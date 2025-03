Comment investir dans des actions à dividendes

Imaginez ceci : vous avez 45 ans et vous relaxez au bord de la piscine à 16 h un mardi après-midi quelconque, sirotant une margarita que vous venez de préparer dans votre bar à la maison. Vous vous sentez complètement détendu.e, car toutes les saisons, avec la précision d’une horloge, vous recevez un joli chèque grâce aux actions à dividendes dans lesquelles vous avez si brillamment investi il y a 20 ans. C’est ce que les gens ont tendance à s’imaginer lorsqu’il est question d’actions à dividendes. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple ou glamour que ça (les questions financières le sont rarement).

La seule chose de réaliste dans le scénario imaginaire de la piscine, c’est que les actions à dividendes versent en effet des dividendes — c’est-à-dire une partie des profits de la société — de façon régulière aux actionnaires. Les personnes qui investissent avec un objectif financier à long terme ont tendance à favoriser les actions qui versent des dividendes, parce que cela peut être un premier pas stratégique pour pouvoir éventuellement vivre d’une source de revenus régulière.

Les actions à dividendes peuvent aussi être intégrées à un plan de réinvestissement des dividendes, qui fait en sorte que les dividendes sont réinvestis pour vous permettre de faire des intérêts sur vos intérêts (vive les intérêts composés). Quoiqu’il en soit, les actions à dividendes peuvent être un choix d’investissement adéquat si cette avenue correspond à vos objectifs. Toutefois, avant de vous lancer dans des recherches Google pour connaître le rendement annuel moyen des sociétés cotées en bourse, il convient d’avoir quelques connaissances de base sur les actions à dividendes et sur la façon d’investir dans ces titres.

Quelles actions à dividendes devriez-vous acheter?

L’achat d’actions à dividendes se fait comme l’achat de n’importe quelle autre action. Vous devez choisir quelle plateforme de négociation de titres ou quel service de courtage vous voulez utiliser, et ensuite, déterminer votre style d’investissement. Voulez-vous acheter des actions individuelles qui versent des dividendes, ou des FNB à dividendes? Il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces options, comme le fait que les actions individuelles viennent habituellement avec un risque plus élevé, mais aussi avec des gains potentiels plus élevés. Dans tous les cas, une recherche rapide vous permettra de savoir quelles entreprises versent des dividendes et où vous pouvez acheter leurs actions.

Il est aussi préférable de tenir compte de la santé des entreprises qui versent des dividendes. À quoi ressemble leur historique annuel de versement des dividendes? L’entreprise est-elle stable financièrement? Les dividendes ont-ils augmenté régulièrement au fil du temps? Bien qu’aucun de ces aspects ne garantisse des résultats futurs, ils vous permettront de comprendre comment le versement de dividendes d’une entreprise a évolué par le passé. Les entreprises ayant un historique de stabilité financière et de faible volatilité sont également plus susceptibles de verser des dividendes, puisqu’elles disposent d’un capital suffisant pour le faire.

Quels sont les différents types de dividendes?

La plupart des dividendes sont versés trimestriellement, mais il est important de savoir quel type de dividende vous recevrez. Il en existe trois sortes :

Les dividendes en espèces, qui sont des dividendes trimestriels versés à vous, l’actionnaire, et provenant des recettes actuelles d’une entreprise ou de ses bénéfices accumulés.

Les dividendes en nature, lorsqu’une société distribue des biens — qui n’incluent pas nécessairement des biens immobiliers, mais qui peuvent se présenter sous forme d’autres biens de valeur plutôt que de l’argent.

Les dividendes en actions, lorsqu’une société vous donne des actions supplémentaires plutôt que de l’argent. Les dividendes en actions sont généralement versés dans le cadre d’un plan de réinvestissement des dividendes. Et ne vous en faites pas : si vous avez opté pour un robot-conseiller pour vous aider à gérer votre portefeuille et craignez de ne pas pouvoir bénéficier des plans de réinvestissement des dividendes, il existe plusieurs plateformes qui peuvent réinvestir les dividendes pour vous.

