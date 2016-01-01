Crédit privé
Un portefeuille diversifié, un historique de rendement élevé
Notre portefeuille multi-stratégie de crédit privé comprend notamment des prêts accordés à de grandes entreprises et des prêts sur actifs. Et contrairement à bien d’autres fonds, vous n’avez pas besoin d’un million de dollars pour y participer.
7,7 %
Rendement total annualisé depuis la création
9,6 %
Rendement des distributions annualisé
+ 387 M$
Actifs sous gestion
Données mises à jour en mars 2026. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur et pourrait ne pas se reproduire. Lire la divulgation complète.
Fonctionnement du fonds
Rendement
Nous faisons équipe avec des gestionnaires d'actifs performants spécialisés dans le crédit privé. Cela nous permet de bâtir des portefeuilles de calibre institutionnel conçus pour générer un haut rendement.
Gestion du risque
Vos placements sont répartis entre différents prêts, emprunteurs et actifs pour réduire le risque. Nos gestionnaires surveillent activement les placements du fonds et ajustent le risque selon l’évolution du marché.
Diversification
Le crédit privé peut être un excellent ajout pour diversifier un portefeuille classique d'actions et d'obligations, tout particulièrement lorsque les taux d'intérêt ou l’inflation augmentent.
À qui s'adresse le fonds
Le Fonds de crédit privé Wealthsimple est offert à toute la clientèle admissible. Certaines des conditions d’admissibilité :
50 000 $
Actif investissable
10 000 $
Investissement minimal
3 ans et +
Horizon de placement minimal
Historique du rendement
Voici comment un investissement initial de 10 000 $ aurait fructifié depuis la création du fonds en juin 2023.
Les données sur le rendement sont fournies à titre d'illustration seulement. Le rendement passé n'est pas un indicateur du rendement futur et pourrait ne pas se reproduire. Voir la divulgation complète.
Rendements mensuels
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|FÉVR.
|MARS
|AVR.
|MAI
|JUIN
|JUILL.
|AOÛT
|SEPT.
|OCT.
|NOV.
|DÉC.
|Total
|0,2 %
|0,3 %
|No data—
|No data—
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|No data—
|0,5 %
Notre stratégie
Le fonds fait équipe avec des gestionnaire d’expérience ayant une approche rigoureuse du crédit privé. Il investit principalement dans des prêts de premier rang à taux variables accordés à de moyennes entreprises, ainsi que dans d’autres placements adossés à des actifs et redevances. Résultat : un portefeuille équilibré et résilient, conçu pour générer des revenus réguliers et un rendement intéressant et ajusté au risque.
Diversification sectorielle
Nous accordons des prêts à des entreprises dans une grande variété d'industries. De cette façon, si un secteur offre un rendement décevant, les autres offrent la possibilité de compenser les pertes.
Banques, finances, assurances et immobilier
20 %
Hôtellerie, jeux et loisirs
13 %
Soins de santé et pharmaceutiques
11 %
Médias
8 %
Construction et bâtiment
8 %
Services aux entreprises
6 %
Télécommunications
5 %
Biens d'investissement
5 %
Industries de haute technologie
5 %
Produits chimiques, plastiques et caoutchouc
4 %
Services aux consommateurs
4 %
Autres
11 %
Répartition par industrie
Banques, finances, assurances et immobilier
- 20 %
Banques, finances, assurances et immobilier
- Project Madison
Cabinet de gestion de patrimoine et de services financiers de premier plan. La société offre des services de bureau de gestion de fortune, de gestion d’actifs et de conseil stratégique aux personnes fortunées et à leurs familles, ainsi qu’aux institutions et aux entreprises.
- Project Life
Entreprise de traitement de règlements d'assurance située aux États-Unis.
- Project Muir
Société de gestion de patrimoine située dans le Midwest américain qui propose des outils et services de gestion de patrimoine, de constitution de portefeuilles modèles et de suivi de marché et de post-marché sous un même toit.
- Project Pollack
Société de portefeuille axée sur les services financiers diversifiés.
- AssuredPartners, Inc.
- Aretec Group, Inc.
- Acrisure, LLC
- Asurion, LLC
- Ascensus Group Holdings, Inc.
- Osaic Holdings, Inc.
