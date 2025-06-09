Les actions comptent parmi les catégories d’actifs les plus risquées. Ainsi, le capital-investissement est un placement risqué en actions.

Toute personne qui souhaite investir dans ce produit doit évaluer les capacités du gestionnaire, qui peut obtenir des résultats supérieurs (ou inférieurs) à ceux de l’indice dans son ensemble. Les fonds du quartile supérieur ont obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux des marchés publics (de l’ordre de 10 %, sous réserve de variations annuelles). En revanche, les fonds du quartile inférieur ont obtenu des résultats inférieurs à ceux des marchés publics.

En plus des risques liés à la société et au gestionnaire, le capital-investissement est peu liquide, ce qui signifie que vous ne pourrez pas vendre votre participation sur le marché ouvert aussi facilement que si vous aviez des actions cotées en bourse. Autant cette caractéristique peut stimuler votre rendement, autant elle peut vous empêcher de récupérer leur argent quand bon vous semble. Par ailleurs, les gestionnaires privés peuvent remettre à plus tard la vente d’une entreprise lorsqu’ils trouvent que sa valorisation est faible, alors que les investisseurs et investisseuses seront plus susceptibles de vendre.

Le produit de capital-investissement de Wealthsimple est par ailleurs exposé au risque de change, comme c’est le cas pour nos autres investissements dans des FNB internationaux.

Le capital-investissement n’est pas pour tout le monde. Notre équipe-conseil prendra le temps de bien vous connaître afin de déterminer si ce produit vous convient.