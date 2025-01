Le 3 mars 2025

Bien que nous aimerions louanger le REER et ses avantages, commençons par le principal : la date limite pour faire une cotisation REER déductible d’impôt pour l’année financière 2024 et le 3 mars 2025. Alors n’attendez pas : ouvrez un REER et faites un dépôt!

Et à moins que vous ne lisiez ceci le 28 février à 23 h, il nous reste du temps pour vous dire que le fait de cotiser le maximum admissible à un REER est, pour beaucoup de contribuables, une excellente chose. Non seulement contribuez-vous à votre bas de laine pour votre retraite, mais vos cotisations réduiront votre revenu imposable – ce qui signifie aussi moins d’impôt à payer!

Pour l’année 2024, les Canadiennes et Canadiens de moins de 71 ans peuvent cotiser jusqu’à 18 % de leur revenu de l’année précédente, jusqu’à concurrence de 31 560 $. Pour en savoir plus, consultez cet article ou trouvez votre limite de cotisation sur le site Web de l’ARC.

Le contenu de ce site est produit par Wealthsimple Media inc. et est publié à titre informatif seulement. Il ne doit pas être considéré comme des conseils en matière de placement, ni comme aucun autre type de conseil professionnel. Avant de prendre une décision en fonction de ce que vous lisez sur ce site, veuillez obtenir un avis professionnel. La mention de tierces parties sur ce site ne doit pas être interprétée comme un cautionnement. L’argent placé est exposé à des risques, et il n’est pas exclu qu’il soit perdu, en partie ou en totalité. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs. Les références à des rendements antérieurs, hypothétiques ou anticipés et les illustrations sont fournies à titre indicatif seulement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos Conditions d’utilisation et notre Politique de protection des renseignements personnels.