- Alliant Holdings Intermediate LLC
- HUB International Limited
- Armor Holdco, Inc.
Hôtellerie, jeux et loisirs
- 13 %
Hôtellerie, jeux et loisirs
- Project Yellow
Exploitant de terminaux de jeux de hasard à grande échelle situé sur un territoire où le secteur est bien établi et les tarifs sont réglementés.
- Project Intrigue
Fournisseur de jeux de table électroniques traditionnels de luxe (roulette, baccarat, dés de craps, blackjack) fonctionnant de manière entièrement automatisée ou semi-automatisée.
- Project Georgia
Exploitant de premier plan de machines à sous sur un territoire où le secteur des jeux de hasard est bien établi et les tarifs sont réglementés.
- Project Bounce
Propriétaire, exploitant et franchiseur de plus de 240 parcs à trampolines, principalement aux États-Unis.
- Gateway Casinos & Entertainment Inc.
- Fertitta Entertainment LLC
- Ontario Gaming GTA LP
- Bally's Corporation
- AP Gaming I, LLC
Soins de santé et pharmaceutiques
- 11 %
Soins de santé et pharmaceutiques
- Project Health
Fournisseur de soins de jour ou en résidence communautaires ou à domicile destinés aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ou développementale.
- Project Neuron
Plateforme de fabrication sous contrat de dispositifs médicaux.
- Cotiviti, Inc.
- Bausch & Lomb Corporation
- Gainwell Acquisition Corp.
- U.S. Anesthesia Partners, Inc.
- Physician Partners, LLC
Médias
- 8 %
Médias
- Cengage Learning, Inc.
- WildBrain Ltd.
- Project Atlanta
- Speedster Bidco GmbH
Construction et bâtiment
- 8 %
Construction et bâtiment
- LHS Borrower, LLC
- Project Sunrise
Fournisseur de premier plan de services de rénovation domiciliaire directement aux consommateurs situé aux États-Unis. Son offre principale comprend les rénovations et transformations de salles de bains, la fourniture et l’installation de fenêtres sur mesure, les douches et baignoires à accès latéral et plusieurs autres types de projets (toitures, revêtements de garage, cuisines, placards, etc.).
- ArchKey Holdings, Inc.
Services aux entreprises
- 6 %
Services aux entreprises
- Ambient Enterprises Holdco LLC
- Phoenix Guarantor Inc.
Télécommunications
- 5 %
Télécommunications
- Project Dev
Fournisseur de services de communications et de télécommunications destinés aux personnes détenues dans des établissements correctionnels.
- Eagle Broadband Investments, LLC
Biens d'investissement
- 5 %
Biens d'investissement
- Project Apex
Fabricant d’échangeurs de chaleur à air, principalement pour des applications liées au gaz naturel. Les échangeurs de chaleur à air sont nécessaires à la compression dans diverses applications, notamment sur les secteurs en amont (tête de puits), intermédiaire (collecte, traitement et transmission) et en aval (pétrochimie, raffinage, GNL), ainsi que pour la production d’électricité.
- Watlow Electric Manufacturing Company
- Zekelman Industries, Inc
Industries de haute technologie
- 5 %
Industries de haute technologie
- Project Leo
Fournisseur du segment interentreprises offrant des services de traitement, de rapprochement et de déclaration des paiements et de conversion des devises aux hôtels et aux agences de voyages.
- Athenahealth Group Inc.
- Genuine Financial Holdings, LLC
- Cloudera, Inc.
- Applied Systems, Inc.
Produits chimiques, plastiques et caoutchouc
- 4 %
Produits chimiques, plastiques et caoutchouc
- Discovery Purchaser Corporation
- Hyperion Materials & Technologies, Inc
- The Chemours Company
Services aux consommateurs
- 4 %
Services aux consommateurs
- Metropolis Technologies, Inc.
- Garda World Security Corporation
- HP PHRG Borrower, LLC
- LSF9 Atlantis Holdings, LLC
- HomeServe USA holding corp
Autres
- 11 %
Répartition telle qu'en mars 2026. La composition sectorielle du fonds pourrait changer au fil du temps et le graphique pourrait ne pas refléter la composition actuelle.
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FAQ
Qu’est-ce que le crédit privé?
Qu’est-ce que le crédit privé?
