Capital-investissement
Surpassez les marchés publics avec le capital-investissement
Au cours des 24 dernières années, les investissements dans des entreprises privées ont enregistré des rendements qui excèdent de 4 % ceux du marché boursier.* Le capital-investissement a longtemps été réservé aux investisseurs institutionnels et aux personnes ultrafortunées, mais Wealthsimple rend maintenant ce profil d’investissement accessible à un bien plus grand nombre.
21,6 %
Rendement total annualisé
100 %
Co-investissements et investissements secondaires
+ 434 M$
Actifs sous gestion
Les données sont mises à jour mars 2026. En savoir plus sur les calculs du rendement du fonds.
Fonctionnement du fonds
Des partenaires de confiance
Nous avons créé un partenariat avec LGT Capital Partners, un gestionnaire de fonds institutionnel qui enregistre des rendements records, et investissons auprès de leurs actionnaires.
Une approche éclairée
En plus d'opter pour le co-investissement pour une réduction des frais généraux, le fonds mise aussi sur les investissements secondaires pour une diversification immédiate.
L'accent sur le long terme
Aider les entreprises à devenir plus rentables, ça prend du temps. Plus vous investissez longtemps, plus vous augmentez votre rendement potentiel.
À qui s'adresse le fonds
Le Fonds de capital-investissement Wealthsimple est offert à toute la clientèle admissible. Certaines des conditions d’admissibilité :
50 000 $
Actifs investissables
10 000 $
Investissement minimal
3 ans et +
Horizon de placement minimal
Historique du rendement
Voici comment un investissement initial de 10 000 $ lors de la création du fonds en janvier 2024 aurait fructifié.
Les données sur le rendement sont fournies à titre d'illustration seulement. Le rendement passé n'est pas un indicateur du rendement futur et pourrait ne pas se reproduire. Voir la divulgation complète.
Rendements mensuels
|JANV.
|FÉVR.
|MARS
|AVR.
|MAI
|JUIN
|JUILL.
|AOÛT
|SEPT.
|OCT.
|NOV.
|DÉC.
|Total
|-0,8 %
|0,7 %
|No data—
|No data—
|No data—
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|No data—
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|No data—
|No data—
|No data—
|-0,1 %
Rendement annualisé du capital-investissement par rapport aux marchés publics
Depuis 2001, le capital-investissement a généré en moyenne des rendements supérieurs à ceux d’actifs semblables sur les marchés publics.
Sources : (en anglais seulement) indice Bloomberg S&P 500 (rendement total); indice S&P 600 (rendement total); indice Bloomberg MSCI Monde (rendement total); indice Preqin Marchés privés mondiaux.
Ce graphique représente le rendement passé du capital‑investissement de janvier 2001 à septembre 2024, mais ne représente pas les placements du produit de capital‑investissement Wealthsimple. Le rendement passé du capital‑investissement, de tout autre titre ou de toute autre stratégie de placement n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements comportent des risques.
Notre stratégie
Le Fonds de capital-investissement Wealthsimple investit dans un fonds géré par LGT Capital Partners, un gestionnaire de portefeuille institutionnel avec plus de 25 ans d’expérience et des rendements records à son actif. Nous investissons auprès d’actionnaires LGT, ce qui incite fortement LGT à gérer le fonds en fonction des rendements plutôt que de simplement accumuler les actifs pour percevoir plus de frais.
Le fonds LGT dans lequel nous investissons comprend principalement des investissements directs dans des entreprises avec d’autres fonds de capital-investissement, et dans des fonds secondaires qui ont déjà déployé leurs investissements. Le co-investissement réduit les frais généraux et les investissements secondaires permettent une vaste diversification du portefeuille, puisqu’ils donnent immédiatement accès à un grand éventail d’entreprises.
Risque actuel du fonds
Nous investissons dans des entreprises issues d'une grande variété d'industries et de zones géographiques, directement ou par le biais d'investissements secondaires.
