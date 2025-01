Comme il n’y a pas d’âge minimum pour ouvrir un REER, vous pouvez en avoir un pendant des dizaines d’années. Il est alors possible qu’à un moment ou un autre, vous vouliez transférer ce compte d’une institution financière à une autre. Voici comment – et pourquoi – procéder et éviter toute incidence fiscale majeure.

Transférer un REER, qu’est-ce que ça implique?

Un transfert de REER implique de transférer de l’argent, des titres de placements ou les deux d’un REER à un autre. Le transfert est souvent effectué directement entre deux institutions financières et peut prendre entre quelques jours et six semaines. Vous pouvez changer d’institution en tout temps, à condition d’avoirmoins de 71 ans à la fin de l’année au cours de laquelle vous effectuez le transfert.

Pourquoi transférer un REER?

Frais moins élevés. Les frais de gestion peuvent varier considérablement d’une institution à l’autre et, si quelques dixièmes de point de pourcentage peuvent sembler insignifiants dans votre stratégie de placement, ces frais peuvent s’accumuler de manière impressionnante au fil du temps.

Consolidation. Il est facile de se retrouver avec plus d’un REER à plus d’un endroit. Les regrouper dans un seul compte (ou du moins dans plusieurs comptes auprès d’une même institution) peut faciliter grandement la gestion de vos finances.

De meilleures options de placements. Les banques n’offrent pas toutes les mêmes produits de placement, qu’il s’agisse de l’accès à des fonds spécifiques ou à certains types d’actifs, comme le crédit privé ou le capital-risque. Les personnes qui sentent que leurs options sont limitées peuvent transférer leurs comptes vers un fournisseur qui offre les produits qu’elles recherchent.

Avantages de la consolidation. De nombreuses banques et institutions financières offrent des avantages en fonction du montant d’actifs que vous détenez chez elles. Vous pouvez notamment obtenir des frais de commission réduits, des taux d’intérêt plus élevés sur vos épargnes et d’autres avantages intéressants si vous regroupez vos placements.

Les types de transfert de REER

Peu importe la méthode que vous choisissez, il est important que le transfert soit effectué par une institution financière. Si vous retirez vous-même l’argent de votre REER pour le changer d’institution, le gouvernement considérera qu’il s’agit d’un retrait de votre REER et vous devrez payer l’impôt qui s’applique. Il se peut aussi que votre banque vous facture des frais de 50 $ à 200 $ pour l’exécution d’un transfert, mais la maison de courtage dans laquelle vous transférez votre compte pourrait vous rembourser ces frais.

Transfert partiel ou complet?

Un REER peut contenir de nombreux types d’actifs différents, dont des liquidités, des actions et des obligations. Vous pouvez déplacer certains de ces actifs, sans que les autres doivent nécessairement suivre.

Un transfert partiel vous permet donc de transférer seulement certains actifs d’un REER à un autre. Avec un transfert complet, vous transférez l’ensemble des actifs et avoirs d’un REER à un autre.

Transfert en nature ou en espèces?

L’expression « transfert en nature » signifie en fait « tel quel ». Vous transférez donc votre REER d’une institution à une autre sans en modifier le contenu. Notez que pour effectuer un transfert en nature, l’institution de destination doit offrir les options de placements que vous détenez actuellement. Le principal avantage d’un transfert en nature est de ne pas avoir à vendre vos titres pour les transférer; ils sont simplement détenus dans une institution différente.

Le transfert en espèces consiste d’abord à liquider les actifs d’un compte avant de transférer le solde vers un nouveau compte sous forme de liquidités. Ce type de transfert est généralement utilisé pour changer de stratégie de placement ou pour profiter d’options qui n’étaient pas offertes par l’institution d’origine.

Le processus varie en fonction de l’institution d’origine et de destination, mais le principe est habituellement le même.