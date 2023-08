Avis de non-responsabilité pour le graphique sur les rendements projetés du portefeuille

Les comptes gérés sont offerts par Wealthsimple Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit dans chaque province et territoire du Canada.

Tous les graphiques sont offerts uniquement à des fins d'illustration et ne reflètent pas les rendements d'un compte réel. La performance projetée est calculée sur la base d'un portefeuille dont le solde actuel est de 50 000 $. Les rendements projetés sont simulés en fonction d'un taux de trésorerie projeté de 3,5 %, plus des rendements excédentaires de 2,8 à 4,7 %, moins les frais de gestion de Wealthsimple de 0,50 %, auxquels s'ajoutent les frais moyens présumés des FNB de 0,15 %. Les prévisions de rendements excédentaires sont établies sur la base des ratios de Sharpe prospectifs, de la volatilité historique et des corrélations historiques pour chaque catégorie d’actifs du portefeuille. Toutes les données de rendement sont hypothétiques et offertes uniquement à des fins d’illustration. Les rendements ne sont pas indicateurs des taux de rendement attendus ou estimés.