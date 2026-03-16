Compte chèques pour entreprise
Le compte pour entreprise qui fait rougir votre banque
Jusqu’à 2,25 % d’intérêt, aucuns frais mensuels. Un compte conçu aussi bien pour les médecins que pour les comptables – et les 20 000 entreprises qui font déjà affaire avec nous.
0 $ par mois
Sans frais mensuels ni solde minimal, notre compte fait économiser en moyenne 230 $ de frais par année. Virements Interac🅫, dépôts et paiements à l’ARC illimités.
Jusqu’à 2,25 %
Ce que vous pourriez gagner en intérêts. Votre taux dépend de vos actifs combinés avec nous, car vous êtes bien plus que votre entreprise!
20 minutes
C’est ce qu’il faut la plupart du temps pour approuver un compte. Sautez la visite en succursale et occupez-vous de vos finances de la maison, du bureau ou peu importe!
- Virements, dépôts directs et télévirements entrants gratuits et illimités – ça va de soi
- Commandez des chèques et déposez-les depuis votre téléphone
- Jusqu’à 8 comptes chèques pour organiser votre argent (un avantage de taille au moment des impôts!)
- Payez vos fournisseurs et partenaires à temps : jusqu’à 25 000 $ de virement Interac par jour
- Dépôt automatique des virements envoyés à votre entreprise
- Lorsque la limite de 25 000 $ est insuffisante, faites un télévirement de votre téléphone pour seulement 15 $
- Passez facilement de votre compte d’entreprise à votre compte personnel
- Virez instantanément de l’argent entre comptes, payez-vous facilement ou cotisez à vos placements d’entreprise
- Automatisez vos placements, la paie de votre personnel et les paiements de factures
- Configurez des comptes chèques pour gérer vos paiements d’impôt et toute autre facture
- Programmez vos paiements de facture d’avance et faites le suivi des paiements en place
- Faites croître votre capital dans un portefeuille géré par des spécialistes : une chose de moins à penser
- Vous préférez investir par vous-même? Faites-le avec des produits sophistiqués comme le compte sur marge, la négociation d’options ou les placements non traditionnels (capital-investissement et crédit privé).
- Payez l’impôt, la TPS/TVH et les retenues sur la paie directement avec le paiement de factures
- Programmez les paiements pour tout un exercice financier
- Tous les paiements d’impôt et de TPS/TVH sont gratuits. Non mais qui voudrait payer des frais pour payer ses impôts?
Printemps 2026
Une carte d’entreprise qui rapporte
Profitez de 1 % de remise sur tous vos achats et de frais de change à 0 % avec notre carte Visa prépayée pour entreprise. À glisser dans votre portefeuille au printemps 2026.
Faites vos affaires sans frais
Wealthsimple
Les 5 grandes banques
|Coût annuel moyen pour une utilisation typique
|0 $
|230 $
|Intérêt annuel sur les dépôts
|Jusqu’à 2,25 %
|0 %
|Frais mensuels de base
|0 $
|Jusqu’à 7 $ par mois
|Virements inclus par mois
|Illimités
|Jusqu’à 10 (parfois aucun)
|Frais pour paiement à l’ARC
|0 $
|Jusqu’à 2 $ par paiement
Gérez votre entreprise, pas votre compte
Vous travaillez fort. Votre compte devrait en faire autant.
FAQ
À quoi ressemble le processus d’ouverture de compte?
À quoi ressemble le processus d’ouverture de compte?
Lorsque vous ouvrez votre premier compte d’entreprise, vous devrez enregistrer votre société auprès de nous. Veillez à avoir vos informations d’entreprise à portée de main et à ce qu’elles correspondent bien aux données du registre des entreprises de votre territoire de compétence.
Vous devrez fournir des informations telles que votre type d’entreprise, ses détails d’enregistrement, ses adresses, etc. Nous comparerons ces informations avec celles des bases de données gouvernementales pertinentes.