Technologies de l'information
35 %
Produits industriels
24 %
Soins de santé
16 %
Données financières
10 %
Biens de consommation cyclique
10 %
Services de communication
2 %
Autres
3 %
Répartition par Industrie
Technologies de l'information
- 35 %
Produits industriels
- 24 %
Soins de santé
- 16 %
Données financières
- 10 %
Biens de consommation cyclique
- 10 %
Services de communication
- 2 %
Autres
- 3 %
Répartition telle qu'en mars 2026. La composition sectorielle du fonds pourrait changer au fil du temps et le graphique pourrait ne pas refléter la composition actuelle.
CRÉDIT PRIVÉ
Un autre type de placement non traditionnel offert par Wealthsimple
Rentabilisez votre argent chaque mois
Envisagez d'ajouter le crédit privé à votre portefeuille.
FAQ
Pourquoi le capital-investissement a-t-il produit des rendements plus élevés que d’autres produits de placement?
Pourquoi le capital-investissement a-t-il produit des rendements plus élevés que d’autres produits de placement?
Plusieurs facteurs expliquent ces résultats. Tout d’abord, les sociétés de capital-investissement réussissent parfois à repérer des entreprises qui génèrent de meilleurs résultats que ceux du marché en général. Elles ont également tendance à utiliser plus d’effet de levier que les entreprises traditionnelles, ce qui augmente le risque, mais aussi les rendements. Enfin, certaines sociétés de capital-investissement ont démontré leur capacité à rehausser les bénéfices des entreprises.
Quel montant devrais-je consacrer au capital-investissement?
Quel montant devrais-je consacrer au capital-investissement?
Le montant dépend du degré de risque de votre portefeuille dans son ensemble. Comme le capital-investissement fait partie du volet consacré aux actions, il ne permet pas de diversifier un portefeuille qui investit déjà en grande partie dans des actions. Notre équipe déterminera la place que le capital-investissement devrait occuper dans votre portefeuille global et calculera le montant que vous pouvez y consacrer selon le risque cible global de votre portefeuille.
Ce produit est-il risqué?
Ce produit est-il risqué?
Les actions comptent parmi les catégories d’actifs les plus risquées. Ainsi, le capital-investissement est un placement risqué en actions.
Toute personne qui souhaite investir dans ce produit doit évaluer les capacités du gestionnaire, qui peut obtenir des résultats supérieurs (ou inférieurs) à ceux de l’indice dans son ensemble. Les fonds du quartile supérieur ont obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux des marchés publics (de l’ordre de 10 %, sous réserve de variations annuelles). En revanche, les fonds du quartile inférieur ont obtenu des résultats inférieurs à ceux des marchés publics.
En plus des risques liés à la société et au gestionnaire, le capital-investissement est peu liquide, ce qui signifie que vous ne pourrez pas vendre votre participation sur le marché ouvert aussi facilement que si vous aviez des actions cotées en bourse. Autant cette caractéristique peut stimuler votre rendement, autant elle peut vous empêcher de récupérer leur argent quand bon vous semble. Par ailleurs, les gestionnaires privés peuvent remettre à plus tard la vente d’une entreprise lorsqu’ils trouvent que sa valorisation est faible, alors que les investisseurs et investisseuses seront plus susceptibles de vendre.
Le produit de capital-investissement de Wealthsimple est par ailleurs exposé au risque de change, comme c’est le cas pour nos autres investissements dans des FNB internationaux.
Le capital-investissement n’est pas pour tout le monde. Notre équipe-conseil prendra le temps de bien vous connaître afin de déterminer si ce produit vous convient.
Que fait Wealthsimple pour gérer le risque?
Que fait Wealthsimple pour gérer le risque?
