restos ou cafés pris sur le pouce qui, mis bout à bout, pèsent lourd sur le budget. Vous verrez des tendances se dégager, et avec elles, plein d’occasions d’économiser. Félicitations, vous êtes devenu·e analyste financier·ère! Faites le tri et gardez uniquement ce qui vous apporte vraiment de la joie – le reste peut partir. Besoin d’un peu d’inspiration? En voici :

Coupez le câble.

Faites comme si le plancher de votre café chic préféré était en lave incandescente, et prenez votre café à la maison.

Apprenez à aimer les produits sans marque au lieu de payer pour une étiquette.

Négociez votre forfait cellulaire. Vous seriez surpris·e de voir jusqu’où certains fournisseurs sont prêts à aller pour vous garder.

3. Ouvrez un compte d’épargne pour vos vacances

Une fois que vous êtes devenu·e un·e vrai Jedi de l’épargne, il est temps de passer à l’étape suivante : ouvrir un compte juste pour vos vacances. Ça vous évitera de grignoter votre budget voyage avec un menu dégustation à 1000 $, réservé sur un coup de tête.

Soyez futé·e dans la planification de vos vacances

Vous savez ce qui est beaucoup plus facile que d’épargner pour des vacances luxueuses, extravagantes et hors de prix? Épargner pour des vacances tout aussi mémorables… mais abordables. Eh oui, c’est possible. Il existe même une section entière d’internet consacrée à l’art de voyager sans se ruiner. Voici quelques stratégies :

Choisissez des destinations où le taux de change joue en votre faveur.

Inscrivez-vous aux infolettres de vols à rabais et activez les alertes de prix.

Faites vos recherches en mode navigation privée, pour éviter que les sites de voyage flairent vos intentions et fassent grimper les prix.

Combien mettre de côté pour financer vos vacances?

Voici une idée révolutionnaire : et si vous payiez vos vacances comptant? Imaginez un peu le plaisir de siroter une piña colada en sachant que, de retour à la maison, vous n’aurez pas à passer les prochaines années à rembourser un cocktail de six onces de jus d’ananas et deux onces de rhum.

C’est simple de partir sans s’endetter : estimez le coût total de votre voyage, comptez le nombre de mois qu’il vous reste avant le départ (ou l’achat du billet), puis divisez le montant par ce nombre de mois. Vous obtiendrez ainsi votre objectif d’épargne mensuel. Résultat? Des vacances sans stress, sans dettes – et pleinement méritées.