Une fois votre entreprise vérifiée, vous pourrez ouvrir facilement jusqu’à 8 comptes chèques d’entreprise et encore plus de comptes de placements. Il vous suffit de sélectionner les comptes souhaités, de signer les contrats, et le tour est joué.
Supportez-vous les entreprises non constituées en personne morale?
Supportez-vous les entreprises non constituées en personne morale?
C’est une excellente question, mais malheureusement, non. Pour être admissible à ce compte, votre entreprise doit :
-
être enregistrée au Canada;
-
être une société privée sous contrôle canadien ou une association/un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’ARC;
-
avoir une seule couche de propriété, dans le cas d’une entité constituée en société;
-
être une entité non financière active ou passive (il ne peut s’agir d’une institution financière);
-
ne pas être une société de copropriété ou de condominiums;
-
avoir un numéro d’entreprise fédéral à 9 chiffres.
En avoir plus sur l’admissibilité aux comptes d’entreprise
Comment mon taux d’intérêt est-il établi?
Comment mon taux d’intérêt est-il établi?
Le taux d’intérêt de votre compte chèques d’entreprise est lié à votre niveau d’actifs combiné. Si vous avez moins de 100 000 $ d’actifs combinés avec Wealthsimple, le taux commence à 1,25 %, et augmente à 2,25 % à partir de 500 000 $.
Notez qu’il s’agit d’un taux annualisé. Il est calculé quotidiennement et versé chaque mois, sous réserve de modifications.
En savoir plus sur nos taux d’intérêt.
À quel type de couverture ai-je droit?
À quel type de couverture ai-je droit?
Vos comptes d’entreprise sont protégés par la SADC à hauteur de 100 000 $ par entité. Ce montant s’applique aux comptes chèques et d’épargne combinés.
Vous obtenez aussi jusqu’à 1 M$ CA de protection de la FCPI sur les les placements autonomes et gérés.
Quelles sont mes limites d’opérations?
Quelles sont mes limites d’opérations?
Vous aurez des limites élevées sur les virements Interac et les télévirements, mais vos limites d’opérations quotidiennes exactes sont déterminées par divers facteurs, notamment l’actif total détenu avec Wealthsimple, le montant de dépôt direct et les montants des transferts précédents.
Combien de comptes chèques puis-je ouvrir?
Combien de comptes chèques puis-je ouvrir?
Jusqu’à 8. Et ils seront tous gratuits et profiteront du même excellent taux d’intérêt.
Puis-je payer mes taxes et impôts de société depuis Wealthsimple?
Puis-je payer mes taxes et impôts de société depuis Wealthsimple?
Oui! Votre compte chèques d’entreprise vous permet de payer directement vos impôts sur le revenu des sociétés, vos retenues sur la paie et la TPS/TVH à l’Agence du revenu du Canada.
Nous développons présentement la compatibilité avec Revenu Québec et la Tax and Revenue Administration de l'Alberta, mais cette option n'est pas encore disponible pour les paiements d'impôts des sociétés.
Comment puis-je lier mon logiciel de comptabilité?
Comment puis-je lier mon logiciel de comptabilité?
Si vous utilisez Quickbooks ou Wave, vous pouvez lier votre compte chèques d’entreprise pour synchroniser directement vos opérations. Pour les autres plateformes, vous pouvez télécharger les CSV de votre activité mensuelle et les importer sur votre logiciel de comptabilité. En savoir plus sur cette fonctionnalité.
Nous ajouterons d’autres possibilités d’intégration comptable. Gardez l’œil ouvert!
Comment puis-je utiliser ce compte pour payer des dépenses?
Comment puis-je utiliser ce compte pour payer des dépenses?
Notre compte chèques d’entreprise est parfait pour envoyer et recevoir de l’argent par diverses méthodes courantes (Virement Interac, débit préautorisé (DPA), dépôt direct, chèque, télévirement).
D’ici le milieu de l’année 2026, nous offrirons également la carte Visa prépayé, liée à votre compte d’entreprise existant, pour vos dépenses en personne ou en ligne.