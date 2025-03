Qu’est-ce que le prêt d’actions?

Le prêt d’actions permet à une personne d’emprunter vos actions moyennant une rétribution monétaire, habituellement payée chaque mois. En gros, vous louez vos actions pour que d’autres personnes jouent à la bourse (consultez les exemples ci-dessous). Si vous ne planifiez pas vendre vos actions bientôt, c’est une façon simple d’avoir un revenu supplémentaire en attendant que la valeur augmente.

Pourquoi quelqu'un emprunterait-il des actions?

Pour de nombreuses raisons! Certaines sont plus complexes que d’autres.

Pour utiliser comme garantie. Une entreprise doit souvent donner des garanties auprès des banques pour pouvoir faire des affaires ou obtenir un prêt. Si elle ne possède pas ces garanties ou valeurs mobilières, elle peut les emprunter.

Pour couvrir les déficits ou les défauts de livraison. Dans certains cas, l’entreprise doit détenir une certaine quantité de valeurs mobilières. Parfois, elle passe outre les réglementations en prêtant ou en transférant une partie de ces fonds ou elle fait face à des délais dans l’obtention de ces garanties. Si c’est le cas, l’entreprise devra emprunter des valeurs mobilières afin de respecter ses obligations.

Pour vendre à découvert. C’est la raison qui attire le plus l’attention. Si la personne qui investit pense que la valeur d’une action va baisser, elle peut l’emprunter, la vendre, puis la racheter à un prix inférieur (c’est ce qu’il espère!) et empocher la différence.

Pour faciliter la fixation de prix restreints bidirectionnels sur les actions et les FNB. Vous vous souvenez des raisons complexes? En voici un exemple : cette fixation des prix se produit lorsque le prix que l’acheteur est prêt à payer pour une action se rapproche de ce que le vendeur est prêt à accepter. L’écart est la différence entre les deux. Si l’écart est grand, négocier des valeurs mobilières à un prix équitable devient difficile. Certains courtiers ou des sociétés de courtage, appelés aussi « teneurs de marché », s’efforcent de maintenir un équilibre entre le prix de vente et d’achat. Dans certains cas, ils sont obligés de maintenir l’action à un écart précis. Pour y arriver, ils fournissent leur propre ordre d’achat et de vente, et soutiennent celui qui en a le plus besoin. S’ils doivent vendre l’action proposée pour maintenir l’écart, ils doivent obligatoirement en emprunter une autre pour compléter l’ordre.

Pour exercer une influence. Une entreprise peut emprunter des actions pour participer aux opérations d’une société, comme avoir le droit de voter, avec comme objectif d’influencer les décisions pour protéger l’entreprise.

Chaque société de courtage utilise différents systèmes. Vous pouvez décider de prêter l’ensemble de votre portefeuille ou seulement quelques actions individuelles. Dès que votre compte pour le prêt d’actions est activé, des institutions financières peuvent voir celles disponibles et les emprunter selon la demande.

Prenons un exemple, un emprunteur souhaite vendre à découvert une action que vous possédez pour une des raisons mentionnées. Il emprunte l’action à un courtier et la vend au prix actuel, puis rachète la même quantité d’actions plus tard. Idéalement, pour lui, ce serait à un prix inférieur. Entre-temps, si le prix a baissé, il empoche la différence et vous redonne votre action. Mais si le prix a augmenté, il doit quand même l’acheter à ce prix avant de vous la redonner. Peu importe ce qui arrive, sa responsabilité est de vous rendre vos actions.

Quels sont les avantages du prêt d’actions?

Pour les actionnaires, le prêt d’actions est une façon relativement peu risquée de gagner un revenu supplémentaire grâce à vos actions. D’ailleurs, elles demeurent votre propriété en tout temps. Si la valeur des actions prêtées augmente, ces rendements vous appartiennent. Si vous décidez de vendre vos actions alors qu’elles sont prêtées, vous le pouvez aussi. Et si vous décidez de récupérer vos actions et de ne plus les prêter, c’est votre droit.

Pour les emprunteurs, le prêt d’actions permet d’utiliser ou de négocier une action sans l’acheter, pour les raisons et avantages énumérés précédemment.

Combien pourrais-je gagner grâce au prêt d’actions?

L’offre et la demande déterminent souvent la valeur dans la majorité des domaines en finance. Donc, si vous possédez une action que beaucoup de personnes désirent emprunter, vous gagnerez plus en la prêtant.