Le crédit privé désigne les prêts et les placements de crédit que des prêteurs, habituellement non institutionnels, accordent directement à des entreprises ou propriétaires d’actifs, en dehors des marchés publics. Ces investissements sont généralement négociés à titre privé, illiquides et adaptés aux besoins spécifiques des sociétés emprunteuses. Cela permet aux prêteurs de structurer des conditions qui privilégient les revenus et protègent contre les pertes.
Le crédit privé comprend généralement des prêts garantis de premier rang accordés à des entreprises de taille moyenne, des prêts adossés à des actifs, des crédits structurés et des stratégies de financement spécialisées, telles que les prêts sur redevances ou les prêts pour les infrastructures. Les investisseurs sont récompensés pour avoir engagé des capitaux à long terme avec une liquidité réduite, en échange de flux de trésorerie contractuels, généralement assortis d'un taux d'intérêt variable et de protections plus solides.
Comment le Fonds de crédit privé Wealthsimple se compare-t-il aux autres placements de crédit privé?
Comment le Fonds de crédit privé Wealthsimple se compare-t-il aux autres placements de crédit privé?
Le Fonds de crédit privé Wealthsimple utilise plusieurs stratégies et gestionnaires afin d’offrir une exposition à un ensemble diversifié de prêts et de structures de crédit privé, ce qui permet de réduire le risque de concentration. De cette façon, si une stratégie de crédit ou un gestionnaire offre un rendement décevant, le reste du portefeuille demeure résilient et son rendement n’est pas trop diminué. Le fonds s’associe à des gestionnaires chevronnés qui ont une souscription disciplinée et des approches diversifiées en matière de crédit privé afin d’obtenir des revenus stables et des rendements ajustés au risque intéressants.
Qui sont les gestionnaires de crédit privé associés à Wealthsimple?
Qui sont les gestionnaires de crédit privé associés à Wealthsimple?
Le portefeuille repose sur trois gestionnaires ayant des stratégies complémentaires :
Cliffwater: Cliffwater prête à des entreprises du marché intermédiaire soutenues par des promoteurs de capital-investissement comme Blackstone ou KKR. Sa stratégie met l’accent sur la diversification, la préservation du capital et la génération de revenus constants, souvent grâce à des approches de prêt bonifiées, notamment liées à des redevances musicales et pharmaceutiques. Cliffwater est à la fois gestionnaire d’actifs non traditionnels et conseiller en placement. C’est précisément cette double expertise qui le distingue : ses activités de conseil influencent directement l’investissement de 80 G$ US, ce qui lui ouvre des portes habituellement fermées lorsqu’elle investit ensuite dans ses propres fonds d’actifs privés. Son Core Fund a surclassé plusieurs des fonds de crédit les plus importants et les plus respectés, et son Enhanced Strategy Fund a fait encore mieux que le Core Fund. Nous investirons dans les deux.
Dawson Partners: Fondé par des personnes issues de l’Office d’investissement du RPC et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Dawson se spécialise dans ce qu’on appelle le financement de portefeuille. Plutôt que de prêter à des entreprises, Dawson fournit surtout des liquidités à des investisseur·ses en capital-investissement, qui mettent leurs actifs en garantie. Pourquoi nous l’avons choisie : sa stratégie diffère du crédit privé traditionnel, ce qui renforce fortement la diversification du fonds. Son approche vise à protéger le capital des client·es tout en intégrant un potentiel de hausse qu’on ne retrouve pas dans les prêts de crédit privé classiques (qui se contentent de verser un intérêt prédéterminé). En général, lorsque le portefeuille sous-jacent génère des revenus, Dawson reçoit l’ensemble des sommes encaissées jusqu’à l’atteinte d’un minimum prédéterminé, puis une part des revenus excédentaires.
Sagard: Lancée en 2017, la stratégie de crédit de Sagard est dirigée par son chef des placements, ancien responsable du crédit mondial à l’Office d’investissement du RPC. L’équipe de direction de Sagard Credit collabore depuis plus de 15 ans et conjugue une solide expertise institutionnelle à une approche d’investissement rigoureuse, cohérente et disciplinée. Sagard cible des prêts à des entreprises évaluées entre 50 M$ et 1 G$, indépendantes des promoteurs traditionnels de capital-investissement, un segment peu couvert par le crédit traditionnel, où la concurrence est plus faible. Cette orientation permet à Sagard de générer des rendements attrayants ajustés au risque, de s’associer à des entreprises faiblement endettées et d’obtenir des protections robustes pour les prêteurs. Les entreprises de son portefeuille occupent généralement une position de premier plan dans des créneaux précis, un pouvoir de fixation des prix, une résilience en période de ralentissement et un fort alignement entre la direction et l’actionnariat.
