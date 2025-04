Un certificat de placement garanti (CPG) est comme une place de stationnement pour votre argent, et ce, dans un garage très propre où la police ne donne jamais de contravention. En effet, le CPG est l’un des placements les moins risqués qui soient. L’institution financière qui tient le CPG garantit votre capital. Si elle fait faillite, vos dépôts et vos CPG sont assurés jusqu’à concurrence de 100 000 $. Cette sécurité a toutefois un prix : les rendements peuvent être médiocres, parfois même inférieurs à l’inflation. (Après tout, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.)

Qu’est-ce qu’un CPG?

Un CPG est un produit financier qui vous permet de prêter de l’argent à une banque à un taux d’intérêt fixe pour une durée prédéterminée. Plus vous lui confiez votre argent longtemps, plus le taux d’intérêt sera élevé. La seule différence entre un CPG et un compte chèques ou d’épargne ordinaire est que votre taux d’intérêt ne fluctue pas et que vous n’avez pas accès à l’argent. (Les CPG qui vous permettent de « casser » votre placement vont soit vous offrir un taux d’intérêt plus bas, soit vous imposer une pénalité de retrait anticipé.)

Les CPG étaient extrêmement prisés par le passé. Par exemple, dans les années 1980, les banques pouvaient offrir des CPG pratiquement sans risque à des taux dépassant les 10 %. La clientèle qui avait de l’argent en trop n’avait qu’à l’investir dans un CPG et à le laisser fructifier. C’était la chose à faire à une époque où l’inflation grimpait en flèche. Les adeptes du CPG ne voyaient pas l’intérêt d’investir à la bourse, avec tous les risques et les calculs que cela impose. C’était bien plus simple d’aller à la banque et de négocier un bon taux. Au cours des décennies suivantes, les taux d’intérêt ont chuté pour atteindre des niveaux planchers, tout comme la demande des CPG.

Les CPG liés au marché

Pour rendre les CPG un peu plus attrayants, certaines banques ont commencé à offrir des produits liés à des indices boursiers. Ces « CPG liés au marché » sont une version un peu plus audacieuse de ce qui serait autrement un produit fade. En plus de garantir votre capital et, dans certains cas, un petit taux minimum, ils offrent la possibilité de dépasser l’inflation. Le rendement de chaque CPG lié au marché dépend d’un indice de référence pour une période donnée. Par exemple, vous pouvez acheter un CPG de cinq ans lié à l’indice S&P/TSX 60, qui suit le rendement des plus grandes sociétés par actions au Canada. Si l’indice progresse au cours des cinq prochaines années, votre rendement en fera autant.

Il est difficile de connaître le montant exact des intérêts, car la formule varie d’une banque à l’autre et que parfois, elle manque de transparence. Ainsi, vous pourriez obtenir un pourcentage des gains affichés par l’indice de référence, ou encore, vous contenter d’un rendement minimum. Pour connaître la formule applicable à votre CPG, prenez le temps de lire les petits caractères.

Si l’indice baisse au cours de ces cinq années, vous récupérerez quand même votre capital, mais son pouvoir d’achat aura diminué. Si vous le préférez, vous pourriez éviter le CPG et investir directement dans les titres de l’indice. Vous profiteriez ainsi de la totalité du rendement de l’indice, mais votre capital ne serait pas garanti.

Une fois que vous achetez un CPG, vous recevez des versements d’intérêts soit à intervalles réguliers (selon la fréquence prévue par le CPG), soit à l’échéance, une fois que les intérêts sont reportés et composés dans votre placement. À l’échéance, vous pouvez investir automatiquement l’argent dans un autre CPG ou le faire déposer dans votre compte, le temps de penser à ce que vous allez faire. Aussi simples soient-ils, les CPG ont leur propre vocabulaire. Voici la définition de quelques termes courants :

Dépôt à terme : autre forme de placement garanti.

Durée : période de temps pendant laquelle vous investissez l’argent – généralement entre trois mois et cinq ans.

Capital : somme d’argent que vous investissez initialement.

