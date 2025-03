Divulgation relative au rendement du capital-investissement

Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs. Les rendements comprennent tous les frais de gestion et les commissions applicables, mais excluent les frais de gestion standards de Wealthsimple pour ses services-conseils.

Divulgation du graphique du capital-investissement

Les rendements indiqués sont donnés à titre indicatif. Ils sont calculés sur la base d'un portefeuille avec un solde de départ de 10 000 $, en utilisant la distribution historique du fonds et sa valeur liquidative. Les rendements comprennent tous les frais de gestion et les commissions applicables, mais excluent les frais de gestion standards de Wealthsimple pour ses services-conseils. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs, et le rendement futur peut différer considérablement du rendement attendu. Les renseignements sont présentés à titre indicatif seulement et ne représentent pas des conseils ou recommandations en placement. Tous les placements comportent des risques.

Les comptes gérés sont offerts par Wealthsimple Inc, un gestionnaire de portefeuille enregistré dans chaque province et territoire du Canada.