En répartissant l’actif entre ces gestionnaires et ces stratégies, le fonds offre une exposition diversifiée au prêt aux entreprises, au crédit bonifié et structuré, ainsi qu’à des solutions de financement sur les marchés privés. L’approche vise à constituer un portefeuille de crédit privé équilibré, qui procure des distributions stables, une volatilité inférieure à celle des marchés publics du crédit et des rendements attrayants ajustés au risque à long terme.
Le fonds compte élargir son éventail de gestionnaires et intégrer d’autres stratégies, afin d’accroître encore la diversification et de renforcer sa capacité à générer un rendement constant à travers les cycles de marché.
À quel type de rendement dois-je m’attendre?
À quel type de rendement dois-je m’attendre?
Le crédit privé tire ses rendements de deux sources : les distributions (la part des versements sur les prêts versée à chaque investisseur) et les variations de la valeur des prêts et investissements sous-jacents. Les distributions sont généralement stables tant que les emprunteurs continuent d’effectuer les versements prévus, mais la valeur des prêts sous-jacents est plus volatile et varie selon les conditions générales du marché et les développements propres à chaque société. Les rendements globaux peuvent donc fluctuer selon la valeur variable des prêts, même si les distributions demeurent stables.
En règle générale, la catégorie d’actifs du crédit privé offre des rendements supérieurs de 2 à 5 % à ceux du crédit public*.
*De mars 2007 à septembre 2022, le crédit privé a affiché un taux de rendement annualisé de 8,9 %, tandis que les obligations de sociétés américaines ont inscrit un taux de rendement annualisé de 4,1 % (voir le tableau ci-dessus).
**Données compilées par J.P. Morgan Asset Management (p. 11). Sources : Cliffwater Direct Lending Index, NCREIF Property Index (immobilier américain seulement), MSCI Global Quarterly Infrastructure Asset Index. Toutes les données représentent la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2021.
Le crédit privé est-il risqué?
Le crédit privé est-il risqué?
Oui, mais les personnes qui investissent sont généralement récompensées pour ce risque additionnel. Le crédit privé est jugé plus risqué que les obligations d’État de catégorie investissement pour quatre raisons principales :
1. Illiquidité : Contrairement aux obligations sur le marché public, les prêts privés sont difficiles à vendre, ce qui limite la liquidité du fonds en général.
2. Risque de défaillance : Le risque que certains emprunteurs ne puissent pas rembourser leur prêt est plus grand que pour les obligations de catégorie investissement.
3. Effet de levier : Les fonds peuvent emprunter de l’argent à investir afin d’amplifier les rendements, mais cela entraîne un risque accru de pertes.
4. Transparence réduite : Contrairement aux marchés publics, où les prix des obligations et les renseignements connexes sont facilement accessibles au public, les prêts privés sont moins transparents, car les emprunteurs préfèrent normalement ne pas publier leurs renseignements financiers. De plus, parce que ces prêts ne sont pas négociés sur un marché public, leur valeur n’est pas déterminée chaque jour. Elle est plutôt évaluée une fois par mois par des cabinets tiers.
Le Fonds de crédit privé comporte-t-il des frais de gestion?
Le Fonds de crédit privé comporte-t-il des frais de gestion?
Vous paierez des frais de gestion d’actifs de 1,25 % en plus des frais de gestion standards de Wealthsimple pour ses services de conseil. Si le Fonds génère un rendement supérieur à 5 %, une prime de performance de 15 % sera appliquée sur ces rendements. Le taux de rendement cible de 9 % est présenté après déduction de ces frais, mais ne tient pas compte des frais de gestion standards de Wealthsimple.
Les frais de gestion sont conçus pour couvrir les coûts liés au contrôle préalable, au repérage d’occasions de placement intéressantes dans le crédit et à la structuration des prêts pour gérer le risque de manière intensive. Les rendements passés du crédit privé sont concurrentiels, même en tenant compte des frais de gestion. Rappelons toutefois que le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.