Contrairement au marché boursier, où il est possible d’investir dans un fonds indiciel et d’obtenir des rendements, le capital-investissement comporte des risques qu’il faut gérer avec soin. Pour ce faire, nous avons recours à diverses mesures :
Notre équipe de recherche en placement procède à un contrôle diligent à l’égard de chaque gestionnaire et suit sa performance pour s’assurer qu’elle est conforme à nos attentes. Notre contrôle diligent comprend des entretiens avec les gestionnaires, des analyses comparatives quantitatives, une revue des pratiques d’exploitation et de gouvernance et une vérification des antécédents.
Un autre moyen de gérer le risque consiste à choisir un gestionnaire qui bâtira un portefeuille très diversifié composé de centaines de positions, alors que de nombreux fonds de capital-investissement n’en contiennent qu’une dizaine.
Enfin, la gestion du risque repose avant tout sur la constitution du portefeuille. Dans cet esprit, nous évitons de surpondérer le capital-investissement et veillons à ce que le volet que vous consacrez à ce produit convienne à votre situation personnelle.
Dans quels types d’entreprises vais-je investir?
Dans quels types d’entreprises vais-je investir?
Nous investissons principalement dans des entreprises matures de divers secteurs d’activité partout dans le monde. Contrairement au capital-risque ou au capital-développement, le capital-investissement ne cible pas particulièrement les entreprises au stade de démarrage. À la place, il part du principe que les investissements doivent servir à rehausser considérablement l’exploitation et, par extension, la performance de l’entreprise.
Mon argent sera-t-il immobilisé pendant une certaine période? Comment faire pour le retirer?
Mon argent sera-t-il immobilisé pendant une certaine période? Comment faire pour le retirer?
Nous vous recommandons de voir ce produit comme un placement à long terme. Cela dit, il n’y aura pas de période d’immobilisation. Les rachats seront permis une fois par trimestre (le dernier jour du trimestre) moyennant un préavis de 100 jours. Vous pourrez retirer jusqu’à 5 % de la valeur du portefeuille. Cependant, si le total des demandes de retrait dépasse 5 %, les retraits seront autorisés au prorata. De plus, nous nous réservons le droit de suspendre les rachats.
Les retraits seront soumis à une période de règlement d’une durée maximale de 120 jours à partir de la fin du trimestre au cours duquel le rachat est demandé.
Pour nous assurer que vous êtes au courant du caractère illiquide de ce placement et que vous pouvez le tolérer, nous prenons différentes mesures telles qu’imposer un plafond sur le placement et vérifier si ce produit vous convient. Cela dit, il est possible que vous ne puissiez pas retirer la totalité de vos fonds.
Le capital-investissement comporte-t-il des frais de gestion?
Le capital-investissement comporte-t-il des frais de gestion?
En plus des frais de gestion habituels que facture Wealthsimple pour ses services de conseil, votre investissement sera soumis à d'autre frais, selon le gestionnaire sous-jacent. Par exemple, les frais de gestion LGT s’élèvent à 1,5 % de l’actif, plus une prime de performance de 12,5 %, calculée au cas par cas et assujettie à un taux de rendement minimal de 8 %.
Les gestionnaires de fonds de capital-investissement prélèvent souvent des frais pour les participations secondaires dans les fonds. Ces frais, qui varient d’un gestionnaire à l’autre, peuvent être importants, mais sont généralement compensés par la réduction de prix applicable.
Par le passé, le capital-investissement en tant que secteur a généré des rendements moyens nettement supérieurs à ceux du marché boursier, déduction faite des frais. De plus, le capital-investissement a été une source importance de richesse pour les personnes fortunées et les investisseurs institutionnels.
Qui va gérer mon placement? En quoi le produit de capital-investissement de Wealthsimple diffère-t-il des autres?
Qui va gérer mon placement? En quoi le produit de capital-investissement de Wealthsimple diffère-t-il des autres?
Notre équipe de placement choisit des gestionnaires de capital-investissement après avoir réalisé un contrôle diligent approfondi à leur égard et suivi leur performance pour le compte de notre clientèle.
