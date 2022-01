Si vous n’êtes pas encore client chez nous, vous pouvez devenir un client Wealthsimple Élite en vous inscrivant et en déposant 100 000 $ ou plus dans un compte. Pour en savoir plus sur l’approvisionnement de votre compte, c’est par ici. Si vous êtes déjà un client Wealthsimple, vous deviendrez automatiquement un client Wealthsimple Élite et paierez des frais réduits lorsque la valeur nette de vos dépôts atteindra 100 000 $. Nous vous enverrons alors un courriel avec les détails et les avantages à l’intérieur d’une semaine.