Disons que vous possédez 300 actions, cotées à 20 $, d’un titre très demandé. Cela équivaut à une valeur théorique de 6 000 $. Les fournisseurs de prêt d’actions partagent souvent les gains à parts égales avec la clientèle. Si les rendements du prêt sont à 8 %, et que le négociateur a activement emprunté cette action toute l’année (cotée à 20 $ tout ce temps), vous pourriez recevoir 4 % de 6 000 $, soit 240 $. Et ce, en ne faisant absolument rien.

Quelles sont les actions admissibles pour le prêt d’actions entièrement payé?

De nombreuses actions sont admissibles, mais les vendeurs à découvert s’intéressent principalement à celles qui ont tendance à fluctuer, comme GameStop, Rivian, AMC, BlackBerry, etc. Choisir votre portefeuille en fonction des préférences des vendeurs à découvert n’est pas une bonne idée. Principalement parce qu’ils prédisent la baisse du prix d’une action. Qui voudrait d’un portefeuille rempli d’actifs que plusieurs pensent en baisse? Si vous possédez un certain nombre de ce type d’actions, dites-vous que les chances de les prêter sont plus élevées que pour quelqu’un qui possède uniquement des fonds communs de placement stables ou un titre comme Apple, dont les performances historiques le rendent moins intéressant pour le prêt d’actions.

Est-ce que je peux faire de l’argent en prêtant un fonds indiciel ou un FNB?

Possible, mais peu probable. Les fonds indiciels et les actions relativement stables sont admissibles au prêt, mais il est possible que ça n’intéresse pas les emprunteurs.

Qui peut participer au prêt d’actions?

Ça dépend de votre établissement de prêt. La plupart des banques exigent que les personnes susceptibles de prêter aient investi entre 50 000 $ et 100 000 $ pour être admissibles.

Y a-t-il des risques à prêter des actions?

Lorsque vous investissez auprès d’une société de courtage enregistrée au Canada, vos investissements admissibles sont protégés jusqu’à 1 million de dollars par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). (C’est un peu comme la couverture de la SADC avec les dépôts dans les institutions financières.) Avec le prêt d’actions, le risque qu’un emprunteur fasse faillite est mince — peut-être que l’actif emprunté augmente tellement de valeur qu’il ne peut pas le racheter et vous le redonner. Dans ce cas, le FCPI n’offre aucune couverture. Cependant, les entreprises ont mis en place une forme de protection : les négociateurs qui empruntent des titres doivent garantir une valeur d’au moins 100 % de la valeur des actions empruntées. De cette façon, même si l’emprunteur fait faillite, la personne qui prête bénéficie d’une certaine protection.

Un autre inconvénient potentiel concerne les droits de vote. Alors que vos actions sont prêtées, vous perdez votre droit de voter aux assemblées annuelles, sur les actions corporatives ou pour les sièges du conseil d’administration. Bien entendu, ça s’applique principalement aux personnes qui possèdent une grande quantité d’actions d’une entreprise et sont impliquées dans la gestion de celle-ci. Si c’est votre cas, il vaudrait mieux y réfléchir à deux fois avant de prêter vos actions.

Est-ce que le prêt d’actions encourage la vente à découvert?

La vente à découvert n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles certains empruntent des titres (voir les raisons mentionnées précédemment), mais c’est celle qui est la plus connue et ses effets sont source de débats. Même si la vente à découvert exerce une pression à la baisse sur les prix, notez que c’est le cas pour tous les types de vente. C’est la base de l’offre et de la demande.

Des études ont démontré que la vente à découvert n’a pas d’effet significatif sur le prix des actions. Pendant la crise financière de 2008, la vente à découvert a été accusée d’avoir provoqué la chute des marchés et a été temporairement interdite. Quelques années plus tard, la Réserve fédérale américaine a examiné le prix des actions pendant différentes interdictions, dont celle de 2008, et a constaté que « les interdictions n’ont pas vraiment ralenti la baisse du prix des actions ». Des résultats similaires ont été publiés concernant une autre expérience de vente à découvert en 2010.

Qu’arrive-t-il si je veux reprendre mes actions alors qu’elles sont prêtées?

Décider de reprendre vos actions ou de vous retirer du programme de prêt d’actions est toujours possible puisque vous possédez les actions même si elles sont prêtées. Vous souhaitez les vendre? Il n’est pas nécessaire de les reprendre ou de sortir du programme. Il vous suffit de vendre vos actions prêtées comme si c’était n’importe quel autre titre.