Vous investirez principalement avec LGT, le groupe de gestion de patrimoine de la famille royale du Liechtenstein. LGT propose des fonds de placement permettant de co-investir avec le patrimoine de cette famille.
Voilà qui rend notre produit de placement unique, et ce, pour diverses raisons :
- Incitation mutuelle – La famille royale co-investit avec des investisseurs et investisseuses externes, ce qui incite LGT à produire de bons rendements.
- Capital nouvellement déployé – Comme LGT ne déploie que de nouveaux capitaux, vous avez accès à des valorisations encore plus attrayantes.
- Antécédents et réputation – Depuis 1998, il a enregistré des rendements annuels moyens de plus de 18 % dans tous ses investissements secondaires et directs. De nombreux fonds LGT se sont classés au premier ou au deuxième quartile par rapport à l’indice de référence Preqin des marchés privés mondiaux et cumulent des dizaines d’années d’expérience en gestion fructueuse de capital-investissement.
Nos chiffres sont tirés de données internes de LGT Capital Partners de janvier 1998 à mars 2023. Les rendements calculés comprennent les transactions directes et secondaires de LGT CP (pondérés en fonction du montant en dollar investi) et les frais et coûts facturés par les fonds sous-jacents, mais excluent les frais facturés par LGT.
En comparaison avec l’indice de référence Preqin Marchés privés mondiaux, 12 fonds se sont classés dans le premier quartile en 2022, six dans le second, et cinq figuraient dans le second quartile en 2023. L’information offerte dans ce document porte sur l’ensemble des fonds LGT. Le Fonds est nouveau et n’a aucun historique de rendement. Le classement s’applique aux fonds ayant publié des données au cours des cinq derniers trimestres.
Comme toujours : le rendement passé de LGT, de tout autre titre ou de toute autre stratégie de placement n’est pas garant du rendement futur de Wealthsimple, et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Tous les placements comportent des risques.
Veuillez noter que nous pouvons ajouter d’autres gestionnaires de capital-investissement à une date ultérieure.
Dans quel type de capital-investissement vais-je investir?
Dans quel type de capital-investissement vais-je investir?
Nous investissons dans des fonds de capital-investissement existants (« placements secondaires ») et dans du nouveau capital-investissement directement auprès des entreprises (« co-investissements »).
Les placements secondaires sont généralement vendus au rabais et assortis d’une période de détention plus courte. De par leur nature, leurs fonds sont déployés à 100 %. Cette réduction de prix, qui reflète le besoin de liquidités du vendeur, a permis aux placements secondaires de générer des rendements supérieurs à ceux des placements directs dans des fonds.
Les co-investissements constituent des participations directes dans des entreprises en cours d’acquisition par une société de capital-investissement. Il arrive souvent que les fonds veuillent réaliser un achat supérieur à ce qu’ils pourraient inclure dans un seul produit sans nuire à leur diversification. La solution consiste alors à inviter de grands investisseurs et investisseuses à ajouter des capitaux. Ces placements sont assortis de frais peu élevés et obtiennent des rendements similaires à ceux d’autres produits de capital-investissement.
Pour vous offrir de la liquidité, nous pouvons également investir dans des actifs liquides.
*Comment les rendements du capital-investissement par rapport à ceux du marché boursier sont-ils calculés?
*Comment les rendements du capital-investissement par rapport à ceux du marché boursier sont-ils calculés?
Excellente question.
Notre comparaison est tirée de l'indice Bloomberg MSCI Monde (rendement total) et de l'indice de référence Preqin Marchés privés mondiaux de janvier 2001 à septembre 2024 (liens disponibles en anglais seulement). Le rendement passé du capital-investissement, de tout autre titre ou de toute autre stratégie de placement n’est pas garant du rendement futur, et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Tous les placements comportent des risques.
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