Le portefeuille repose sur trois gestionnaires ayant des stratégies complémentaires :

Cliffwater: Cliffwater prête à des entreprises du marché intermédiaire soutenues par des promoteurs de capital-investissement comme Blackstone ou KKR. Sa stratégie met l’accent sur la diversification, la préservation du capital et la génération de revenus constants, souvent grâce à des approches de prêt bonifiées, notamment liées à des redevances musicales et pharmaceutiques. Cliffwater est à la fois gestionnaire d’actifs non traditionnels et conseiller en placement. C’est précisément cette double expertise qui le distingue : ses activités de conseil influencent directement l’investissement de 80 G$ US, ce qui lui ouvre des portes habituellement fermées lorsqu’elle investit ensuite dans ses propres fonds d’actifs privés. Son Core Fund a surclassé plusieurs des fonds de crédit les plus importants et les plus respectés, et son Enhanced Strategy Fund a fait encore mieux que le Core Fund. Nous investirons dans les deux.

Dawson Partners: Fondé par des personnes issues de l’Office d’investissement du RPC et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Dawson se spécialise dans ce qu’on appelle le financement de portefeuille. Plutôt que de prêter à des entreprises, Dawson fournit surtout des liquidités à des investisseur·ses en capital-investissement, qui mettent leurs actifs en garantie. Pourquoi nous l’avons choisie : sa stratégie diffère du crédit privé traditionnel, ce qui renforce fortement la diversification du fonds. Son approche vise à protéger le capital des client·es tout en intégrant un potentiel de hausse qu’on ne retrouve pas dans les prêts de crédit privé classiques (qui se contentent de verser un intérêt prédéterminé). En général, lorsque le portefeuille sous-jacent génère des revenus, Dawson reçoit l’ensemble des sommes encaissées jusqu’à l’atteinte d’un minimum prédéterminé, puis une part des revenus excédentaires.

Sagard: Lancée en 2017, la stratégie de crédit de Sagard est dirigée par son chef des placements, ancien responsable du crédit mondial à l’Office d’investissement du RPC. L’équipe de direction de Sagard Credit collabore depuis plus de 15 ans et conjugue une solide expertise institutionnelle à une approche d’investissement rigoureuse, cohérente et disciplinée. Sagard cible des prêts à des entreprises évaluées entre 50 M$ et 1 G$, indépendantes des promoteurs traditionnels de capital-investissement, un segment peu couvert par le crédit traditionnel, où la concurrence est plus faible. Cette orientation permet à Sagard de générer des rendements attrayants ajustés au risque, de s’associer à des entreprises faiblement endettées et d’obtenir des protections robustes pour les prêteurs. Les entreprises de son portefeuille occupent généralement une position de premier plan dans des créneaux précis, un pouvoir de fixation des prix, une résilience en période de ralentissement et un fort alignement entre la direction et l’actionnariat.

En répartissant l’actif entre ces gestionnaires et ces stratégies, le fonds offre une exposition diversifiée au prêt aux entreprises, au crédit bonifié et structuré, ainsi qu’à des solutions de financement sur les marchés privés. L’approche vise à constituer un portefeuille de crédit privé équilibré, qui procure des distributions stables, une volatilité inférieure à celle des marchés publics du crédit et des rendements attrayants ajustés au risque à long terme.

Le fonds compte élargir son éventail de gestionnaires et intégrer d’autres stratégies, afin d’accroître encore la diversification et de renforcer sa capacité à générer un rendement constant à travers les cycles de marché.