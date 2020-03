Voyez comment votre monnaie pourrait fructifier

Un simple montant de 25 $ par mois peut se transformer Ce graphique montre l'effet de l'intérêt composé. Le rendement réel pourrait différer. Nous avons présumé que les marchés croîtront en moyenne de 5.5 % par année et que l'approvisionnement du portefeuille new changera pas au fil du temps. Wealthsimple facture des frais de gestion de 0,5 % et les FNB facturent environ 0,2%, tandis que l'investisseur traditionnel de fonds commun paie 2 % de frais. Nous avons utilisé le taux d'intérêts actuels des CPG pour calculer le taux de rendement des comptes d'épargne. en milliers de dollars au fil du temps