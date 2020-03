Les frais perçus par Wealthsimple sont les mêmes pour les portefeuilles ISR ou non (plus d'information sur les frais ici). Cependant, les sociétés gestionnaires des FNB facturent des frais légèrement plus élevés que pour les FNB réguliers – une moyenne pondérée de 0,25 % à 0,40 % contre quelque 0,2 % à 0,3 % de frais pour les portefeuilles Wealthsimple réguliers. La différence n'est pas grande, mais elle existe. Il y a une bonne raison derrière cette différence de facturation des frais : quelqu'un de futé doit passer au peigne fin des tonnes de données et concevoir des outils d'analyse à la fine pointe pour trouver les sociétés au meilleur bilan de responsabilité sociale. Et les gens futés n'ont pas l'habitude de travailler gratuitement.