Qu’est-ce que le taux de rendement de l’action?

Au moment de choisir les actions que vous voulez acheter, avoir une idée du taux de rendement de l’action peut vous aider à affiner votre recherche. En termes simples, le taux de rendement des actions indique le montant des dividendes versés chaque année par une société par rapport au prix de marché de l’action de la société. Des taux de rendement élevés peuvent indiquer que vous êtes susceptible de recevoir des dividendes plus élevés, mais ne vous fiez pas exclusivement à ce chiffre lorsque vous prenez des décisions d’investissement, car une augmentation soudaine du taux de rendement peut également signaler la chute rapide du cours d’une action.

Quelles sont les répercussions fiscales?

Les dividendes devront être inclus dans votre déclaration de revenus car ils sont considérés comme un revenu. Toutefois, les « dividendes qualifiés », soit ceux détenus pendant une certaine période, généralement 60 jours, sont assujettis à l’impôt sur les gains en capital. Les répercussions fiscales des dividendes peuvent varier selon votre tranche d’imposition. Les dividendes qualifiés peuvent être très intéressant si vous investissez et avez un revenu plus faible (p.ex. si vous êtes à la retraite). Mais, si vous gagnez un salaire plus élevé ou si vous investissez à long terme, les dividendes ont un impact fiscal beaucoup plus néfaste que l’accumulation de gains en capital.

Les avantages et les inconvénients d’investir dans des actions à dividendes

La perspective de toucher un revenu régulier toutes les saisons est plutôt alléchante, pas vrai? Et dans certains cas, c’est exactement ce qui se passe. Investir dans des actions à dividendes est particulièrement utile si vous incorporez ces dernières dans votre stratégie de génération de patrimoine à long terme. Et c’est d’autant plus vrai si vous misez sur un plan de réinvestissement des dividendes. Grâce à la puissance des intérêts composés, vos dividendes généreront des intérêts, mais vous obtiendrez également des intérêts sur ces intérêts.

Imaginez par exemple que vous détenez 1 000 actions de la société Y. L’action se négocie actuellement à 47 $ et les dividendes annuels sont de 1,56 $ par action (ou 39 cents par trimestre). Plutôt que de recevoir un paiement trimestriel de 390 $, ce montant est réinvesti et vous possédez désormais 1 008,29 actions de la société Y. Cela signifie que vos prochains dividendes trimestriels s’élèveront à 393,23 $, qui seront à nouveau réinvestis, ce qui signifie plus d’actions et plus de dividendes. Pour les objectifs financiers à long terme, les plans de réinvestissement des dividendes peuvent être un moyen intéressant de générer des rendements potentiellement plus élevés que si vous encaissiez un chèque tous les trimestres.

Évidemment, la situation est plus complexe. Bien que les actions à dividendes demeurent un atout dans un portefeuille bien équilibré, il est préférable de ne pas axer entièrement sa stratégie sur celles-ci, puisque cela équivaut à faire une sélection de titres individuels. En effet, en investissant fortement dans une poignée d'actions que vous espérez « gagnantes », vous vous exposez à des risques importants si le cours de ces actions chute ou si le secteur d'activité de ces entreprises connaît des difficultés. De plus, en se concentrant principalement sur ces dividendes, votre portefeuille manquera de diversification, puisque ces dividendes ont tendance à provenir de sociétés bien établies dans des secteurs plus développés.

Pour diversifier votre portefeuille de façon judicieuse, privilégiez l’investissement dans un FNB, un fonds commun de placement ou un portefeuille géré. Vous pourrez acheter une grande variété d’actions, y compris des actions à dividendes sans devoir sélectionner des titres individuels.

Autre chose à garder à l’esprit lorsque vous envisagez d’acheter des actions à dividendes : elles demeurent des actions. Cela signifie que le niveau de risque est plus élevé en soi qu’avec, par exemple, les obligations. Donc, même si la possibilité de toucher des dividendes élevés est naturellement tentante, il est important de vous rappeler que plus les gains potentiels sont élevés, plus les risques le sont aussi. Pour cette raison, la diversification est de mise.