Que se passe-t-il avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt?
Que se passe-t-il avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt?
Le fonds cible les prêts à taux variable afin que les intérêts que paient les emprunteurs se rajustent automatiquement selon l’évolution à la hausse ou à la baisse des taux d’intérêt.
Cela dit, une hausse de l’inflation augmente le risque lié au remboursement. C’est pourquoi le fonds gérera le risque lié à l’inflation par la sélection des crédits. Ses penchants sectoriels sont conçus pour faire face à un scénario de stagflation. De plus, l’équipe de gestion du crédit évalue les coûts fixes et variables associés à chaque emprunteur pour comprendre les effets potentiels d’une stagflation.
Y a-t-il un montant d'investissement minimal?
Y a-t-il un montant d'investissement minimal?
L’investissement minimal est de 10 000 $. De plus, le Fonds de crédit privé est offert exclusivement à la clientèle qui cumule au moins 50 000 $ d’actifs liquides dans ses comptes Wealthsimple ou dans d’autres institutions financières, et qui remplit les exigences établies par notre équipe de gestion de portefeuille.
Quelle proportion de mon portefeuille devrais-je consacrer au crédit privé?
Quelle proportion de mon portefeuille devrais-je consacrer au crédit privé?
Vous ne pouvez pas investir plus de 20 % de votre portefeuille de placements gérés dans les placements non traditionnels, soit le crédit privé et le capital-investissement.
Comme le crédit privé est un actif de diversification, il peut être intégré à un portefeuille existant et augmenter le rendement ajusté au risque attendu. Nos gestionnaires de portefeuille examineront votre profil et vous recommanderont un montant de placement initial adapté à votre situation et à vos objectifs. Ce montant sera établi selon la valeur de vos placements totaux, votre tolérance au risque et votre horizon de placement.
Y a-t-il une période d’immobilisation? Quand vais-je récupérer mon argent?
Y a-t-il une période d’immobilisation? Quand vais-je récupérer mon argent?
Vous aurez chaque trimestre l’occasion d’effectuer une demande de rachat (un retrait du fonds). Vous serez en mesure de manifester votre intention de rachat (c’est-à-dire réclamer une partie ou la totalité de votre argent) en tout temps dans les 60 derniers jours du trimestre. Le rachat aura lieu à la prochaine période trimestrielle de disponibilité, et l’argent sera disponible 30 jours après la fin du trimestre. Dans l’éventualité où plusieurs personnes investisseuses veulent un rachat en même temps, certaines pourraient se trouver dans l’obligation d’attendre le ou les prochains trimestres. De plus, le gestionnaire du fonds peut suspendre les retraits à sa discrétion.
Pourquoi le Fonds offre-t-il un taux de rendement beaucoup plus élevé que les autres titres de créance risqués des marchés publics?
Pourquoi le Fonds offre-t-il un taux de rendement beaucoup plus élevé que les autres titres de créance risqués des marchés publics?
Le crédit privé offre des rendements plus élevés que les titres de créance risqués des marchés publics, comme les obligations à rendement élevé, car les personnes qui investissent sont dédommagées pour l’illiquidité, la complexité et le contrôle, et non seulement pour le risque accru de défaillance. Les prêts sont immobilisés pendant plusieurs années et ne peuvent pas facilement être vendus. Les prêteurs reçoivent donc une prime de liquidité importante.
Les fonds qui investissent dans le crédit privé négocient aussi des structures sur mesure comportant des engagements robustes, des positions garanties de premier rang et un accès direct à la direction, ce qui peut augmenter les sommes récupérées et les rendements ajustés au risque. Les obligations à risque élevé des marchés publics, quant à elles, sont très concurrentielles, fluctuent en valeur marchande chaque jour et sont influencées par les flux d’investissement et les ventes forcées, ce qui a tendance à nuire à leur rendement. Les emprunteurs des marchés privés sont donc prêts à payer davantage pour obtenir une transaction rapide, une certitude d’exécution et une structuration souple. Pour leur part, les personnes qui investissent obtiennent des rendements supérieurs, tout en finançant des prêts de rang supérieur dans la structure du capital.