Wealthsimple Trade est entièrement numérique et mobile, ne facture pas de commission sur les transactions et n’exige pas de solde minimal. Notre recours à la technologie nous permet de réduire considérablement nos coûts opérationnels et d’éliminer ce qui rend souvent les services de courtiers traditionnels dispendieux, comme les grosses équipes, les succursales de banques ou les anciens systèmes en place. Wealthsimple Trade est simple, accessible à tous et humain — tout ce qui fait maintenant la renommée de Wealthsimple auprès des Canadiens. L’ouverture d’un compte se fait en quelques minutes, voire en quelques secondes si vous êtes déjà un client Wealthsimple. Wealthsimple Trade est une filiale de Canadian ShareOwner Investments Inc. Il a donc en commun avec d’autres firmes de courtage le fait d’être également un courtier en placements inscrit, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières OCRCVM.