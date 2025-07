Comment économiser pour un mariage

Épargner pour un mariage, c’est comme économiser pour n’importe quel gros achat, que ce soit une voiture, un voyage ou un chez-soi bien à soi. Le principe est le même : dépenser un peu moins que ce que vous gagnez. Plus facile à dire qu’à faire, mais c’est la clé.

Avant de parler épargne et budget mariage, il y a deux questions importantes à se poser :

Est-ce que l’un·e de vous deux a une grosse dette de carte de crédit?

Si c’est le cas, priorité à son remboursement. Toute votre épargne commune devrait y passer avant de financer quoi que ce soit d’autre. Vous doutez qu’une dette puisse ruiner votre vie? Selon un sondage récent, un tiers des couples disent que les dépenses sont souvent une source de conflit. Ne bâtissez pas votre relation sur un terrain aussi miné. Si le cœur penche pour une grande célébration, mais que le budget dit non, écoutez la petite voix qui veut vous éviter des nuits blanches.

Avez-vous un fonds d’urgence?

Et si l’un·e de vous tombait malade ou perdait son emploi? Avez-vous un coussin qui vous permettrait de tenir trois à six mois sans revenu, le temps que les choses se replacent? Si ce n’est pas le cas, songez à vous bâtir ce coussin avant de penser au mariage. Bien des cauchemars financiers commencent par un imprévu réglé à coups de carte de crédit. Un fonds d’urgence, c’est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre couple.

Comment votre santé financière se mesure-t-elle à la moyenne canadienne? Nous avons sondé 2 500 personnes en leur posant des questions indiscrètes sur leur salaire, leur niveau d’endettement et le coût de leur loyer ou hypothèque. Ensuite, nous avons fait plein de tableaux et graphiques pour vous aider à vous situer par rapport à la moyenne. En savoir plus.

Guide pour épargner en vue d’un mariage

Un mariage à financer, et vous craignez de ne pas y arriver? Avec un peu de discipline (et un bon plan), c’est loin d’être mission impossible.

1. Prenez du recul

Faire le point sur ses finances, c’est la première étape. Regardez où va chaque dollar : comptes bancaires, cartes de crédit, factures d’épicerie, et chaque petite transaction qui passe sous le radar. Et si vous vivez dans un roman de Balzac, ressortez votre facture écrite à la plume du magasin général. Bref, examinez de près vos habitudes de consommation pour repérer celles que vous pouvez changer dès maintenant.

2. Faites le tri dans vos dépenses

Un bon coup d’œil à vos relevés suffira souvent à faire ressortir des dépenses inutiles : abonnements automatiques que vous n’utilisez plus, restos et cafés qui, mine de rien, finissent par coûter cher. En analysant vos habitudes, vous verrez se dessiner des schémas, et avec eux, plein de façons d’économiser. Bref, devenez votre propre analyste : faites le ménage dans vos dépenses et ne gardez que ce qui vous apporte véritablement de la joie. Besoin d’inspiration? Voici quelques pistes :

Coupez le câble.

Imaginez que le sol des cafés chics est en lave brûlante : faites votre café à la maison.

Apprenez à aimer les produits sans marque au lieu de payer pour une étiquette.

Renégociez votre forfait mobile : vous seriez surpris·e de ce que les compagnies sont prêtes à faire pour vous garder.

3. Ouvrez un compte d’épargne réservé au mariage

Une fois que vous êtes devenu·e un·e vrai·e Jedi de l’épargne, il est temps de passer à l’étape suivante : ouvrir un compte juste pour votre mariage. Ça vous évitera de dépenser vos économies nuptiales sur un coup de tête lors d’une soirée impromptue avec menu dégustation à 1000 $.

Soyez futé·e dans la planification de votre mariage

Savez-vous ce qui est pas mal plus facile que d’économiser pour un mariage ultra chic et hors de prix? Économiser pour un mariage super sympathique, mais raisonnable. Bonne nouvelle : tout un pan d’Internet est consacré à l’art de limiter les dépenses sans sacrifier le plaisir. Vous y trouverez toutes sortes d’astuces pour alléger la facture, comme choisir une date « hors saison », faire le plus de choses soi-même et opter pour une formule différente pour la réception.

Combien devriez-vous mettre de côté pour financer votre mariage?

Voici une idée révolutionnaire : et si vous payiez votre mariage comptant? Imaginez un peu le lendemain de la fête – pas de dettes à rembourser, pas d’angoisse à l’horizon, juste vous deux, le cœur léger (malgré les 12 bloody caesar de mononcle Stef).

Prévoir un mariage payé comptant, c’est simple : estimez le coût total, divisez-le par le nombre de mois qu’il vous reste d’ici le grand jour, et épargnez ce montant chaque mois. Et le moment venu? Faites la fête comme s’il n’y avait pas de lendemain, en sachant que vous n’aurez pas à vous réveiller avec la pire des gueules de bois : celle de la dette.