Comment investir dans l’or

L’idée d’investir dans de l’or peut sembler un peu archaïque, comme si vous étiez un pirate qui allait cacher son magot sur une île des Caraïbes. L’or est un actif populaire depuis des siècles, car il est relativement abondant, mais difficile à extraire.

Vous pourriez utiliser votre argent pour acheter une pioche et vous diriger vers la mine la plus proche. Mais c’est un processus plutôt ardu. Voici des façons un peu plus courantes d’investir dans l’or.

Option 1 – l’or physique

Les investisseurs qui s’intéressent à l’or peuvent acheter des lingots (pépites), des pièces d’or, des bijoux ou même des barres. Il faut toutefois garder à l’esprit que ces objets sont assez lourds et qu’il faut payer un endroit pour les stocker, ainsi qu’une assurance. L’un des défis avec les bijoux est que leur prix est généralement majoré par rapport à la quantité d’or qu’ils contiennent réellement. En outre, leur valeur de revente peut être inférieure à ce que vous avez payé à l’origine, de sorte qu’il n’est généralement pas aussi intéressant que d’acheter de l’or sous ses formes plus pures.

Le prix des lingots, des pièces et des barres peut également être majoré, selon le courtier avec qui vous faites affaire (vous pouvez aussi les acheter auprès d’une banque). Plus vous vous rapprochez de la source d’approvisionnement, moins vous payez de suppléments. Les monnaies d’État sont également une bonne source de pièces d’or.

Option 2 – les FNB d’or

Les fonds négociés en bourse (FNB) d’or peuvent constituer une option intéressante pour les personnes qui ne souhaitent pas stocker de l’or en toute sécurité dans leur tiroir à chaussettes. Chaque action du FNB représente un dixième d’once d’or. Ainsi, si l’once d’or est actuellement à 1 200 dollars, le FNB aurifère se négociera à 120 dollars l’action. Rappel important : le fait de posséder un FNB aurifère ne signifie pas que vous possédez directement de l’or; le FNB détient l’or en votre nom et vous bénéficiez de la valorisation de l’or sur le marché. Les FNB sont également peu coûteux de par leur nature, de sorte qu’ils sont généralement plus accessibles aux investisseurs rebutés par le prix d’achat élevé de l’or physique et les frais qui y sont associés.

La négociation des FNB d’or s’apparente à celle de tout autre type d’action ou de titre : vous devez disposer d’un compte auprès d’une société de courtage ou d’une plateforme d’investissement pour effectuer la transaction. Il existe plusieurs FNB aurifères qui sont adossés physiquement, ce qui signifie que les fonds sont appuyés par de l’or physique et non basés sur des produits dérivés qui suivent un indice.

Option 3 – les certificats d’or

Avec cette méthode, au lieu de l’or physique, vous recevez un certificat de propriété représentant un montant spécifique de la part d’une société qui possède de l’or. Cela évite les complications d’entreposage et de transport, mais vous devez quand même passer par un courtier, comme pour l’or physique.

Option 4 – actions d’une société minière d’or

Au lieu d’acheter directement de l’or ou des FNB d’or, vous pouvez investir dans les sociétés d’exploitation aurifère. Cette option offre un potentiel de croissance plus important que l’or physique. Un gramme d’or restera un gramme, que ce soit dans dix, cinquante ou cent ans. Une entreprise, en revanche, possède un potentiel de croissance, et le cours de ses actions aussi. Vous pouvez également détenir des actions de société minière d’or en investissant dans un fonds commun de placement qui comprend ce type de titres.

Toutefois, en choisissant cette option, vous devez faire face aux risques liés à l’achat d’actions, lesquelles sont reconnues pour leur volatilité. Votre investissement sera à la merci de la gestion de l’entreprise. En outre, si vous avez un penchant pour les investissements durables, l’action minière n’est peut-être pas le bon choix pour vous.

Option 5 – actions de sociétés de redevances et de flux de métaux

Les sociétés de redevances et de flux de métaux (en anglais seulement) opèrent au sein de l’industrie minière, servant de bailleurs de fonds aux sociétés minières qui cherchent un soutien économique pour leurs projets d’exploration et de production. Elles reçoivent des redevances sur toutes les recettes du projet. Les investisseurs ont tendance à préférer ces entreprises aux sociétés minières traditionnelles, car celles-ci n’ont pas à gérer les risques logistiques liés à l’exploitation d’une société minière et peuvent donc éviter de nombreux écueils économiques.

Pourquoi investir dans l’or

Compte tenu des innombrables options d’investissement prometteuses qui existent aujourd’hui, pourquoi les gens reviendraient-ils encore à un produit aussi archaïque que l’or? L’une des raisons principales est la diversification. En disposant d’une gamme d’investissements répartis dans différents secteurs, vous ne risquez pas de perdre la totalité de votre argent si l’un d’eux entre en chute libre.

En tant que bien qui tend à conserver sa valeur, même lorsque d’autres marchandises comme le papier-monnaie diminuent, l’or a historiquement bien performé pendant les périodes de turbulences sur les marchés.

C’est également un investissement utile en période d’instabilité géopolitique (d’où le surnom de « marchandise de crise » donné à l’or), et il est considéré comme une bonne protection contre l’inflation, puisque son prix a tendance à augmenter en même temps que le coût de la vie.

Les partisans de l’or estiment également que la demande d’or continuera à croître à mesure que les marchés émergents du monde entier attireront de plus en plus d’investisseurs. Selon eux, étant donné qu’il faut un certain temps pour reconstituer les réserves d’or et qu’il s’agit d’une ressource limitée, la demande continuera à dépasser l’offre.

Devriez-vous investir dans l’or?

Cela dépend de vous et de votre situation. Il est important de se rappeler que les performances passées ne sont pas un gage de résultats futurs. Le prix de l’or est volatil et peut changer de façon rapide et spectaculaire. Il faut savoir qu’investir dans l’or comporte toujours un risque de perte.