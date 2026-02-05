Mentions légales – Compte chèques pour entreprise

Virement Interac🅫 est une marque déposée d’Interac Corp. Utilisée sous licence.

Nos clients économisent en moyenne 230 $ par année en frais. Données recueillies en date du 5 février 2026. Le montant des économies annuelles est calculé selon les frais mensuels moyens imposés par les cinq plus grandes banques du Canada pour des comptes chèques d′entreprise d′entrée de gamme comparables. Le calcul est basé sur les frais mensuels de compte et d′utilisation moyens, en supposant 12 virements Interac🅫, 10 achats, 3 dépôts de chèques et 1 paiement de taxes par mois. Les frais de compte mensuels varient de 0 à 7 $/mois, les virements Interac🅫 inclus vont de 0 à illimités, les frais de virement Interac🅫 additionnel varient de 1 $ à 1,50 $/virement non inclus et les frais de paiement de taxes et d'impôt varient de 0 $ à 2 $/paiement pour ces banques. Les économies sont estimées et basées sur un client qui passe à Wealthsimple d'une autre institution où de tels frais sont imposés. Exclut les offres promotionnelles et à durée limitée. Les économies réelles peuvent différer.