Passez en mode Wealthsimple

Nous savons à quel point c'est important d'avoir confiance en la sécurité de vos investissements. Vos économies, c'est du sérieux et nous ne prenons pas notre rôle à la légère.

Wealthsimple Investments Inc., notre courtier affilié, est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et vos comptes sont protégés par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) dans le cadre de certaines limites précises. Dans l'éventualité très improbable que Wealthsimple fasse faillite, vos comptes demeureront en sécurité. Apprenez-en plus sur les mesures que nous prenons pour protéger votre argent.

En plus, grâce au système de chiffrement de niveau bancaire et aux mesures de sécurité avancées, vos renseignements personnels et vos identifiants demeurent confidentiels et protégés. Consultez notre Politique de protection des renseignements personnels.

Votre confiance est notre priorité et nous vous remercions de choisir Wealthsimple.