Échéance : date de fin de la durée. Par exemple, lorsque vous achetez un CPG de deux ans, il arrive à échéance deux ans plus tard.

Remboursable/non remboursable : possibilité de retirer votre argent ou non. Si le CPG vous permet de retirer votre argent, même avec une pénalité, il est « remboursable ». Si le CPG immobilise votre argent, il est « non remboursable ».

Encaissable/non encaissable : même principe que ci-dessus. Si le CPG vous permet de retirer votre argent, même avec une pénalité, il est « encaissable ». Si le CPG immobilise votre argent, il est « non encaissable ».

Intérêts simples : formule selon laquelle la banque verse régulièrement les intérêts du CPG dans votre compte d’épargne.

Intérêts composés : formule selon laquelle la banque ajoute continuellement les intérêts à votre capital. Vos intérêts font vos intérêts – un effet boule de neige qui peut amplifier vos rendements.

Avantages des CPG

Le principal avantage d’un CPG est sa sécurité. Il vous protège contre les baisses de taux. Par exemple, si vous achetez un CPG de cinq ans à 4 %, c’est exactement ce que vous allez obtenir, même si les taux chutent à 2,5 % au cours de cette période. À moins que le Canada soit frappé par une catastrophe telle que l’effondrement de la démocratie ou du secteur financier dans son ensemble, votre capital est assuré par la SADC ou par l’assurance-dépôts provinciale jusqu’à concurrence de 100 000 $. C’est ce qui en fait un moyen facile de conserver, voire de faire fructifier votre argent.

Parmi les adeptes du CPG, il y a les personnes âgées qui ne veulent pas soumettre leur argent à un autre cycle boursier. Il y a aussi les personnes qui accumulent la mise de fonds pour acheter une première maison et qui préfèrent immobiliser leur argent pour éviter de piger dedans. Enfin, il y a les investisseurs et investisseuses qui prennent des risques élevés, mais qui veulent laisser une partie de leur portefeuille dans un produit sûr. En résumé, les CPG sont loin d’être excitants, mais ils sont sûrs, prévisibles et prudents – des qualités intéressantes dans le monde des placements.

Les risques des CPG

Le principal attrait des CPG est aussi leur limitation la plus importante : la stabilité. En principe, leurs taux d’intérêt devraient suivre l’inflation sans nécessairement la dépasser. Dans les faits, cela se produit rarement, et les taux des CPG restent loin derrière l’inflation. Résultat : votre pouvoir d’achat diminue d’année en année. La stabilité, comme toute chose, a un prix.

Vous avez réussi à obtenir un taux d’intérêt supérieur à l’inflation? Vous allez perdre une bonne partie sous forme d’impôts. En effet, les intérêts sont imposés à votre taux marginal, qui peut atteindre 53,5 % selon votre province ou territoire au Canada. Pour éviter l’imposition, vous pourriez détenir votre CPG dans un compte enregistré, mais vous allez perdre des droits de cotisation qui auraient pu servir à investir dans des produits plus intéressants.

Voici les cinq principaux inconvénients des CPG :

Risque de taux d’intérêt : Les taux pourraient augmenter pendant que votre argent est immobilisé dans un CPG. Risque de liquidité : Il est difficile de retirer l’argent d’un CPG. Coût d’opportunité : En immobilisant votre argent, vous risquez de rater des occasions d’investir dans des produits au rendement plus élevé. Intérêts : Contrairement aux dividendes et aux gains en capital, les intérêts sont imposés à votre taux marginal. Concurrence : Les CPG sont en concurrence avec un nombre croissant de produits liquides à taux d’intérêt élevé qui sont entièrement assurés et tout aussi peu risqués.

Vous pouvez acheter des CPG auprès de différents types d’institutions financières (banques, caisses populaires, sociétés de fiducie, certaines maisons de courtage) et les détenir dans des comptes enregistrés ou non enregistrés. Il suffit d’accepter les conditions de l’institution et d’y déposer votre argent. Les CPG traditionnels sont simples à acheter et ne nécessitent aucune connaissance préalable en matière de placement.